Група Sunolta звинувачує Мінюст у сприянні захопленню майна компанії рейдерами через відміну іпотечних правочинів

Група компаній Sunolta подала позовну заяву до Господарського суду м. Києва з вимогою визнати незаконними накази Міністерства юстиції України, що скасували державну реєстрацію прав власності на зерновий термінал у Одеському морському торговельному порту, які належать компанії.

“Враховуючи одіозність рішення Мінюсту, суд вже прийняв рішення заборонити виконання наказів до розгляду справи по суті”, - повідомляє Sunolta на своєму сайті. - “Державні посадовці грубо порушили принципи верховенства права, а їх дії мають всі ознаки корупційних правопорушень на користь рейдерів. Під загрозою опинилась стабільна робота зернового портового терміналу – коли під час війни бізнес з великими труднощами та ризиками намагається експортувати українське збіжжя”.

Як зазначає група компаній Sunolta, рік тому вона інвестувала у придбання технологічних потужностей з перевалки зернових культур на експорт у терміналі, що знаходиться в Одеському морському торговельному порту. Зокрема, була придбана частина логістичних портових об’єктів та обладнання, що належали компанії GNT Group (зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл») та знаходилися у заставі українських банків «Південний» та «Восток» за борговими зобов’язаннями.

У грудні 2022 року спалахнула публічна юридична суперечка між GNT Group та її кредиторами – Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners. Конфлікт стосувався також і зернового терміналу «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Сторони заявили про можливі перебої у роботі зернового терміналу, що поставило під загрозу відвантаження аграрної продукції Sunolta, яка користувалась послугами терміналу. Як наслідок - група прийняла рішення інвестувати у зерновий термінал та розширити експортний потенціал за рахунок власних логістичних потужностей.

Як повідомляється у релізі: “Майже через рік, після того, як сплили всі можливі терміни, Мінюст незаконно прийняв до розгляду дві скарги від представників ACP на скасування реєстрації за підприємствами групи Sunolta прав на придбане майно. Чиновники Мінюсту, абсолютно нехтуючи вимогами законів України та відповідними висновками Верховного Суду, розглянули скарги на користь ACP”.

У компанії Sunolta переконані, що чиновники банально не мали права розглядати ці скарги, через те що, по-перше, триває судовий розгляд за позовом представників Argentem (через Madison Pacific Trust Ltd), в якому вони оскаржують стягнення банками активів «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за іпотечними договорами. Це заставне майно, стягнуте в рахунок погашення боргів, і викупила група Sunolta. А тому є стороною судового процесу. Таким чином, Міністерство юстиції, скасовуючи правочини, які вже оскаржуються у судових процесах, підмінило собою Феміду.

По-друге, рішення про скасування прав Sunolta на законно придбане майно Мінюст мотивує тим, що воно перебувало під судовим арештом. Водночас, і це зафіксовано офіційно, на момент реєстрації прав на зернові термінали та обладнання, у Державному реєстрі не було ніяких додаткових обтяжень на це майно (крім іпотеки у банках).

“Всі ці події дають підстави припустити, що іноземна компанія ACP при корупційному сприянні чиновників Мінюсту намагається рейдерським способом захопити майно, яке належить групі Sunolta”, - говориться у релізі.

У компанії Sunolta також наголошують, що нещодавно регіональний керівник фонду АСР Джон Паттон в інтерв’ю ЗМІ заявив, що «українська влада знає про нашу справу і зацікавлена допомогти. Зокрема, я бачу, що є інтерес з боку Офісу Президента. Ми мали численні зустрічі, під час яких керівники Офісу висловили свою чітку підтримку». Така заява може вказувати на те, що цей фонд використовує адміністративний тиск проти своїх опонентів.

В свою чергу банк “Південний” у коментарі ЗМІ повідомив, що "першочерговий обов’язок банку – це захист інтересів вкладників, за порушення якого банк несе відповідальність як перед самими вкладниками, так і перед державою. Згідно з вимогами законодавства та нормативних актів НБУ, банк зобов’язаний у разі неповернення позичальником отриманого кредиту та невиконання інших обов’язків за договором звертати стягнення на предмети застави.

У даному випадку через систематичне невиконання зобов’язань за кредитними договорами та отримання інформації про можливе банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" банк, відповідно до умов договору та у встановлені законодавством строки, звернув стягнення на майно, яке перебувало у заставі з 2020 року. Усі правочини було вчинено у повній відповідності до законодавства України.

Рішення Міністерства юстиції, яким необґрунтовано скасовано попередні правочини, суперечить логіці законодавства України, загрожує інтересам вкладників банку та стабільності банківської системи. Подібні рішення органів виконавчої влади мають ознаки адміністративного свавілля, можуть негативно впливати на банківський сектор загалом, ринок банківського кредитування та інвестиційну привабливість України, оскільки розв’язання спорів між суб’єктами права на основі норм законодавства є прерогативою судової гілки влади".