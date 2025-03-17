Інвестиційний фонд забезпечує прозорість володіння, управління та розподілу прибутку через дивіденди, — Олександр Кірімов, «Бонум Груп»

Про поточний стан інвестиційної галузі, активність на ринку M&A, настрої українських компаній та їхні інвестиційні вподобання, а також про можливості залучення коштів у розвиток бізнес-проєктів «ТОП-100» поговорив з Олександром Кірімовим, керівним партнером компанії «Бонум Груп».

Може здатися, що інвестиції в Україні завмерли через війну, але це не так. Компанії релокуються, змінюють напрями діяльності, структуру активів. Як ви оцінюєте ситуацію на ринку управління активами юридичних осіб? З якими результатами та реалізованими проєктами ваша компанія закінчила 2024 рік?

— Спершу хочу зазначити, що управління активами – це не тільки про інвестиції, а про надання послуг адміністрування активів інститутів спільного інвестування – корпоративних та пайових інвестиційних фондів.

Компанія з управління активами не завжди є субʼєктом ухвалення інвестиційних рішень, але завжди є виконавцем таких рішень та їхнім адміністратором, якщо інвестиція здійснюється через інвестиційний фонд. Тому відповідаю на запитання не як керівник активами, а з позиції інвестиційного аналітика.

Так, релокація має місце. Виробничі підприємства шукають можливості перенесення своїх потужностей подалі від лінії фронту і ближче до західних кордонів, якщо збут здійснюється на закордонні ринки.

Перепрофілювання меншою мірою стосується виробничих підприємств, більшою мірою підприємств сфери логістики та транспортування, які вимушено адаптувалися до нових логістичних маршрутів.

Щодо зміни структури активів, то деякі підприємства, які припиняли чи призупиняли діяльність і в них вивільнявся обіговий капітал, інвестують у державні облігації, зокрема у військові. Цьому сприяють три чинники: обмеження виведення коштів за кордон, привабливі відсоткові ставки і, звісно, бажання бути дотичним до фінансування державних витрат під час війни.

2024 рік ми закінчили приростом кількості фондів під своїм управлінням. На обслуговування до нашої компанії переходили діючі фонди. Також з нами укладали договори на управління активами новостворені фонди.

Ми високо оцінюємо наші результати за минулий рік і вважаємо, що вони є свідченням високої довіри клієнтів до наших сервісів, а також кришталевої репутації на ринку адміністрування інвестиційних фондів.

У які активи вкладаються кошти компаній? Чи можна говорти, що першість утримують інвестиції у землю сільгосппризначення?

— Інвестиції у землі сільськогосподарського призначення не були у фокусі інвестування у 2024 році. На першому місці однозначно інвестиції в офісну та комерційну нерухомість, де структурування інвестицій двох чи більше партнерів через інвестиційний фонд забезпечує прозорість володіння, управління та розподілу прибутку через дивіденди.

На другому місці виробництво, зокрема започаткування нових виробництв. Зазвичай інвестор уже володіє капіталом, який хоче або перерозподілити з одного бізнесу в новий, або вкласти вже виведений капітал. Структурування інвестицій через фонд надає бенефіціару можливість прозоро управляти капіталом та отримувати дивіденди з пільговим оподаткуванням, що є додатковим стимулом детінізації бізнесів та економіки загалом.

Наскільки активним є ринок M&A в Україні і хто тут укладає більше угод – внутрішні інвестори чи нерезиденти?

— На сьогодні ми не бачимо платоспроможного інтересу з боку іноземних інвесторів. Так, зацікавленість є, але не більше. Для іноземців Україна залишається країною з невизначеним майбутнім. Але через відсутність іноземного капіталу є де розгулятись капіталу національному. Тож переважна більшість інвестиційних угод все ж таки за внутрішніми інвесторами. Вони створюють нові підприємства, купують вже працюючі бізнеси один в одного або співінвестують у нові проєкти. За кількістю звернень потенційних інвесторів по консультації щодо створення інвестиційних фондів ми бачимо, що інвестор бажає убезпечити свої інвестиції, гарантувати можливість прозорого отримання дивідендів та спадкування, а тому розглядає створення інвестиційного фонду як інструменту безпечного структурування інвестицій.

Які нові галузі зараз найбільше цікавлять інвесторів? Куди, на вашу думку, потечуть гроші в разі заморозки війни?

— Найбільше інвесторів цікавить miltec та суміжні галузі. На другому місці альтернативна енергетика. І йдеться не лише про сонце чи вітер. Ми бачимо інтерес до встановлення приватних газотурбінних станцій, які використовують природний газ як пальне. На третьому місці виробництво сучасних будівельних матеріалів, оскільки всі розуміють, що рано чи пізно буде відновлення України.

Як почувається ринок ІСІ? Які інструменти використовують у ситуації фактичної зупинки фондового ринку?

— Недоречно ототожнювати стан розвитку ринку ІСІ та фондового ринку. Беззаперечно, ІСІ як емітенти цінних паперів є складовою фондового ринку, але екосистема ІСІ розвивається своїм шляхом. Це здебільшого закрити фонди, створені для реалізації цілей та обслуговування інтересів одного власника, корпорації чи об’єднання партнерів (інвесторів). Мотиви організації та структурування інвестиційного проєкту через фонд – це прозорість володіння, прозорість управління, прозорість отримання доходу. ІСІ буде слушною надбудовою для будь-якого бізнесу з оборотом більш ніж 300 млн грн на рік або інвестиційного проєкту вартістю від 200 млн грн.

Чи може сьогодні КУА запропонувати інструменти інвестування для фізосіб, які враховували б поточні ризики інфляції та девальвації?

— Натепер «Бонум Груп» не працює з роздрібними інвесторами, тож у нас немає відповідних пропозицій. Проте зроблю невеличкий анонс: ми оцінюємо можливості створення фонду з активами у сегменті віртуальних активів, і такий фонд буде залучати роздрібних інвесторів – фізичних осіб. Ми очікуємо ухвалення відповідної законодавчої бази та визначення регулятора ринку. Після цього ми зможемо запропонувати інвесторам готовий інвестиційний продукт, де дохідність буде привʼязана до вартості криптоактивів на балансі фонду. Для організації такого фонду ми вже розуміємо, хто з провідних компаній виступить надавачем послуг зберігача (custody) активів, через яку регульовану біржу ми будемо торгувати криптоактивами, хто забезпечуватиме стейкінг, як проводити віддалену ідентифікацію інвестора. Але це згодом, нам потрібне законодавче поле та визначені державою правила гри.

Чому корпорації звертаються до КУА? Який інструментарій ви можете запропонувати великим компаніям, які напевно мають власні юридичні, фінансові та інші департаменти?

— Від КУА «Бонум Груп» корпорація отримує не лише адміністратора активів, а й фінансового радника, інвестиційного аналітика, податкового консультанта та фахівця у галузі права. Це відрізняє нас від інших гравців ринку. Наш досвід, накопичений за роки роботи з різними клієнтами та у різних галузях економіки, допомагає знаходити рішення швидко та з найменшими витратами. Ми мислимо нестандартно і беремося за проєкти будь-якої складності. Вважаю це нашими сильними сторонами.

Чи є в українських компаній шанси на залучення саме інвестиційних, а не кредитних коштів? Які ці можливості?

— Звісно, є. На сьогодні добре розвинена екосистема грантового фінансування, що, по суті, є підйомним фінансуванням нового бізнес-проєкту. Це навіть краще, ніж акціонерні інвестиції – грант не потрібно повертати.

Щодо саме інвестиційних коштів, то, на мою думку, через бар’єри виведення капіталу за кордон держава створює стимули внутрішнього інвестування. Дійсно, ліквідність в Україні є, і ключик до коштів інвестора може знайти будь-який бізнес-проєкт.