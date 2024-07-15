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С начала 2024 года финансовый сектор увеличил уплату налогов в 2,7 раза
За первое полугодие 2024 года компании из сферы финансовой и страховой деятельности Украины значительно увеличили уплату налогов и сборов в сводный бюджет Украины, показав рост на 73,9 млрд гривен или в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
За январь-июнь 2024 наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины внесли следующие отрасли:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3%;
- Перерабатывающая промышленность – 15,1%;
- Финансовая и страховая деятельность — 13,7%;
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 10,9%.
За январь-июнь 2024 года наибольший рост уплаты налогов и сборов по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошел в следующих отраслях:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Финансовая и страховая деятельность – рост в 2,7 раза, или на 73,9 млрд гривен;
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – рост на 23,4%, или на 24,7 млрд гривен;
- Перерабатывающая промышленность — рост на 18,4% или на 20 млрд гривен;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — рост на 78,2% или на 18,8 млрд гривен.
Большой бизнес уплатил 158 млрд грн налогов
В январе-апреле 2024 года крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 157,7 млрд гривен.
Отмечается, что в разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:
- налога на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);
- дивидендах, начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);
- налога на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);
- налога на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);
- по акцизному налогу по произведенным в Украине подакцизным товарам на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).
Кроме того, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com