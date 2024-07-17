Доход украинских лидеров розничной торговли вырос на 23%

В 2023 году совокупный доход крупнейших компаний розничной торговли в Украине, согласно Индексу розничной торговли Опендатабот, вырос на 23% по сравнению с 2022 годом и достиг 457,32 миллиарда гривен.

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Согласно сообщению "Опендатабота", лидерами по доходу стали АТБ и Сильпо, а по чистой прибыли — компании группы Ольвия (Ева и Варус).

Источник: Опендатабот

АТБ-маркет, входящий в корпорацию Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна остается лидером в сфере розничной торговли, получив почти 40% от совокупного дохода всех компаний. Доход АТБ вырос на 22% по сравнению с 2022 годом и составил 181,09 миллиарда гривен.

Второе и третье места занимают компании Сильпо-Фуд и Фора, входящие в Фоззи Групп Владимира Костельмана. Их доход значительно увеличился – в 1,2 и 1,5 раза соответственно. Всего компании Фоззи Групп получили 114,22 миллиарда гривен дохода, а Фора увеличила свою чистую прибыль в 5,5 раза.

Наибольший прирост дохода среди топ-10 компаний Индекса (в 1,7 раза) произошел у Комфи Трейд, владельцами которого являются Станислав Ронис и Светлана Гуцул. Доход компании увеличился до 27,63 миллиарда гривен, а чистая прибыль выросла в 20 раз, до 40 миллионов гривен.

Наибольшую чистую прибыль получила компания РУШ (сеть супермаркетов Ева), входящая в группу Ольвия. Ее чистая прибыль выросла в 2,3 раза до 2,2 миллиарда гривен, а доход увеличился на треть. Другая компания группы Ольвия, Омега (супермаркеты Варус), тоже попала в топ-10. Ее доход вырос на 20%, до 17,5 миллиардов гривен, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, почти до 200 миллионов гривен.

Источник: Опендатабот

Однако, Вест Петрол Маркет вошла в Индекс с уменьшением дохода на 18% (27,69 миллиарда гривен) и почти вдвое меньше чистой прибылью (265,89 миллиона гривен).

Также в Индекс розничной торговли 2024 года также попали Метро Кэш энд Кери Украина (увеличение дохода на 27%), Розетка (увеличение дохода на 38%, но уменьшение чистой прибыли в 10 раз) и Фудком (Ритейл Групп) (увеличение дохода на 27%) увеличение чистой прибыли в 1,4 раза).