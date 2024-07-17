Дохід українських лідерів роздрібної торгівлі виріс на 23%

У 2023 році сукупний дохід найбільших компаній роздрібної торгівлі в Україні, згідно з Індексом роздрібної торгівлі Опендатабот, зріс на 23% порівняно з 2022 роком та досяг 457,32 мільярда гривень.

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Згідно з повідомленням "Опендатабот", лідерами за доходом стали АТБ та Сільпо, а за чистим прибутком - компанії групи Ольвія (Єва та Варус).

Джерело: Опендатабот

АТБ-маркет, що входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна, залишається лідером у сфері роздрібної торгівлі, отримавши майже 40% від сукупного доходу всіх компаній. Дохід АТБ зріс на 22% порівняно з 2022 роком та склав 181,09 мільярда гривень.

Друге та третє місця посідають компанії Сільпо-Фуд та Фора, що входять до Фоззі Груп Володимира Костельмана. Їх дохід значно збільшився – у 1,2 та 1,5 рази відповідно. Загалом компанії Фоззі Груп отримали 114,22 мільярда гривень доходу, а Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 рази.

Найбільший приріст доходу серед топ-10 компаній Індексу (у 1,7 рази) стався у Комфі Трейд, власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід компанії збільшився до 27,63 мільярди гривень, а чистий прибуток зріс у 20 разів, до 40 мільйонів гривень.

Найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Єва), що входить до групи Ольвія. Її чистий прибуток зріс у 2,3 рази до 2,2 мільярди гривень, а дохід збільшився на третину. Інша компанія групи Ольвія, Омега (супермаркети Варус), також потрапила в топ-10. Її дохід зріс на 20%, до 17,5 мільярди гривень, а чистий прибуток збільшився в 1,7 рази, майже до 200 мільйонів гривень.

Джерело: Опендатабот

Однак, Вест Петрол Маркет увійшла до Індексу зі зменшенням доходу на 18% (27,69 мільярди гривень) та майже вдвічі меншим чистим прибутком (265,89 мільйона гривень).

Також до Індексу роздрібної торгівлі 2024 також потрапили Метро Кеш енд Кері Україна (збільшення доходу на 27%), Розетка (збільшення доходу на 38%, але зменшення чистого прибутку в 10 разів) та Фудком (Рітейл Груп) (збільшення доходу на 27% та збільшення чистого прибутку в 1,4 рази).