Что там у адвокатов: как Juscutum работает во время войны

В первые недели после полномасштабного вторжения россии юристы компании Juscutum ежедневно отвечали более чем на 200 обращений - они консультировали людей по военному положению, мобилизации, покупке оружия, релокации бизнеса и т.д. Через год полномасштабной войны их команда не сократилась, а наоборот выросла. Это был год закалки и подготовки к новому прыжку.

Мы встретились с СЕО Juscutum Ириной Беляевой в столичном офисе, где она рассказала Delo.ua об опыте эвакуации; трансформацию бизнеса во время войны; как удалось сохранить команду; об опыте работы с криптопроектами и IT-компаниями, а также, почему будущее украинского IT за милитари-проектами.

Как для вас и вашей компании началась полномасштабная война?

Я не верила в полномасштабное вторжение. Киев казался городом, который невозможно атаковать. Накануне я со старшим партнером Артемом Афяном обсуждала возможные варианты, но сценария российских танков под окнами не было.

Именно в период, когда началось полномасштабное вторжение, Juscutum сопровождал крупный проект клиента в Казахстане и Артём был там, а я в Украине.

Несмотря на отсутствие четкого плана, мне удалось максимально быстро сориентироваться. Уже в 7 утра я сидела в ванной комнате, обложенная подушками (ибо гремело очень сильно) и проводила видео-звонок с руководителями практик по дальнейшим действиям.

Основная часть команды эвакуировалась в первые два дня, но были и сотрудники, проживавшие в Буче, Ирпене и Дымерке. Уровень тревоги был невероятным, мы пытались отслеживать маршрут каждого члена команды, к моменту его прибытия в безопасное место. Искали дома и квартиры для тех, у кого негде было остановиться.

Расскажите подробнее, каким образом происходила ваша релокация?

Релокация как таковая в компании не состоялась. Да, первые 2 месяца мы работали удаленно, но уже в мае я вернулась в Киев и открыла двери нашего офиса для сотрудников и клиентов.

В начале я понимала, что первым этапом будет выезд команды из Киева, а вторым – за границу. Вместе с Артемом мы нашли несколько апартаментов в Германии и арендовали их на 12 месяцев. В планах было создание чего-то вроде хаба, где наши сотрудники могли жить и работать определенное время.

На тот момент это была очевидная инвестиция в релокацию команды, однако ею мы не воспользовались и апартаменты простояли пустыми.

Я знаю, что у меня сильная команда, но ее крепость в начале полномасштабного вторжения меня поразила. Практически вся команда Juscutum осталась в Украине и продолжает оказывать юридические услуги нашим клиентам.

Когда вы возобновили работу компании после первого шока?

Мы работали уже на пятый день. Начали с того, что предлагали всем нашим клиентам помощь, ведь у многих были вопросы действия военного положения, мобилизации, пересечения границы, релокации и т.д. Мы были на связи 24/7. Это очень важно для наших клиентов и их сотрудников. К нам обратилось очень много людей: мы получали более 200 обращений в день! Помогали всем клиентам, их коллегам и друзьям. Мы также стали частью правовой инициативы Immigration4Ukraine – бесплатной юридической помощи украинским беженцам, которая затем была отмечена в FT Collaborative Innovation Award.

Блэкауты и обстрелы Киева подтолкнули нас к введению изменений в так называемом Delivery management. В настоящее время при предоставлении услуг клиентам мы можем интегрироваться в системы, которые использует клиент, будь то Slack, Trello, Notion и другие, что делает нашу работу более эффективной для клиента. Ирина Беляева СЕО Juscutum

Так как мое первое образование – экономическое, поэтому я понимала как важно стабилизировать компанию. Так что, добравшись до безопасного места, я сразу «залезла» в отчеты компании, начала моделировать разные сценарии Cash-Flow. Худший сценарий с кассовыми разрывами, в котором мне следовало бы значительно оптимизировать расходы, сокращать персонал, так и не состоялся.

В марте мы начали сотрудничество в новом проекте по Binance – самой популярной в мире платформе для совершения операций с криптовалютами. А в апреле наш клиентский портфель начал увеличиваться.

Но теперь со мной кажется навсегда привычка не заканчивать день без просмотра Cash-Flow, чтобы свериться, все ли идет по моему сценарию.

Еще мотивировала одна невероятная история в начале войны. Один из наших клиентов, которого мы сопровождали по вопросам налогов и заполняли его декларацию, хотел задекларировать все свои доходы по закону налоговой амнистии. Клиент задекларировал все доходы и уплатил 27 млн грн в бюджет Украины. Помню, мы заполнили декларацию, смотрим на эту сумму и говорим: "У вас там 27 млн". А он: Так мало? Да, подаем”. Это было очень вдохновляющее!

Мы сейчас у вас в офисе. Почему решили обустроить его во время войны, когда многие работают удаленно?

В начале войны действительно были мысли отказаться от помещения. Но как возвращать команду, когда у тебя некуда вернуться?

Итак, я завершила ремонт офиса, сделала фото помещения, и просто написала в общий командный чат, что обновленный офис ждет своих юристов. В сентябре все были на месте.

Я всегда хотела, чтобы наш офис обладал атмосферой условного IT-офиса и пространства для креатива. Мне кажется, что это удалось.

К примеру, у входа изображена акула в деловом костюме. Она здесь не просто так, это наше тотемное животное. Ведь если акула не двигается, она умирает. И это отражает наш дух. Мы всегда в движении, работаем с инновациями, создаем прецеденты, ищем решения там, где другие его не видят.

А еще мы обожаем шутки. В нашей переговорной есть репродукция известной картины «Сдирание кожи с продажного судьи» нидерландского живописца Герарда Давида. Здесь мы очень любим проводить встречи с представителями органов государственной власти. Такая вот тонкая ирония.

Переговорна кімната Juscutum Акула - тотемна істота Juscutum Кухня в офісі Juscutum Зона відпочинку

Как вы трансформировали свой бизнес? Какие изменения ввели, чтобы функционировать в новых условиях?

Специфика консалтингового бизнеса – умение быстро адаптироваться и тонко ощущать потребности клиента и конъюнктуру рынка.

В первую очередь мы адаптировали портфель услуг под потребности наших клиентов.

Блэкауты и обстрелы Киева подтолкнули нас к введению изменений в так называемом Delivery management. В настоящее время при предоставлении услуг клиентам мы можем интегрироваться в системы, которые использует клиент, будь то Slack, Trello, Notion и другие, что делает нашу работу более эффективной для клиента.

Я считаю, что одной из основных задач сегодняшнего лидера - это придание уверенности, поэтому мы проводили курсы тактической медицины в офисе - учили оказывать первую помощь, реагировать на различные опасные факторы. А в начале войны вообще, приобщали психолога, чтобы уменьшить уровень тревожности у команды и учить бороться со стрессом.

Но больше всего я горжусь тем, что в компании почти в 2 раза увеличила расходы на обучение команды по сравнению с довоенным периодом. Параллельно запущено внутреннее обучение в игровой форме. Каждый месяц проводим большое соревнование среди команд наших юристов. Таким образом, сотрудники изучают новые темы, отрабатывают новые навыки.

Последнее, над чем мы сейчас работаем – это интеграция искусственного интеллекта в предоставлении юридических услуг. У нас уже есть несколько кейсов, когда мы с разрешения клиента подключали к работе искусственный интеллект.

То есть мы работаем над нашей эффективностью и стараемся снизить количество времени на предоставление услуги с помощью искусственного интеллекта. Наша миссия – изменить юридическую профессию, поэтому я надеюсь все же поставить эту галочку.

Расскажите о вашем опыте работы с ІТ — ваша компания действительно была одной из первых, что начала работать в этом направлении?

Скажем так — Juscutum – одно из первых АО в Украине, кто открыл практику ІТ. Многие юридические компании работали с ІТ-сектором, однако не меняли свою организационную структуру и не выделяли отдельную практику.

Мы также одни из первых, кто начал сопровождать криптоиндустрию. Именно мы эти юристы, структурировавшие первое соглашение покупки недвижимости за крипту.

Сейчас мы сконцентрированы на больших IT и криптпроектах и помогаем масштабироваться таким проектам в рамках всего мира.

Миссия Juscutum – увеличивать капитализацию бизнеса клиента. Потому что мы смотрим на их бизнес как на свой.

Как повлияла война на так называемых единорогов и крупных игроков крипто-индустрии?

Пример AirSlate с офисом в Киеве, привлекшим более 40 млн дол. инвестиций и присоединившийся к списку компаний единорогов с украинскими корнями, говорит о том, что индустрия не останавливается в своем развитии. Да, есть еще инвесторы, которые готовы рассматривать украинские проекты.

Война повлекла за собой миграцию бизнеса, как внутри страны, так и открытие новых офисов за рубежом. Феномен так называемого вынужденного масштабирования, но при этом мы видим и как постоянно увеличивается количество резидентов "Дія сіті".

Какие тенденции вы наблюдаете среди ваших клиентов? Изменилась ли аудитория?

Сейчас мы наблюдаем возникновение большого количества милитари-стартапов. Думаю, это будет следующим взрывом в ІТ-индустрии.

Есть и другие тенденции. Если раньше Украина ассоциировалась со страной ІТ-аутсорсинга, то сейчас все больше возникает именно продуктовых компаний и это классно.

Последнее, над чем мы сейчас работаем – это интеграция искусственного интеллекта в предоставлении юридических услуг. У нас уже есть несколько кейсов, когда мы с разрешения клиента подключали к работе искусственный интеллект. Ирина Биляева СЕО Juscutum

Расскажите о вашем проекте по поддержке женского бизнеса "Все сама".

Главная цель проекта «Все сама» – информационная и мотивирующая поддержка женщин, которые, как и я, ломают стеклянные потолки, развивают собственный бизнес.

В проекте мы встречаемся с предпринимателями и откровенно говорим о бизнесе, о сложностях, а также делимся собственным опытом относительно внедренных изменений во время войны.

Я хочу сделать более известными женщин-предпринимателей и вдохновить других женщин заниматься своим делом.

Что важно делать лидеру для команды в военное время?

Одной из главных задач лидера – это создание островка несокрушимости и безопасности для команды. Мы, как бизнес, должны заботиться о наших людях. Предоставить укрытие, организовать бесперебойную инфраструктуру, гарантировать выплаты заработной платы.

Кроме того, лидер должен показывать, что компания развивается. Нужно показывать вектор развития, и даже если он оказался ложным – ничего страшного - вы всегда можете его скорректировать.

Последнее, но не менее важное, это имплементировать инновации в бизнес, показывать команде, что вы инновационная и эффективная компания. Нужно, чтобы каждый член команды ощущал свой вклад. Надо давать им эту инновационную составляющую, которая в первую очередь облегчает их работу и придает больше ценности клиентам, которых они обслуживают.

Как ваша компания помогает стране в эти непростые времена?

Я разделила бы нашу благотворительность на две части. Первая – это прямая поддержка ВСУ. Мы ищем проекты, которым нужна помощь здесь и сейчас, и присоединяемся к ним. Вторая часть имеет более социальное направление. Например, в конце года мы поддержали "Охматдет" - снабдили их месячным запасом определенных лекарств, которые используются каждый день. Мы постоянно поддерживаем фонд UA Dream , который занимается восстановлением городка Мощун, почти полностью уничтоженного врагами.

Также когда наша команда собирает средства для какой-либо инициативы, то компания затем удваивает-утраивает этот сбор.

Каковы ваши планы и ожидания от этого года?

Конечно, мы все ждем победы. Даже если это не удастся в этом году, мы подождем сколько нужно. Компания перестроила процессы и готова работать в таких условиях.

Мы будем добавлять инновации в наши юридические услуги, чтобы быть максимально эффективными для наших клиентов.