Що поєднує ветеранів та франчайзинговий бізнес і до чого тут Ощадбанк?

"Військово-повітряні сили – це насамперед чесність, досконалість і відданість, і ці якості підготували мене до старанності та ретельності в трудовій діяльності. Я не намагаюсь обрати легкий шлях, робота завжди буде виконана правильно". Це сказав Марк Стюарт, офіцер ВПС США у відставці та нині – франчайзі Office Pride.

Ці слова розміщено на сайті VetFran, ініціативи, покликаної залучити американських ветеранів до участі у франчайзинговому бізнесі. Такі ініціативи в США не поодинокі і, виходячи зі статистики, дуже успішні. Ветерани в США становлять близько 7% населення, при цьому у франчайзинговому бізнесі їх 14%. Франчайзі-ветерани частіше наймають ветеранів як співробітників, і 65% франчайзерів зазначили, що кількість найнятих на роботу ветеранів протягом останніх років зросла.

Чому участь ветеранів у франчайзингових проєктах – це ситуація win-win для обидвох сторін співробітництва? Тому що ветеранів завжди приваблювала така бізнес-модель, і франчайзери давно визнали, що ветерани є одними з найбільш кваліфікованих, мотивованих і успішних потенційних франчайзі.

Коли ветерани повертаються до мирного життя, їм притаманні лідерські навички. Бойовий досвід – це про мотивацію людей, удосконалення процесів та виконання поставлених завдань. Як і військові, успішні франчайзі працюють у команді. При цьому йдеться як про команду франчайзингового закладу, так і в ширшому сенсі – команду всього франчайзингового проєкту.

Розвинений франчайзинговий бізнес працює за перевіреними схемами та визначеними процедурами. Виконання інструкцій і точне дотримання процедур – це складові зокрема військової підготовки, і це забезпечує успіх франшизи.

Франшизи передбачають навчання. На службі військові проходять інтенсивну підготовку та опановують дуже конкретні навички для виконання дуже конкретних завдань. Франшизи також надають комплексне навчання та підтримку. Це означає, що ветеран може працювати в новій для себе сфері діяльності та швидше за все досягти успіху, дотримуючись перевіреної бізнес-моделі та пройшовши тренінгову програму.

Для ветеранів участь у франчайзинговому проєкті – це хороший баланс між незалежністю та фінансовою безпекою. Є великий потенціал для заробітку, а також цінний досвід ведення бізнесу в усталеному успішному бізнес-середовищі.

В Україні зараз реінтеграція ветеранів у суспільство – на часі. Важливим аспектом є економічна реінтеграція. Віддавши суттєву частину свого життя захисту України, ветерани часто залишаються за бортом ділового життя. Люди в тилу продовжують свій професійний розвиток, натомість на фронті посилюються зовсім інші компетенції.

Можливо, саме тому згідно з опитуваннями Українського ветеранського фонду 63% тих, хто захищає зараз Україну, після війни хотіли б відкрити власну справу. Лише 15% з них готові бути найманими працівниками. Майже 2/3 величезної кількості нинішніх захисників/захисниць України – величезна економічна армія. При цьому за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) в Україні вже станом на вересень 2023 було понад 850 тисяч ветеранів та членів їхніх родин (а буде в рази більше).

Ідея ветеранської франшизи не є абсолютно новою і для України. Колись на внутрішні заходи в Ощаді запрошували клієнта банку Леоніда Остальцева, який створив "парасольковий" бренд для ветеранського бізнесу. Наприкінці 2021 року туди входили мобільні точки і кав’ярні Veterano Coffee, монокондитерська Veterano Brownie, Veterano Bar, мережа Veterano Pizza в шести містах України – Києві, Борисполі, Одесі, Івано-Франківську, Кривому Розі та Маріуполі, сервіс доставки Veterano Pizza Delivery.

Згідно з інформацією ЗМІ, розпочати ветеранський бізнес могли виключно ветерани, майже половина співробітників закладів Veterano Group були колишніми захисниками України, які адаптувались до цивільного життя. Частину прибутку закладів спрямовувалася на допомогу сім'ям загиблих героїв. Відвідувачі піцерій також могли залишити "підвішені" піци – оплатити замовлення для поранених військових у шпиталях. Повномасштабна війна змінила пріоритети засновника групи: він повернувся до лав захисників України і нині є рядовим патрульної поліції. Бізнес при цьому функціонує, адже, за словами Леоніда, на щастя, його є на кого залишити.

Враховуючи все це, ми в Ощаді вирішили скористатись закордонним та вітчизняним досвідом і розробили спеціальний кредитний продукт для ветеранів/ветеранок і членів їхніх сімей, а також для бізнесів, які працевлаштовують ветеранів, під назвою "Бізнес 4.5.0". Цифри у назві - це військовий сленг, який означає «все добре». За допомогою цього кредиту можна придбати успішну франшизу.

Чому ми вирімо в те, що "Бізнес 4.5.0" буде популярним?

Перша причина – він дає можливість відкрити власну справу навіть тим захисникам України, які не мають підприємницького досвіду. Для зменшення ризиків ми вирішили надавати кредити лише на придбання франшиз, які довели свою ефективність. Щоб бути впевненими в життєздатності бізнесу, ми фінансуємо лише акредитовані франшизи. Інструкції, маркетингові стратегії, допомога з постачанням – усі ці складові є частиною франчайзингової моделі, і вони допоможуть ветеранам швидко опанувати потрібні бізнес-процеси.

По-друге, щоб умови кредитування були привабливішими, ми залучили широке коло міжнародних та вітчизняних партнерів. Також передбачено шість пільгових місяців, коли сплачувати відсотки не потрібно, і пільговий тарифний пакет на розрахунково-касове обслуговування.

І по-третє, реінтеграція ветеранів в Україні зараз знаходиться в постійному фокусі держави та суспільства. Цій темі присвячується багато конференцій, форумів, нарад. Над цим питанням працює не лише бізнес, а й держава та третій сектор. "Бізнес 4.5.0" є першим спеціалізованим банківським кредитним продуктом для ветеранів, проте ризикну передбачити, що незабаром таких продуктів буде чимало. Ми всі відчуваємо, що багато в чому завинили перед нашим захисниками, і тому кількість подібних ініціатив буде тільки збільшуватись. Нам потрібно віддячити ветеранам. Новий продукт – одна з відповідей Ощаду на цю потребу.