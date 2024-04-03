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Категория
Бизнес
Дата публикации

«Инсайдерские инсайты» второй сезон: пропустите меня в клуб – фейсконтроль персонального бренда

«Инсайдерские инсайты» второй сезон: пропустите меня в клуб – фейсконтроль персонального бренда

Проект, который сформирует в аудитории понимание такого понятия, как BOARD в компании и того, как персональный бренд влияет на его формирование

Второй сезон Инсайдерских Инсайтов предусматривает один эфир раз в две недели в четверг в 16:00, где ведущие будут говорить с крутыми экспертами о персональном бренде на трех платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube

Уже в четверг, 4 апреля, в 16:00 Инсайдерские инсайты. За кулисами Наблюдательного Совета со Светланой Панаиотиди, замминистром экономики Украины 2019-2021. Тема эфира: Пропустите меня в клуб – фейсконтроль персонального бренда.

Ведущие проекта:

Дмитрий Мельникович и Анастасия Бошко

Главный информационный партнер: delo.ua

Партнеры: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company