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З початку 2024 року фінансовий сектор збільшив сплату податків у 2,7 разів
За перше півріччя 2024 року компанії із сфери фінансової та страхової діяльності України значно збільшили сплату податків і зборів до зведеного бюджету України, показавши зростання на 73,9 млрд гривень або ж у 2,7 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
За січень-червень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України внесли такі галузі:
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 15,3%;
- Переробна промисловість — 15,1%;
- Фінансова та страхова діяльність — 13,7%;
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — 10,9%.
За січень-червень 2024 року найбільше зростання сплати податків та зборів відносно аналогічного періоду минулого року відбулося у таких галузях:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Фінансова та страхова діяльність — зростання у 2,7 раза, або на 73,9 млрд гривень;
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — зростання на 23,4%, або на 24,7 млрд гривень;
- Переробна промисловість — зростання на 18,4%, або на 20 млрд гривень;
- Професійна, наукова та технічна діяльність — зростання на 78,2%, або на 18,8 млрд гривень.
Великий бізнес сплатив 158 млрд грн податків
Протягом січня - квітня 2024 року великі платники податків сплатили до державного бюджету 157,7 млрд гривень.
Зазначається, що у розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:
- податку на прибуток в 4,8 рази або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);
- дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);
- податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);
- податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);
- по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).
Крім того, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com