Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни

У перші тижні після повномасштабного вторгнення росії юристи компанії Juscutum щодня відповідали на понад 200 звернень - вони консультували людей щодо військового стану, мобілізації, купівлі зброї, релокації бізнесу тощо. За рік повномасштабної війни команда не скоротилася, а навпаки зросла. Тож це був рік загартування та підготовки до нового стрибка.

Ми зустрілись з СЕО Juscutum Іриною Біляєвою у столичному офісі, де вона розповіла Delo.ua про досвід евакуації; трансформацію бізнесу під час війни; як вдалося зберегти команду; досвід роботи з криптопроєктами та IT-компаніями, а також - чому майбутнє українського IT за мілітарі-проєктами.

Як для вас та вашої компанії почалася повномасштабна війна?

Я не вірила в повномасштабне вторгнення. Київ здавався містом, яке не можливо атакувати. Напередодні, я зі старшим партнером Артемом Афяном, обговорювала можливі варіанти, але сценарію російських танків під вікнами не було.

Саме в період, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Juscutum супроводжував великий проект клієнта у Казахстані і Артем був там, а я в Україні.

Незважаючи на відсутність чіткого плану, мені вдалося максимально швидко зорієнтуватись. Вже о 7 ранку я сиділа у ванній кімнаті, обкладена подушками (бо гриміло дуже сильно) та проводила відео-дзвінок з керівниками практик щодо подальших дій.

Основна частина команди евакуювалась в перші два дні, але були і співробітники, які проживали в Бучі, Ірпені та Димерці. Рівень тривоги був неймовірний, ми намагались відслідковували маршрут кожного члена команди, до моменту його прибуття в безпечне місце. Шукали будинки\квартири для тих, у кого не було де зупинитись.

Розкажіть детальніше, яким чином відбувалась ваша релокація?

Релокація, як така, в компанії не відбулась. Так, перші 2 місяці ми працювали віддалено, та вже у травні я повернулася в Київ та відкрила двері нашого офісу для співробітників та клієнтів.

На початку я розуміла, що першим етапом буде виїзд команди з Києва, а другим — за кордон. Разом з Артемом мизнайшли декілька апартаментів у Німеччині та орендували їх на 12 місяців. В планах було створення щось на кшталт хабу, де б наші співробітники мали змогу жити та працювати певний час.

На той момент це була очевидна інвестиція для релокації команди, проте нею ми не скористалися і апартаменти простояли порожніми.

Я знаю, що у мене сильна команда, але її міцність на початку повномасштабного вторгнення мене вразила. Практично вся команда Juscutum залишилась в Україні та продовжує надавати юридичні послуги нашим клієнтам.

Коли ви відновили роботу компанії після першого шоку?

Ми відновили роботу компанії на п'ятий день. Почали з того, що почали пропонувати усім нашим клієнтам допомогу, адже у багатьох були питання щодо дії військового стану, мобілізації, перетину кордону, релокації тощо. Ми була на зв’язку 24/7. Це було дуже важливо для наших клієнтів та їх співробітників. До нас звернулося дуже багато людей: ми отримували понад 200 звернень щодня! Допомагали усім — клієнтам, їх колегам та друзям. Ми також стали частиною правової ініціативи Іmmigration4Ukraine – безкоштовної юридичної допомоги українським біженцям, яка потім була відзначена в FT Collaborative Innovation Award.

Блекаути та обстріли Києва підштовхнули нас і до запровадженню змін в так званому Delivery management. Наразі при надані послуг клієнтам ми можемо інтегруватися в системи, які використовує клієнт, будь то Slack, Trello, Notion та інші, що робить нашу роботу більш ефективною для клієнта. Ірина Біляєва СЕО Juscutum

Так як моя перша освіта — економічна, тому я розуміла як важливо стабілізувати компанію. Тож, діставшись безпечного місця, я одразу «залізла» в звіти компанії почала моделювати різні сценарії Cash-Flow. Найгірший сценарій з касовими розривами, в якому мені потрібно було б значно оптимізувати витрати, скорочувати персонал так і не відбувся.

В березні ми почали співпрацю в новому проєкті з Binance – найпопулярнішою у світі платформою для здійснення операцій з криптовалютами. А в квітні наш клієнтський портфель почав збільшуватись.

Та тепер зі мною здається назавжди звичка не закінчувати день без перегляду Cash-Flow, щоб звіритись, чи все йде по моєму сценарію.

Ще мотивувала одна неймовірна історія на початку війни. Один з наших клієнтів, якого ми супроводжували щодо питань податків та заповнювали його декларацію, хотів задекларувати всі свої доходи за законом податкової амністії. Клієнт задекларував всі доходи і сплатив 27 млн грн в бюджет України. Пам'ятаю, ми заповнили декларацію, дивимося на цю суму та кажемо: “У вас там 27 млн”. А він: “Так мало? Так, подаємо”. Це було дуже надихаюче!

Ми зараз у вас в офісі. Чому вирішили облаштувати його під час війни, коли багато хто працює віддалено?

На початку війни дійсно були думки відмовитись від приміщення. Але як повертати команду, коли в тебе не має куди?

Отож, я завершила ремонт офісу, зробила фото приміщення, та просто написала в загальний командний чат, що оновлений офіс чекає на своїх юристів. В вересні усі були на місці.

Я завжди хотіла, щоб наш офіс мав атмосферу умовного IT-офісу та простору для креативу. Мені здається, що це вдалося.

Наприклад, біля входу зображена акула в діловому костюмі. Вона тут не просто так, це наша тотемна тварина. Адже якщо акула не рухається, вона помирає. І це відображає наш дух. Ми завжди в русі, працюємо з інноваціями, створюємо прецеденти, шукаємо рішення там, де інші його не бачать.

А ще ми обожнюємо жарти. У нашій переговорній є репродукція відомої картини «Здирання шкіри з продажного судді» нідерландського живописця Герарда Давида. Тут ми дуже полюбляємо проводити зустрічі з представниками органів державної влади. Така ось тонка іронія.

Переговорна кімната Juscutum Акула - тотемна істота Juscutum Кухня в офісі Juscutum Зона відпочинку

Як ви трансформували свій бізнес? Які зміни запровадили, щоб функціонувати в нових умовах?

Специфіка консалтингового бізнесу – вміння швидко адаптуватися та тонко відчувати потреби клієнта та кон’юнктуру ринку.

Тож в першу чергу ми адаптували портфель послуг під потреби наших клієнтів.

Блекаути та обстріли Києва підштовхнули нас і до запровадженню змін в так званому Delivery management. Наразі при надані послуг клієнтам ми можемо інтегруватися в системи, які використовує клієнт, будь то Slack, Trello, Notion та інші, що робить нашу роботу більш ефективною для клієнта.

Я вважаю, що одним із основним завдань лідера сьогодення - це надання впевненості, тому ми проводили курси тактичної медицини в офісі - навчали надавати першу допомогу, реагувати на різні небезпечні чинники. А на початку війни взагалі, долучали психолога, щоб зменшити рівень тривожності у команди та навчати боротися зі стресом.

Та найбільше я пишаюся тим, що в компанії майже в 2 рази збільшила витрати на навчання команди в порівнянні з довоєнним періодом. Паралельно запущено внутрішнє навчання в ігровій формі. Кожен місяць проводимо велике змагання серед команд наших юристів. Таким чином співробітники вивчають нові теми, відпрацьовують нові навички.

Останнє, над чим ми зараз працюємо — це інтеграція штучного інтелекту у наданні юридичних послуг. У нас вже є декілька кейсів, коли ми з дозволу клієнта підключали до роботи штучний інтелект.

Тобто ми працюємо над нашою ефективністю та намагаємося зменшити кількість часу на надання послуги за допомогою штучного інтелекту. Наша місія - змінити юридичну професію, тож я сподіваюсь все ж поставити цю галочку.

Розкажіть про ваш досвід роботи з ІТ — ваша компанія справді була однією з перших, що почала працювати у цьому напрямку?

Скажімо так — Juscutum одне із перших АО в Україні, хто відкрив практику ІТ. Багато юридичних компаній працювали з ІТ-сектором, проте не змінювали свою організаційну структуру та виділяли окрему практику.

Ми також одні з перших, хто почали супроводжувати крипто індустрію. Саме ми ці юристи, які структурували першу угоду купівлі нерухомості за крипту.

Зараз ми сконцентровані на великих IT та криптопроєктах та допомагаємо масштабуватися таким проєктам у рамках усього світу.

Місія Juscutum – збільшувати капіталізацію бізнесу клієнта. Бо ми дивимося на їх бізнес, як на свій.

Як вплинула війна на так званих єдинорогів та значних гравців крипто-індустрії?

Приклад AirSlate з офісом в Києві, що залучив більше 40 млн дол. інвестицій та доєднався до списку компаній єдинорогів з українським корінням, говорить про те, що індустрія не зупиняється в своєму розвитку. Так, є ще інвестори, які готові розглядати українські проекти.

Війна спричинила міграцію бізнесу, як в середині країни, так і відкриття нових офісів за кордоном. Феномен так званого вимушеного масштабування, але при цьому ми бачимо і як постійно збільшується кількість резидентів Дія сіті.

Які тенденції ви спостерігаєте серед ваших клієнтів? Чи змінилася ваша аудиторія?

Зараз ми спостерігаємо виникнення великої кількості мілітарі-стартапів. Думаю, що це буде наступним вибухом в ІТ-індустрії.

Є і інші тенденції. Якщо раніше Україна асоціювалася з країною ІТ-аутсорсингу, то зараз все більше виникає саме продуктових компаній, і це класно.

Останнє, над чим ми зараз працюємо — це інтеграція штучного інтелекту у наданні юридичних послуг. У нас вже є декілька кейсів, коли ми з дозволу клієнта підключали до роботи штучний інтелект Ірина Біляєва СЕО Juscutum

Розкажіть про ваш проєкт з підтримки жіночого бізнесу “Все сама”.

Головна мета проекту «Все сама» - інформаційна та мотивуюча підтримка жінок, які, як і я, ламають скляні стелі, розвивають власний бізнес.

В проекті ми зустрічаємося з підприємницями та відверто говоримо про бізнес, про складнощі, а також ділимося власним досвідом, щодо впроваджених змін під час війни.

Я дуже хочу зробити більш відомими жінок-підприємниць та надихнути інших жінок займатися своєю справою.

Що важливо робити лідеру для команди у військовий час?

Одним із головних завдань лідера - це створення острівка незламностіта безпеки для команди. Ми, як бізнес, повинні турбуватися про наших людей. Надати укриття, організувати безперебійну інфраструктуру, гарантувати виплати заробітних плат.

Крім того, лідер повинен демонструвати, що компанія розвивається. Потрібно показувати вектор розвитку, і навіть якщо він виявився хибним – нічого страшного, ви завжди можете його скоригувати.

Останнє, але не менш важливе, це імплементувати інновації в бізнес, показувати команді, що ви інноваційна та ефективна компанія. Потрібно, щоб кожен член команди відчував свій внесок. Треба давати їм цю інноваційну складову, яка в першу чергу полегшує їх роботу і таким чином надає більше цінності для клієнтів, яких вони обслуговують.

Як ваша компанія допомагає країні у ці непрості часи?

Я б розділила нашу благодійність на дві частини. Перша — це пряма підтримка ЗСУ. Ми шукаємо проєкти, яким потрібна допомога тут і зараз, і долучаємося до них. Друга частина має більш соціальний напрямок. Наприклад, у кінці року ми підтримали “Охматдит” - забезпечили їх місячним запасом певних ліків, які використовуються кожен день. Ми постійно підтримуємо фонд UA Dream, який займається відновленням містечка Мощун, що був майже повністю знищений.

Також коли наша команда збирає кошти для якоїсь ініціативи, а потім компанія подвоює-потроює цей збір.

Які ваші плани та очікування від цього року?

Звісно, ми всі чекаємо на перемогу. Навіть, якщо це не вдасться цього року, ми почекаємо скільки потрібно. Компанія перебудувала процеси і готова працювати в таких умовах.

Ми будемо додавати інновації у наші юридичні послуги, щоб бути максимально ефективними для наших клієнтів.