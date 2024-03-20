Группа Sunolta обвиняет Минюст в содействии захвату имущества компании рейдерами из-за отмены ипотечных сделок

Группа компаний Sunolta подала исковое заявление в Хозяйственный суд г. Киева с требованием признать незаконными приказы Министерства юстиции Украины, отменившие государственную регистрацию прав собственности на зерновой терминал в принадлежащем компании Одесском морском торговом порту.

"Учитывая одиозность решения Минюста, суд уже принял решение запретить исполнение приказов к рассмотрению дела по существу", - сообщает Sunolta на своем сайте. – “Государственные чиновники грубо нарушили принципы верховенства права, а их действия имеют все признаки коррупционных правонарушений в пользу рейдеров. Под угрозой оказалась стабильная работа зернового портового терминала – когда во время войны бизнес с большим трудом и рисками пытается экспортировать украинское зерно”.

Как отмечает группа компаний Sunolta, год назад она инвестировала в приобретение технологических мощностей по перевалке зерновых культур на экспорт в терминале, находящемся в Одесском морском торговом порту. В частности, была приобретена часть логистических портовых объектов и оборудования, принадлежавших компании GNT Group (зерновой терминал Олимпекс Купе Интернейшнл) и находились в залоге украинских банков Південний и Восток по долговым обязательствам.

В декабре 2022 года разразился публичный юридический спор между GNT Group и ее кредиторами – Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners. Конфликт касался также и зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Стороны заявили о возможных перебоях в работе зернового терминала, что поставило под угрозу отгрузку аграрной продукции Sunolta, которая пользовалась услугами терминала. Как следствие, группа приняла решение инвестировать в зерновой терминал и расширить экспортный потенциал за счет собственных логистических мощностей.

Как сообщается в релизе : «Почти через год, после того, как прошли все возможные сроки, Минюст незаконно принял к рассмотрению две жалобы от представителей ACP на отмену регистрации по предприятиям группы Sunolta прав на приобретенное имущество. Чиновники Минюста, абсолютно пренебрегая требованиями законов Украины и соответствующими выводами Верховного Суда, рассмотрели жалобы в пользу ACP”.

В компании Sunolta убеждены, что чиновники банально не имели права рассматривать эти жалобы, потому что, во-первых, идет судебное разбирательство по иску представителей Argentem (через Madison Pacific Trust Ltd), в котором они оспаривают взыскание банками активов «Олимпекс Купе Интернейшнл» по ипотечным договорам. Это залоговое имущество, взысканное в счет погашения долгов, и выкупила группа Sunolta. Поэтому является стороной судебного процесса. Таким образом, Министерство юстиции, отменяя уже обжалуемые в судебных процессах сделки, подменило собой Фемиду.

Во-вторых, решение об отмене прав Sunolta на законно приобретенное имущество Минюст мотивирует тем, что оно находилось под арестом. В то же время, и это было зафиксировано официально, на момент регистрации прав на зерновые терминалы и оборудование, в Государственном реестре не было никаких дополнительных обременений на это имущество (кроме ипотеки в банках).

"Все эти события позволяют предположить, что иностранная компания ACP при коррупционном содействии чиновников Минюста пытается рейдерским способом захватить имущество, принадлежащее группе Sunolta", - говорится в релизе.

В компании Sunolta также отмечают, что недавно региональный руководитель фонда АСР Джон Паттон в интервью СМИ заявил, что «украинские власти знают о нашем деле и заинтересованы помочь. В частности, я вижу, что есть интерес со стороны Офиса Президента. У нас были многочисленные встречи, во время которых руководители Офиса выразили свою четкую поддержку». Такое заявление может указывать на то, что этот фонд использует административное давление против своих оппонентов.

В свою очередь банк "Південний" в комментарии СМИ сообщил, что "первоочередная обязанность банка - это защита интересов вкладчиков, за нарушение которой банк несет ответственность как перед самими вкладчиками, так и перед государством. Согласно требованиям законодательства и нормативных актов НБУ, банк обязан в случае невозврата заемщиком полученного кредита и неисполнения других обязанностей по договору обращать взыскания на предметы залога.

В данном случае из-за систематического невыполнения обязательств по кредитным договорам и получения информации о возможном банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл" банк, согласно условиям договора и в установленные законодательством сроки, обратил взыскание на имущество, находившееся в залоге с 2020 года. Все сделки были совершены в полном соответствии с законодательством Украины.

Решение Министерства юстиции, которым необоснованно отменены предыдущие сделки, противоречит логике законодательства Украины, угрожает интересам вкладчиков банка и стабильности банковской системы. Подобные решения органов исполнительной власти имеют признаки административного произвола, могут негативно влиять на банковский сектор в целом, рынок банковского кредитования и инвестиционную привлекательность Украины, поскольку разрешение споров между субъектами права на основе норм законодательства является прерогативой судебной ветви власти».