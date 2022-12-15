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Категория
Бизнес
Дата публикации

Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до "ковидного" значения

Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до "ковидного" значения

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины несколько восстановился во второй половине 2022 - до 2,48 баллов, что сопоставимо со значениями 2020 во время активной фазы пандемии Covid-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Там отмечают, что в первой половине 2022 года Индекс упал на пол пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных.

Фото 2 — Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до "ковидного" значения

"Оценка текущего состояния инвестклимата остается самой низкой среди всех компонентов Индекса. Половина топ-менеджеров считают инвестклимат скорее неблагоприятным. За пол года несколько уменьшилось количество респондентов, считающих инвестклимат крайне неблагоприятным - с 53% до 37%. Нейтрально оценивают 8 и еще 5% считают его благоприятным", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что оценка полугодовой динамики инвестклимата несколько смягчилась по сравнению с предыдущим периодом. Хотя 45% наблюдают негативную динамику, 33% считают, что деловой климат не претерпел существенные изменения, а 22% сообщают о его улучшении.

В течение следующих шести месяцев 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 46% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений. В то же время, 22% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2023 года.

Несмотря на войну, 99% компаний Ассоциации планируют продолжать работу на рынке Украины в 2023 году, а 63% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.

В то же время, только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.

"В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций на 2023 год в первую очередь в поддержку собственного бизнеса – в зарплаты, налоги, устойчивое развитие, диджитал, внутренние процессы, энергоэффективность, логистику. Наиболее популярными отраслями для инвестиций остаются агро, IT, фарма, транспорт, FMCG. Появляются предприниматели, имеющие планы инвестировать в военную/оборонную сферу", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что полномасштабная военная агрессия России против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором месте оказались атаки на украинскую энергосистему, а на третьем – коррупция.

Среди немногих позитивных изменений бизнес-лидеры оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и "транспортный безвиз" из ЕС.

"Мы видим определенное смягчение негативных оценок инвестклимата, которые улучшаются в основном за счет более оптимистичных ожиданий бизнеса на следующие полгода. Несмотря на то, что ситуация остается чрезвычайно сложной, большинство компаний нашли определенную точку равновесия, в которой они обеспечивают как минимум непрерывность своей работы, как максимум – доходность и развитие. Уровень гибкости и адаптивности нашего бизнеса чрезвычайно высок, так же как и устойчивость и лояльность Украине", - комментирует результаты исследования Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка,   выделила 30 млн долларов   для инвестиций в Украину впервые с начала полномасштабной войны.

Автор:
Светлана Манько