Инвестиционный фонд обеспечивает прозрачность владения, управления и распределения прибыли через дивиденды, – Александр Киримов, «Бонум Групп»

О текущем состоянии инвестиционной отрасли, активности на рынке M&A, настроениях украинских компаний и их инвестиционных предпочтениях, а также о возможности привлечения средств в развитие бизнес-проектов «ТОП-100» поговорил с Александром Киримовым, управляющим партнером компании «Бонум Групп».

Может показаться, что инвестиции в Украине замерли из-за войны, но это не так. Компании релокируются, изменяют направления деятельности, структуру активов. Как вы оцениваете ситуацию на рынке управления активами юридических лиц? С какими результатами и реализуемыми проектами ваша компания закончила 2024 год?

— Сначала хочу отметить, что управление активами – это не только об инвестициях, но и о предоставлении услуг администрирования активов институтов совместного инвестирования – корпоративных и паевых инвестиционных фондов.

Компания по управлению активами не всегда является субъектом принятия инвестиционных решений, но всегда является исполнителем таких решений и их администратором, если инвестиция осуществляется через инвестиционный фонд. Поэтому отвечаю на вопросы не как управляющий активами, а с позиции инвестиционного аналитика.

Да, релокация имеет место. Производственные предприятия ищут возможности переноса своих мощностей подальше от линии фронта и ближе к западным границам, если сбыт осуществляется на зарубежные рынки.

Перепрофилирование в меньшей степени касается производственных предприятий, в большей степени предприятий сферы логистики и транспортировки, которые вынужденно адаптировались к новым логистическим маршрутам.

Что касается изменения структуры активов, некоторые предприятия, которые прекращали или приостанавливали деятельность и в них высвобождался оборотный капитал, инвестируют в государственные облигации, в частности в военные. Этому способствуют три фактора: ограничение вывода средств за границу, привлекательные процентные ставки и, конечно, желание быть причастным к финансированию государственных расходов во время войны.

2024 мы закончили приростом количества фондов под своим управлением. На обслуживание в нашу компанию переходили действующие фонды. Также с нами заключали договоры на управление активами новые фонды.

Мы высоко оцениваем наши результаты за прошлый год и считаем, что они свидетельствуют о высоком доверии клиентов к нашим сервисам, а также хрустальной репутации на рынке администрирования инвестиционных фондов.

В какие активы вкладываются средства компаний? Можно ли говорить, что первенство удерживают инвестиции в землю сельхозназначения?

— Инвестиции в земли сельскохозяйственного назначения не были в фокусе инвестирования в 2024 году. На первом месте однозначно инвестиции в офисную и коммерческую недвижимость, где структурирование инвестиций двух или более партнеров через инвестиционный фонд обеспечивает прозрачность владения, управления и распределения прибыли через дивиденды.

На втором месте производство, в том числе создание новых производств. Обычно инвестор уже владеет капиталом, который хочет либо перераспределить из одного бизнеса в новый, либо вложить уже выведенный капитал. Структурирование инвестиций через фонд предоставляет бенефициару возможность прозрачно управлять капиталом и получать дивиденды с льготным налогообложением, что является дополнительным стимулом для детенизации бизнесов и экономики в целом.

Насколько активен рынок M&A в Украине и кто здесь заключает больше сделок – внутренние инвесторы или нерезиденты?

— На сегодняшний день мы не видим платежеспособного интереса со стороны иностранных инвесторов. Да, заинтересованность есть, но не больше. Для иностранцев Украина остается страной с неопределенным будущим. Но из-за отсутствия иностранного капитала есть где разгуляться на национальном капитале. Подавляющее большинство инвестиционных соглашений все же за внутренними инвесторами. Они создают новые предприятия, покупают уже работающие бизнесы друг у друга или соинвестируют в новые проекты. По количеству обращений потенциальных инвесторов за консультацией по созданию инвестиционных фондов мы видим, что инвестор желает обезопасить свои инвестиции, гарантировать возможность прозрачного получения дивидендов и наследования, поэтому рассматривает создание инвестиционного фонда как инструмента безопасного структурирования инвестиций.

Какие новые отрасли сейчас больше всего интересуют инвесторов? Куда, по вашему мнению, потекут деньги в случае заморозки войны?

— Больше инвесторов интересует miltec и смежные отрасли. На втором месте альтернативная энергетика. И речь идет не только о солнце или ветре. Мы видим интерес к установлению частных газотурбинных станций, использующих природный газ в качестве топлива. На третьем месте – производство современных строительных материалов, поскольку все понимают, что рано или поздно будет восстановление Украины.

Как чувствует себя рынок ИСИ? Какие инструменты используются в ситуации фактической остановки фондового рынка?

— Неуместно отождествлять состояние развития рынка ИСИ и фондового рынка. Безусловно, ИСИ как эмитенты ценных бумаг являются составной частью фондового рынка, но экосистема ИСИ развивается своим путем. Это в основном закрыть фонды, предназначенные для реализации целей и обслуживания интересов одного собственника, корпорации или объединения партнеров (инвесторов). Мотивы организации и структурирования инвестиционного проекта через фонд – это прозрачность владения, прозрачность управления, прозрачность получения дохода. ИСИ будет правильной надстройкой для любого бизнеса с оборотом более 300 млн грн в год или инвестиционного проекта стоимостью от 200 млн грн.

Может ли сегодня КУА предложить инструменты инвестирования для физлиц, учитывающие текущие риски инфляции и девальвации?

— В настоящее время «Бонум Групп» не работает с розничными инвесторами, так что у нас нет соответствующих предложений. Тем не менее, сделаю небольшой анонс: мы оцениваем возможности создания фонда с активами в сегменте виртуальных активов, и такой фонд будет привлекать розничных инвесторов – физических лиц. Мы ожидаем принятия соответствующей законодательной базы и определения регулятора рынка. После этого мы сможем предложить инвесторам готовый инвестиционный продукт, где доходность будет привязана к стоимости криптоактивов на балансе фонда. Для организации такого фонда мы уже понимаем, кто из ведущих компаний выступит поставщиком услуг хранителя (custody) активов, через которую регулируемую биржу мы будем торговать криптоактивами, кто будет обеспечивать стейкинг, как проводить удаленную идентификацию инвестора. Но это впоследствии нам нужно законодательное поле и определенные государством правила игры.

Почему корпорации обращаются в КУА? Какой инструмент вы можете предложить крупным компаниям, которые наверняка имеют собственные юридические, финансовые и другие департаменты?

- От КУА "Бонум Груп" корпорация получает не только администратора активов, но и финансового советника, инвестиционного аналитика, налогового консультанта и специалиста в области права. Это отличает нас от других игроков рынка. Наш опыт, накопленный за годы работы с разными клиентами и в разных отраслях экономики, помогает находить решения быстро и с наименьшими затратами. Мы мыслим нестандартно и беремся за проекты любой сложности. Считаю это нашими сильными сторонами.

Есть ли у украинских компаний шансы на привлечение именно инвестиционных, а не кредитных средств? Каковы эти возможности?

- Конечно, есть. На сегодняшний день хорошо развита экосистема грантового финансирования, что, по сути, является подъемным финансированием нового бизнес-проекта. Это даже лучше, чем акционерные инвестиции – грант не нужно возвращать.

Что касается именно инвестиционных средств, то, по моему мнению, из-за барьеров вывода капитала за границу государство создает стимулы внутреннего инвестирования. Действительно, ликвидность в Украине есть и ключик к средствам инвестора может найти любой бизнес-проект.