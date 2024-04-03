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«Інсайдерські інсайти» другий сезон: пропустіть мене в клуб - фейсконтроль персонального бренду
Проєкт, який сформує в аудиторії розуміння такого поняття, як BOARD в компанії та того, як персональний бренд впливає на його формування
Другий сезон Інсайдерських Інсайтів передбачає один ефір раз на два тижні у четвер о 16:00, де ведучі говоритимуть з крутими експертами про персональний бренд на трьох платформах: LinkedIn|Facebook|Youtube
Вже у четвер, 4 квітня о 16:00 Інсайдерські інсайти. За лаштунками Наглядової Ради з Світланою Панаіотіді, замміністром економіки України 2019-2021. Тема ефіру: Пропустіть мене в клуб - фейсконтроль персонального бренду.
Ведучі проєкту:
Дмитро Мельникович та Анастасія БошкоПідписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
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