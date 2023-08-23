Дев'ять років допомоги армії: як Uklon підтримує українських захисників

Одним із переможців рейтингу "Антикрихкість" у номінації "Кіберзахист.UA" стала українська продуктова ІТ-компанія Uklon, що займається розробкою однойменного застосунку для виклику авто онлайн. Компанія допомагає країні боронитись вже дев'ять років - починаючи з 2014 року підтримує українських захисників через благодійний фонд “Повернись живим”, а після повномасштабного вторгнення регулярно впроваджує власні проєкти з допомоги та ініціює збори. Наводимо кейс Uklon.

Про початок війни

У компанії до останнього не очікували повномасштабного вторгнення. Тож спочатку команда зіткнулась із панікою та нерозумінням, що робити. "Ми припускали, що ескалація можлива, проте не гадали, що у таких масштабах. Коли все почалося, намагалися зрозуміти, в яких регіонах будуть найбільші проблеми — щоб врятувати людей, допомогти з евакуацією команді, а також партнерам та звичайним цивільним", - згадують у Uklon.

У першу чергу евакуйовували команду з найбільш небезпечних міст сходу, півдня та півночі. А вже після цього розпочали роботу над збереженням бізнесу: рахували показники, відмовлялися від планів та ідей, до останнього намагалися не чіпати винагороду команди.

Про бізнес під час бойових дій

Навесні 2022 року попит на послуги дуже впав. Наприклад, у березні 2022 року в Києві Uklon мав лише 12% замовлень від довоєнних показників. Схожа ситуація була у містах на сході та півдні - 10-15% від довоєнних показників. Більшість центральних областей впали майже на половину. На заході ситуація була трохи кращою, хоча в перші місяці попит був також невисоким через паніку.

Із цієї причини дефіцит пального навесні не дуже вплинув на компанію. "На той момент ринок - відповідно, кількість замовлень - не відновились повністю. Тому кількість поїздок дорівнювала кількості водіїв, які мали паливо", - пояснюють в Uklon

Поступово показники нормалізувались. Вже на початку літку 2022 року у компанії відзначили позитивну динаміку. Наразі більшість областей відновилися майже на 100%. Більш того, поступово відновлюються і деокуповані території, зокрема Херсон.

Про підтримку країни та армії

Компанія підтримує українську армію дев'ять років - у 2014 році Uklon почав співпрацювати з фондом "Повернись живим". СЕО Uklon Дмитро Дубровський згадує, що мав розмову із засновником фонду - той розповідав, що інколи небо на сході світилося від пакетів "Градів". “Цього було достатньо для усвідомлення того, що війна триває на моїй землі, в моїй країні”, - пояснює рішення про співпрацю Дмитро Дубровський.

Коли почалась повномасштабна війна, у компанії розуміли, наскільки їх сервіс важливий для людей, тому не зупинили роботу і розпочали шукати варіанти для допомоги людям. Тоді запустили проекти "Евакуація" та "UklonВолонтер". Підтримка останнього коштувала понад 16 млн грн за 2022 рік. Із них 2 млн грн було покрито завдяки донатам користувачів застосунку - через опцію “Благодійний внесок” кожен має можливість підтримати проєкт.

У межах ініціатив допомагали внутрішньо переміщеним особам, військовим, волонтерам та працівникам підприємств критично важливої інфраструктури. За рік здійснили біля 42 тисячі волонтерських поїздок, розвезли понад 600 тисяч порцій їжі, 71 тисячу кг продуктів та 13 тисяч літрів пального.

Наразі Uklon допомагає великим фондам: закриває збори чи влаштовує спільні. Серед найбільших донатів від початку повномасштабної війни в компанії виділяють такі:

3 000 000 грн на "Люті пташки" - збір на закупівлю 1000 ударних FPV-дронів українського виробництва, ініційований Uklon та БФ Dignitas. Вдалося зібрати понад 30 млн грн;

1 300 000 грн на "На помсту" - збір на дрони від фонда Сергія Притули разом із Сергієм Стерненком. У межах проєкту зібрали понад 352 млн грн;

1 000 000 грн на дрон PD-2 - збір на безпілотник, що оголосив DOU. Загалом зібрали 31 млн грн;

1 700 000 грн на "Довгі руки ТрО" - збір на розвідувально-ударні комплекси від фонду "Повернись живим". Загалом зібрали 333 млн грн.

200 000 грн на "Армію Дронів" - збір за ініціативи Мінцифи, Генштабу ЗСУ та UNITED24. Загалом зібрали 6,1 млн грн.

Інфографіка: Сергій Дода / Delo.ua

Щомісяця компанія донатить по 200 тисяч грн на операційну діяльність фонду "Повернись живим" та "Фонду Сергія Притули". Крім того, кожному співробітнику, що пішов служити, Uklon зберігає зарплату та робоче місце.

Про плани майбутнє

Незважаючи на виклики воєнного часу у компанії налаштовані рішуче - Uklon буде й надалі розвивати проекти в Україні та активно виходити на міжнародні ринки. Наприклад, тепер додаток вже працює в Азербайджані та Узбекистані. Наразі команда працює над впровадженням програми лояльності та нового класу авто "Інклюзивний" - завдяки цій опції на таксі зможуть їздити користувачі крісел колісних.