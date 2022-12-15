Индекс инвестиционной привлекательности Украины восстановился до "ковидного" значения

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины несколько восстановился во второй половине 2022 - до 2,48 баллов, что сопоставимо со значениями 2020 во время активной фазы пандемии Covid-19.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Там отмечают, что в первой половине 2022 года Индекс упал на пол пункта и составил 2,17 балла из 5 возможных.

"Оценка текущего состояния инвестклимата остается самой низкой среди всех компонентов Индекса. Половина топ-менеджеров считают инвестклимат скорее неблагоприятным. За пол года несколько уменьшилось количество респондентов, считающих инвестклимат крайне неблагоприятным - с 53% до 37%. Нейтрально оценивают 8 и еще 5% считают его благоприятным", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что оценка полугодовой динамики инвестклимата несколько смягчилась по сравнению с предыдущим периодом. Хотя 45% наблюдают негативную динамику, 33% считают, что деловой климат не претерпел существенные изменения, а 22% сообщают о его улучшении.

В течение следующих шести месяцев 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 46% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений. В то же время, 22% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2023 года.

Несмотря на войну, 99% компаний Ассоциации планируют продолжать работу на рынке Украины в 2023 году, а 63% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.

В то же время, только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.

"В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций на 2023 год в первую очередь в поддержку собственного бизнеса – в зарплаты, налоги, устойчивое развитие, диджитал, внутренние процессы, энергоэффективность, логистику. Наиболее популярными отраслями для инвестиций остаются агро, IT, фарма, транспорт, FMCG. Появляются предприниматели, имеющие планы инвестировать в военную/оборонную сферу", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что полномасштабная военная агрессия России против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором месте оказались атаки на украинскую энергосистему, а на третьем – коррупция.

Среди немногих позитивных изменений бизнес-лидеры оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и "транспортный безвиз" из ЕС.

"Мы видим определенное смягчение негативных оценок инвестклимата, которые улучшаются в основном за счет более оптимистичных ожиданий бизнеса на следующие полгода. Несмотря на то, что ситуация остается чрезвычайно сложной, большинство компаний нашли определенную точку равновесия, в которой они обеспечивают как минимум непрерывность своей работы, как максимум – доходность и развитие. Уровень гибкости и адаптивности нашего бизнеса чрезвычайно высок, так же как и устойчивость и лояльность Украине", - комментирует результаты исследования Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину впервые с начала полномасштабной войны.