Електронна комерція у 2024: переваги, ризики та як почати з обмеженим капіталом

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Ринок e-commerce в Україні постійно росте, попри турбулентність останніх двох років. За даними звіту агенції Promodo, у 2023 році загальний об’єм товарів та послуг, придбаних онлайн, оцінюється в 182 млрд гривень (майже 5 млрд доларів США). У порівнянні з 2021 роком, у 2022 році ринок виріс на 17%, а торік — ще на 21%. Минулого року е-commerce склав приблизно 10% від всього товарообороту в ритейлі.

Так, внаслідок війни, з 2021 по 2023 рік кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилась на 30% — з 25,6 до 18 млн. Втім це компенсувалось ростом кількості онлайн-покупців. Попри падіння на 23% у 2022 році, вже наступного року їхня відновилась до 10 млн українців, що роблять онлайн-покупки, з яких 1,5 млн — зробили це вперше.

Як продавати на OLX

Особливістю платформи OLX є те, що продавцем може бути будь-хто:

людина, яка хоче отримати додатковий дохід або продати непотрібну річ;

малий підприємець, який займається виготовленням певних товарів або виключно продажем, чи надає послуги;

компанії, що мають сталий бізнес, і потребують виходу на широкий ринок покупців для реалізації своїх товарів чи послуг.

Найчастіше продавці використовують рекламні кампанії для збільшення охоплення та швидших продажів. Тут бюджети залежать від бажань та можливостей продавців, а серед варіантів — банерна реклама, таргетовані рекламні оголошення тощо. Наприклад, для ефективних продажів у товарній категорії (електроніка або автозапчастини) достатньо від 1-2 тис. гривень на місяць. Наші бізнес-клієнти (понад 14 тис. клієнтів) в середньому щомісячно витрачають на рекламу 6,5 тис. гривень.

Присутня певна залежність розміру витрат на рекламу від категорії бізнесу. Для товарних категорій та категорії “Бізнес та послуги” витрати в середньому удвічі нижчі, ніж в категоріях “Нерухомість”, “Транспорт” та “Робота”.

Головна перевага OLX — це швидкий доступ до авдиторії з 22 млн активних користувачів, адже ми є найбільшою торговою платформою в Україні. Щомісячно OLX відвідує кожен другий інтернет-користувач, тож логічно, що ваші оголошення стають доступним для мільйонів українців, які щодня шукають певний товар чи послугу.

Кожен бізнес-користувач отримує безкоштовний персональний сайт. Це сторінка з назвою вашого бренду на домені olx.ua, що містить інформацію про всі ваші товари та послуги, розміщені на OLX, інформацію про вас, логотип, банер, контактні дані тощо. Бонусом ви отримаєте те, що домен OLX індексується пошуковою системою Google у видачі за ключовими словами з першого дня користування і без жодних вкладень в його просування. Також OLX магазин доступний на всіх платформах: desktop, mobileWeb, Android, iOS.

Для бізнес-користувачів є доступною послуга Персонального менеджера, який покликаний допомогти максимально ефективно використовувати всі можливості платформи для розвитку вашого бізнесу. Фактично, це позаштатний співробітник для вашої компанії.

Не варто забувати про популярну послугу OLX Доставка, що автоматизує процес замовлення, створення ТТН (товарно-транспортної накладної) і оплати. Сьогодні з OLX Доставкою щомісяця продається понад 1 мільйон товарів.

Топ найпопулярніших ніш-товарів на OLXЗ погляду сучасних трендів на ринку e-commerce в Україні, то популярність зберігають:

Електроніка . У 2023 році гривневий виторг у цій ніші зріс на 17% порівняно з 2021 роком, а доларовий – на 2% відповідно. Середній чек у гривні був на 50% вищий, ніж у 2021 році, тоді як ріст долара США порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 28%. І це єдина ніша, де середній чек в доларах став вище ніж у 2023 році.

Продукти харчування . Ріст, пов’язаний з новою звичкою українців робити запаси харчів. Якщо брати до уваги весь ринок (алкоголь на OLX не продається), то торік Food & Alcohol очолив рейтинг ніш за динамікою онлайн-розвитку.

Товари для тварин. Суттєвий ріст відбувся у 2022 році й позитивна динаміка спостерігається досі.

Ніша Одяг та взуття ще не досягла показників 2021 року, але демонструє динамічний розвиток і продовжить рости у цьому році. Як показує практика, товари на OLX на 5%-10% дешевші, ніж магазинах і мова йде не про б/в товари. Саме це привертає стабільний попит покупців.

Якщо взяти до уваги практичні кейси та історії успіху продавців на OLX, то у 2024 році матимуть попит такі категорії:

Будівництво та ремонт . Мова про матеріали для будівництва чи ремонту, готові конструкції тощо. Також сюди відносяться інструменти : від обладнання для СТО (підйомники, тельфери), великих об’єктів (крани, лінії для виробництва, лазерні станки та інше) до обладнання для побутових потреб (дрилі, викрутки, болгарки тощо).

Автозапчастини . Попри все, Україна залишається великим ринком, особливо для вживаних авто, що генерують стабільний попит на запчастини. Якість доріг, наслідки обстрілів також, на жаль, сприяють попиту у цій ніші.

Стартовий капітал: який потрібен та, чи можна розпочати бізнес без нього

Не так важливий розмір вашого бюджету, як вміння ним розпорядитись. У нас є приклад клієнта, який реалізовує інструменти у Київській області. Він вклав 1000 грн на придбання Преміум пакета з 20 оголошень, який включає багато рекламних інструментів, та на просування 2-х оголошень найбільш маржинальних товарів, й отримав за перший місяць 20 продажів.

У кожній категорії та в кожному регіоні є свої особливості. Багато залежить від якості товару та конкурентності ціни. Попри все, OLX дає можливість розпочати бізнес з мінімальними вкладеннями.

Ми очікуємо, що у 2024 році ринок e-commerce продовжить динамічне зростання, створюючи нові можливості для підприємців та зручності для споживачів. Ми також повинні зважати на ризики, що є у кожному бізнесі, особливо в умовах війни. Якщо ви оберете правильну нішу, ефективно використовуватимете переваги онлайн платформи для торгівлі онлайн, то матимете всі шанси на успіх.