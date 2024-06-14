Электронная коммерция в 2024: преимущества, риски и как начать с ограниченным капиталом

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Рынок e-commerce в Украине постоянно растет, невзирая на турбулентность последних двух лет. По данным отчета агентства Promodo, в 2023 году общий объем товаров и услуг, приобретенных онлайн, оценивается в 182 млрд. гривен (почти 5 млрд. долларов США). По сравнению с 2021 годом, в 2022 году рынок вырос на 17%, а в прошлом году еще на 21%. В прошлом году е-commerce составил примерно 10% всего товарооборота в ритейле.

Так, в результате войны с 2021 по 2023 год количество интернет-пользователей в Украине сократилось на 30% — с 25,6 до 18 млн. Впрочем, это компенсировалось ростом количества онлайн-покупателей. Несмотря на падение на 23% в 2022 году, уже в следующем году их возобновилось до 10 млн украинцев, совершающих онлайн-покупки, из которых 1,5 млн сделали это впервые.

Как продавать на OLX

Особенностью платформы OLX является то, что продавцом может быть любой:

человек, желающий получить дополнительный доход или продать ненужную вещь;

малый предприниматель, занимающийся изготовлением определенных товаров или исключительно продажей, оказывает ли услуги;

компании, имеющие устойчивый бизнес, и нуждающиеся в выходе на широкий рынок покупателей для реализации своих товаров или услуг.

Чаще всего продавцы используют рекламные кампании для увеличения охвата и продаж. Здесь бюджеты зависят от желаний и возможностей продавцов, а среди вариантов – баннерная реклама, таргетированные рекламные объявления. К примеру, для эффективных продаж в товарной категории (электроника или автозапчасти) достаточно от 1-2 тыс. гривен в месяц. Наши бизнес-клиенты (более 14 тыс. клиентов) в среднем ежемесячно тратят на рекламу 6,5 тыс. гривен.

Есть определенная зависимость размера расходов на рекламу от категории бизнеса. Для товарных категорий и категории "Бизнес и услуги" расходы в среднем вдвое ниже, чем в категориях "Недвижимость", "Транспорт" и "Работа".

Главное преимущество OLX – это быстрый доступ к аудитории из 22 млн активных пользователей, ведь мы являемся крупнейшей торговой платформой в Украине. Ежемесячно OLX посещает каждый второй интернет-пользователь, так что логично, что ваши объявления становятся доступными для миллионов украинцев, которые ежедневно ищут определенный товар или услугу.

Каждый бизнес-пользователь получает бесплатный персональный сайт . Это страница с названием вашего бренда на домене olx.ua , содержащая информацию обо всех ваших товарах и услугах, размещенных на OLX, информацию о вас, логотип, баннер, контактные данные и т.д. Бонусом вы получите то, что домен OLX индексируется поисковой системой Google в выдаче по ключевым словам с первого дня пользования и без вложений в его продвижение. Также OLX магазин доступен на всех платформах: desktop, mobileWeb, Android, iOS.

Для бизнес-пользователей доступна услуга Персонального менеджера, который призван помочь максимально эффективно использовать все возможности платформы для развития вашего бизнеса. Фактически это внештатный сотрудник для вашей компании.

Не стоит забывать о популярной услуге OLX Доставка, что автоматизирует процесс заказа, создание ТТН (товарно-транспортной накладной) и оплаты. Сегодня по OLX Доставкой ежемесячно продается более 1 миллиона товаров.

На доске объявлений OLX.ua Топ самых популярных ниш-товаров. С точки зрения современных трендов на рынке e-commerce в Украине, то популярность сохраняют:

Электроника . В 2023 году гривневая выручка в этой нише выросла на 17% по сравнению с 2021 годом, а долларовая – на 2% соответственно. Средний чек в гривне был на 50% выше, чем в 2021 году, тогда как рост доллара США по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 28%. И это единственная ниша, где средний чек в долларах стал выше, чем в 2023 году.

Продукты питания . Рост, связанный с новой привычкой украинцев делать запасы продовольствия. Если учитывать весь рынок (алкоголь на OLX не продается), то в прошлом году Food & Alcohol возглавил рейтинг ниш по динамике онлайн-развития.

Товары для животных. Существенный рост произошел в 2022 году и положительная динамика наблюдается по сей день.

Ниша Одежда и обувь еще не достигла показателей 2021 года, но демонстрирует динамичное развитие и продолжит расти в этом году. Как показывает практика, товары на OLX на 5% -10% дешевле, чем в магазинах и речь идет не о б/у товарах. Именно это привлекает стабильный спрос покупателей.

Если учесть практические кейсы и истории успеха продавцов на OLX, то в 2024 году будут иметь спрос следующие категории:

Строительство и ремонт . Речь о материалах для строительства или ремонта, готовых конструкциях и т.д. Также сюда относятся инструменты : от оборудования для СТО (подъемники, тельферы), больших объектов (краны, линии для производства, лазерные станки и прочее) до оборудования для бытовых нужд (дрели, отвертки, болгарки и т.п.).

Автозапчасти . Несмотря на все, Украина остается большим рынком, особенно для подержанных авто, генерирующих стабильный спрос на запчасти. Качество дорог, последствия обстрелов также, к сожалению, способствуют спросу в этой нише.

Стартовый капитал: который нужен и можно ли начать бизнес без него

Не так важен размер вашего бюджета, как умение им распорядиться. У нас есть пример клиента, реализующего инструменты в Киевской области. Он вложил 1000 грн на приобретение Премиум пакета из 20 объявлений, включающего много рекламных инструментов, и на продвижение 2-х объявлений наиболее маржинальных товаров и получил за первый месяц 20 продаж.

У каждой категории и в каждом регионе есть свои особенности. Многое зависит от качества товара и конкурентности цены. Кроме того, OLX дает возможность начать бизнес с минимальными вложениями.

Мы ожидаем, что в 2024 году рынок e-commerce продолжит динамичный рост, создавая новые возможности для предпринимателей и удобства для потребителей. Мы также должны учитывать риски, которые есть в каждом бизнесе, особенно в условиях войны. Если вы выберете правильную нишу, эффективно будете использовать преимущества онлайн платформы для торговли онлайн, то будете иметь все шансы на успех.