Епіцентр сміливих людей: як національна торговельна мережа допомагає країні перемогти

Від перших днів російсько-української війни багатотисячний колектив "Епіцентру" почав працювати на першочергові потреби Збройних Сил та територіальної оборони. Усі запити від військових опрацьовували оперативно: техніка, будівельні матеріали, військова амуніція, продукти, ліки та багато іншого. "Епіцентр" надав допомогу захисникам країни на понад 300 млн грн, а сума сплачених податків перевищила 2 млрд грн.

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"Війна на українській землі — це злочин проти нашої держави, проти дітей та літніх людей, проти матерів, які народжують у бомбосховищах, проти багатьох невинних, які втрачають рідних та близьких, — зазначала у перші дні війни засновниця "Епіцентр К" Галина Герега. — А сьогодні родина "Епіцентру" єдина як ніколи. Люди самовіддано працюють вдень і вночі, аби забезпечити рідну країну та її захисників усім потрібним».

Врятувати столицю

Ворог прагнув захопити Київ у перші ж дні широкомасштабного вторгнення в Україну. Столиця потребувала термінової гуманітарної допомоги, і "Епіцентр" став на захист продовольчої безпеки міста. Відтоді Гуманітарний штаб Києва, заснований КМДА спільно з "Епіцентром", опрацював понад 6 млн кг допомоги для військових та мирних мешканців. Загалом столичний штаб прийняв та розподілив за цей час майже 8,2 тис. палет з продуктами, одягом, медичними препаратами та іншою допомогою загальною масою 6,3 млн кг.

"Епіцентр" ефективно співпрацює з місцевою владою різних міст, зокрема, з владою Харкова, одного із найбільш постраждалих від ворожих обстрілів міста. Місцеві лікарні та бомбосховища, рятувальники та звичайні містяни отримали необхідні товари. "Епіцентр" активно підтримує житлово-комунальне господарство міста — надає будівельні матеріали та інструменти для розбирання завалів тощо. Також компанія працює над забезпеченням потреб рятувальників, медиків та інших держслужбовців. Загальна сума допомоги Харкову вже перевищила 20 млн грн.

"Власниця "Епіцентру" Галина Герега особисто зателефонувала і сказала, що відкриває всі магазини, у яких можна брати будь-які продукти та будівельні матеріали, потрібні місту. Це просто чудово", — наголосив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Гуманітарні хаби

Допомогу від "Епіцентру" отримали й інші міста України. Зокрема, на заході країни гуманітарний штаб сформували спільно з компанією "Інтерспорт Україна". За час роботи він уже доставив Збройним Силам та теробороні одягу та взуття на понад 20 млн грн.

У центрі України на прохання регіональної влади "Епіцентр" створив хаб, який від середини березня цілодобово приймає біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших гарячих точок. Тут уже надали першу допомогу понад 200 тис. переселенцям.

Транспортний рятівник

Для допомоги захисникам країни від перших днів війни задіяли потужний транспортний парк "Епіцентру". Компанія власними силами формувала гуманітарні вантажі за кордоном і у співпраці з волонтерськими організаціями доставляла їх в Україну з Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та інших країн.

На потреби оборони "Епіцентр" передав також власні вантажівки, автобуси, екскаватори та іншу будівельну техніку. Чимало водіїв компанії мобілізовані до Збройних Сил і виконують свій обов’язок у військових частинах.

Заради людей

Багато сучасних торговельних центрів компанії, які лише нещодавно були побудовані чи оновлені, суттєво постраждали від війни. Повністю знищено три ТЦ у найбільш зруйнованих війною містах — Бучі, Чернігові та Маріуполі – загальною площею понад 59 тис. кв. м. Ще два ТЦ, у Києві та Харкові, теж пошкоджені. На тимчасово окупованих територіях країни залишаються три торговельні центри, а п’ять розташовані у зоні бойових дій, тому наразі не функціонують.

Проте компанія продовжує працювати, де це безпечно для співробітників. Таким чином вона забезпечує необхідними товарами мільйони українців. Зокрема, у Бучі, де торговельний центр повністю зруйнований, "Епіцентр" забезпечив місцевих жителів необхідними товарами, запустивши стаціонарні центри видачі замовлень. Мешканці можуть купувати товари на сайті epicentrk.ua та отримувати їх у своєму місті.

Мешканці зруйнованої Бучі мають можливість купувати товари на сайті epicentrk.ua та отримувати їх у своєму місті у стаціонарних центрах видачі замовлень

"Зараз ми маємо продовжувати працювати на економічному фронті та підтримувати країну. Ми обов’язково відбудуємо всі зруйновані торговельні центри нашої мережі", — запевняють в "Епіцентрі".

Загін сміливців

З понад 35-тисячного колективу компанії майже 2 тис. працівників зі зброєю в руках захищають країну. Тепер вони розвідники, снайпери, зв’язківці, сапери.

Дві тисячі працівників "Епіцентру" зі зброєю в руках захищають країну

Героями стали представники "Епіцентру" не лише у військових баталіях, а й ті, що працюють у торговельних центрах майже під обстрілами чи доєдналися до волонтерського руху в регіонах країни.

На жаль, 14 співробітників компанії загинули. "Епіцентр" шанує героїв і пам’ятатиме їх завжди. Це спільний біль всіх українців. Адже мета у нас одна — перемогти ворога. Саме так і станеться, бо українці — героїчна нація. А Україна — епіцентр сміливих людей.