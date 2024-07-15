С начала 2024 года финансовый сектор увеличил уплату налогов в 2,7 раза

За первое полугодие 2024 года компании из сферы финансовой и страховой деятельности Украины значительно увеличили уплату налогов и сборов в сводный бюджет Украины, показав рост на 73,9 млрд гривен или в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

За январь-июнь 2024 наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины внесли следующие отрасли:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3%;

Перерабатывающая промышленность – 15,1%;

Финансовая и страховая деятельность — 13,7%;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 10,9%.

За январь-июнь 2024 года наибольший рост уплаты налогов и сборов по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в следующих отраслях:

Финансовая и страховая деятельность – рост в 2,7 раза, или на 73,9 млрд гривен;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – рост на 23,4%, или на 24,7 млрд гривен;

Перерабатывающая промышленность — рост на 18,4% или на 20 млрд гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — рост на 78,2% или на 18,8 млрд гривен.

Большой бизнес уплатил 158 млрд грн налогов

В январе-апреле 2024 года крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 157,7 млрд гривен.

Отмечается, что в разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:

налога на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);

дивидендах, начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);

налога на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);

налога на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);

по акцизному налогу по произведенным в Украине подакцизным товарам на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).

Кроме того, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com