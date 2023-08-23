Девять лет помощи армии: как Uklon поддерживает украинских защитников

Одним из победителей рейтинга "Антихрупкость" в номинации "Киберзащита.UA" стала украинская продуктовая IT-компания Uklon, занимающаяся разработкой одноименного приложения для вызова авто онлайн. Компания помогает стране защищаться уже девять лет - начиная с 2014 года поддерживает украинских защитников через благотворительный фонд "Повернись живим", а после полномасштабного вторжения регулярно запускает собственные проекты помощи и инициирует сборы. Знакомим вас с кейсом Uklon.

О начале войны

В компании до последнего не ожидали полномасштабного вторжения. Поэтому сначала команда столкнулась с паникой и непониманием, что делать. "Мы предполагали, что эскалация возможна, однако не думали, что в таких масштабах. Когда все началось, пытались понять, в каких регионах будут самые большие проблемы – чтобы спасти людей, помочь с эвакуацией команде, а также партнерам и гражданским", - вспоминают в Uklon.

В первую очередь эвакуировали команду из самых опасных городов востока, юга и севера. А уже после этого начали работу над сохранением бизнеса: считали показатели, отказывались от планов и идей, до последнего пытались не трогать зарплаты.

О бизнесе во время боевых действий

Весной 2022 года спрос сильно упал. К примеру, в марте 2022 года в Киеве Uklon имел только 12% заказов от довоенных показателей. Похожая ситуация была в городах на востоке и юге – 10-15% от довоенных показателей. Большинство центральных областей упало почти на половину. На западе ситуация была немного лучше, хотя в первые месяцы спрос был также невысоким из-за паники.

По этой причине дефицит топлива весной не сильно повлиял на компанию. "На тот момент рынок - соответственно, количество заказов - не восстановился полностью. Поэтому количество поездок равнялось количеству водителей, которые имели топливо", - объясняют в Uklon

Постепенно показатели нормализовались. Уже в начале лета 2022 года в компании отметили положительную динамику. В настоящее время большинство областей восстановились почти на 100%. Более того, постепенно восстанавливаются и деоккупированные территории, в частности, Херсон.

О поддержке страны и армии

Компания поддерживает украинскую армию девять лет – в 2014 году Uklon начал сотрудничать с фондом "Повернись живим". СЕО Uklon Дмитрий Дубровский вспоминает, что разговаривал с основателем фонда - тот рассказывал, что иногда небо на востоке светилось от пакетов "Градов". "Этого было достаточно для осознания того, что война продолжается на моей земле, в моей стране", - объясняет решение о сотрудничестве Дмитрий Дубровский.

Когда началась полномасштабная война, в компании понимали, как их сервис важен для людей, поэтому не остановили работу и начали искать варианты для помощи людям. Запустили проекты "Эвакуация" и "Uklon-Волонтер". Поддержка последнего стоила более 16 млн грн за 2022 год. Из них 2 млн грн было покрыто благодаря донатам пользователей приложения - через опцию "Благотворительный взнос" каждый имеет возможность поддержать проект.

В рамках инициатив помогали внутренне перемещенным лицам, военным, волонтерам и работникам предприятий критически важной инфраструктуры. За год совершили около 42 тысяч волонтерских поездок, развезли более 600 тысяч порций пищи, 71 тысячу кг продуктов и 13 тысяч литров топлива.

Сейчас Uklon помогает большим фондам: закрывает сборы или устраивает совместные. Среди самых больших донатов с начала полномасштабной войны в компании выделяют следующие:

3 000 000 грн на "Люті пташки" - сбор на закупку 1000 ударных FPV-дронов украинского производства, инициированный Uklon и БФ Dignitas. Удалось собрать более 30 млн грн;

1 300 000 грн на "На помсту" - сбор на дроны от фонда Сергея Притулы вместе с Сергеем Стерненко. В рамках проекта собрали более 352 млн грн;

1 000 000 грн на дрон PD-2 – сбор на беспилотник, который объявил DOU. Всего собрали 31 млн грн;

1 700 000 грн на "Довгі руки ТрО" - сбор на разведывательно-ударные комплексы от фонда "Повернись живим". Всего собрали 333 млн грн.

200 000 грн на "Армію Дронів" - сбор по инициативе Минцифы, Генштаба ВСУ и UNITED24. Всего собрали 6,1 млн грн.

Инфографика: Сергей Дода / Delo.ua

Ежемесячно компания донатит около по 200 тысяч грн на операционную деятельность фонда "Повернись живим" и "Фонда Сергія Притули". Кроме того, каждому сотруднику, ушедшему служить, Uklon сохраняет зарплату и рабочее место.

О планах будущее

Несмотря на вызовы военного времени в компании настроены решительно - Uklon будет и дальше развивать проекты в Украине и активно выходить на международные рынки. К примеру, теперь приложение уже работает в Азербайджане и Узбекистане. Сегодня команда работает над внедрением программы лояльности и нового класса авто "Инклюзивный" - благодаря этой опции на такси смогут ездить пользователи кресел колесных.