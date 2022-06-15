Эпицентр смелых людей: как национальная торговая сеть помогает стране победить

С первых дней российско-украинской войны многотысячный коллектив "Эпицентра" стал работать на первоочередные нужды Вооруженных Сил и территориальной обороны. Все запросы от военных прорабатывались оперативно: техника, строительные материалы, военная амуниция, продукты, лекарства и многое другое. "Эпицентр" оказал помощь защитникам страны более чем на 300 млн грн, а сумма уплаченных налогов превысила 2 млрд грн.

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"Война на украинской земле — это преступление против нашего государства, против детей и пожилых людей, против рожающих в бомбоубежищах матерей, против многих невинных, теряющих родных и близких, — отметила в первые дни войны основательница "Эпицентр К" Галина Герега. — А сегодня семья "Эпицентра" едина как никогда. Люди самоотверженно работают днем и ночью, чтобы обеспечить родную страну и ее защитников всем необходимым".

Спасти столицу

Враг стремился захватить Киев в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину. Столица нуждалась в срочной гуманитарной помощи, и "Эпицентр" стал на защиту продовольственной безопасности города. С тех пор Гуманитарный штаб Киева, основанный КГГА совместно с "Эпицентром", обработал уже более 6 млн кг помощи для военных и мирных жителей. В общей сложности столичный штаб принял и распределил за это время почти 8,2 тыс. паллет с продуктами, одеждой, медицинскими препаратами и другой помощью общей массой 6,3 млн кг.

"Эпицентр" эффективно сотрудничает с местными властями в разных городах, в частности, с властями Харькова, одного из самых пострадавших от вражеских обстрелов города. Местные больницы и бомбоубежища, а также спасатели и обычные горожане получили необходимые товары. "Эпицентр" активно поддерживает жилищно-коммунальное хозяйство города: предоставляет строительные материалы и инструменты для разбора завалов и т. п. Компания также работает над обеспечением потребностей спасателей, медиков и других госслужащих. Общая сумма помощи Харькову уже превысила 20 млн грн.

"Владелица "Эпицентра" Галина Герега лично позвонила и сказала, что открывает все магазины, в которых можно брать любые продукты питания и строительные материалы, необходимые городу. Это просто замечательно", — отметил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Гуманитарные хабы

Помощь от "Эпицентра" получили и другие города Украины. В частности, на западе страны Гуманитарный штаб сформирован совместно с компанией "Интерспорт Украина". За время работы он уже доставил Вооруженным Силам и терробороне одежду и обувь на более 20 млн грн.

В центре Украины по просьбе местных властей "Эпицентр" создал хаб, который с середины марта круглосуточно принимает беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и других горячих точек. Здесь уже оказали первую помощь свыше 200 тыс. переселенцам.

Транспортный спасатель

Для помощи защитникам страны с первых дней войны был задействован мощный транспортный парк "Эпицентра". Компания своими силами формировала гуманитарные грузы за рубежом и в сотрудничестве с волонтерскими организациями доставляла грузы в Украину из Польши, Германии, Бельгии, Нидерландов и других стран.

На нужды обороны "Эпицентр" передал также свои грузовики, автобусы, экскаваторы и другую строительную технику. Многие водители компании мобилизованы в Вооруженные Силы и выполняют свой долг в воинских частях.

Все для людей

Многие современные торговые центры компании, которые были недавно построены или обновлены, существенно пострадали от войны. Полностью уничтожены три ТЦ в наиболее разрушенных войной городах — Буче, Чернигове и Мариуполе — общей площадью свыше 59 тыс. кв. м. Еще два торговых центра, в Киеве и Харькове, также повреждены. На временно оккупированных территориях страны остаются еще три торговых центра, а пять находятся в зоне боевых действий, поэтому не функционируют.

Тем не менее компания продолжает работать там, где это безопасно для сотрудников. Таким образом она обеспечивает необходимыми товарами миллионы украинцев. В частности, в Буче, где ТЦ был полностью разрушен, "Эпицентр" обеспечил местных жителей необходимыми товарами, запустив стационарные центры выдачи заказов. Жители могут покупать товары на сайте epicentrk.ua и получать их в своем городе.

Жители разрушенной Бучи могут покупать товары на сайте epicentrk.ua и получать их в стационарных центрах выдачи заказов в своем городе

"Сейчас мы должны продолжать работу на экономическом фронте и поддерживать страну. Мы обязательно отстроим все разрушенные торговые центры нашей сети", — утверждают в "Эпицентре".

Отряд смельчаков

Среди более чем 35-тысячного коллектива компании почти 2 тыс. сотрудников с оружием в руках защищают страну. Теперь они разведчики, снайперы, связисты, саперы.

Две тысячи сотрудников "Эпицентра" с оружием в руках защищают страну

Героями стали представители "Эпицентра" не только в военных баталиях, но и те, кто работает в торговых центрах практически под обстрелами или стал участником волонтерского движения в разных регионах страны.

К сожалению, 14 сотрудников компании погибли. "Эпицентр" чтит героев и будет помнить их всегда. Это общая боль всех украинцев. Ведь цель у нас одна — победить врага. Именно так и произойдет, потому что украинцы — героическая нация. А Украина — эпицентр смелых людей.