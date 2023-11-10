"Инвесторы в землю во время войны - это те, кто верит в будущее Украины", - Александр Черный, соучредитель компании "Земинвест"

Украинский рынок земли считается одним из самых перспективных инструментов для инвестирования. Открытый два года назад, сегодня он предлагает вкладываться по самой выгодной цене.

О том, как начать инвестировать в землю, сколько приносит дохода земельный пай, о перспективах и будущем рынка Delo.ua поговорило с соучредителем компании "Земинвест", Александром Черным.

Как появилась идея создания компании Земинвест?

— Так случилось, что вместе с партнерами я был причастен к созданию и организации другого нашего продукта – компании “Доброзем”, которая планировалась как прогрессивный на сегодняшний день маркетплейс по купле-продаже земли. Мы все понимали, что открывается земельный рынок, что он будет новым – со своими сложностями, как для продавцов, так и покупателей – это будут люди из других вселенных. Компания "Доброзем" должна была помочь всем.

В ходе работы над созданием "Доброзема" мы поняли, что и инвесторы столкнутся с необходимостью решения новых непривычных вопросов - потому что портрет инвестора показывал, что это будет человек, не имеющий предыдущего опыта такого инвестирования. Мы поняли высокий потенциал этого направления, и так возникла идея создания Земинвеста, как сервиса, который поможет инвестору без экспертизы в аграрных вопросах максимально комфортно и безопасно для себя инвестировать деньги. После этого началась работа над созданием проекта, который делали не по кальке, а по собственному опыту. В августе 2021 года мы запустились, и на сегодняшний день флагманы в этом направлении.

Команда "Земинвест"

Каков портрет клиента "Земинвеста"?

— Я хочу снять шляпу перед людьми, которые продолжают инвестировать в сельскохозяйственную землю. Мы видим, как за короткое время эволюционировал портрет нашего клиента – это уже человек с наличием определенного опыта, с пониманием своих действий и т.д. Люди задают четкие вопросы и начинают ориентироваться в определенных стратегиях. Инвестор уже имеет видение и приятно быть причастным к этому рынку.

С какой суммы можно начать инвестировать в землю?

— На сегодняшний день сумма, с которой вы можете начать инвестировать на рынке земли, равна стоимости одного пая. Это условно говоря 2 Га и выше, и цена на них около 4 тыс. долларов. Добавьте смежные расходы и выходит достаточно низкий порог входа в районе 4250 долларов.

Если мы говорим об уровне дохода, то в начале инвестирования я все же рекомендую вкладывать в землю 20-25% своего портфеля, потому что в таком случае будет легко просчитать риски и уровень достатка.

"Земинвест" сотрудничает с инвестиционными школами в целях повышения уровня финансового образования населения. Был создан первый образовательный телеграмм канал Земинвестор о земельных инвестициях.

Если сравнивать с другими инвестиционными инструментами – к чему можно приравнять землю по рискам и доходности?

— Земля сегодня по своим характеристикам приближена к рынку коммерческой и некоммерческой недвижимости. Единственное что нужно отметить - за 10-12 лет земля приблизится к недвижимости с точки зрения рынка. Сейчас же земля находится на "ценовом дне". Война не способствует развитию этого рынка. Но мы прекрасно понимаем на примерах наших соседей, что земля подорожает в разы в ближайшее время. Поэтому я говорю, что через 10 лет мы выйдем на мередианную цену, и уже не будет возможности планирования дохода х3 или х4.

Таким образом, через 10 лет мы выйдем на такую же прогнозируемую доходность, как и недвижимость.

На что нужно обращать внимание, выбирая посредника на этом рынке?

— Наш земельный рынок еще очень молод – он существует всего два года. Сейчас все участники занимаются подготовкой основы для инвестирования. Сейчас компании условно поделились на старые и новые, но все они пионеры этого движения.

Сегодня в Украине есть компании, которые предоставляют исключительно посреднические услуги, когда проблемы выплат или риски остаются на клиенте. Остальные компании предоставляют еще и услуги управления участками. Мы, например, берем на себя все вопросы выплат – то есть инвестор вкладывает деньги, а дальше мы берем на себя сопровождение всего проекта и гарантируем ему выплаты – это классический пассивный доход.

Инфографика Delo.ua

Что происходило на рынке в начале полномасштабного вторжения и какая ситуация сейчас?

— На рынке ощущался шок – никто не понимал, что будет дальше. Все занимались решением собственных вопросов безопасности.

Что касается Земинвеста, то значительная часть наших сотрудников уехала, но и много осталось в Украине. Мы открылись в июле 2022, когда почувствовали, что больше не можем стоять на холде. К концу года мы увидели возобновление интереса к инвестированию.

Инвесторы в землю во время войны – это те, кто верит в будущее Украины. Я предупреждал людей, что если они сомневаются, то лучше пусть не спешат с инвестициями в землю, потому что это будет вложение во внутренние переживания, что не пойдет на пользу.

Какие потребности рынка закрывает "Земинвест"

· поиск участков, создание и постоянное пополнение собственного «земельного банка» · проверка участков · консультации по земельным инвестициям · оформление предложения, земельного инвестиционного портфеля · юридические консультации · оформление сделок (купли-продажи и управления) · управление земельным активом · выплаты пассивного дохода · обеспечение выхода из инвестиции по окончании соглашения управления

К концу прошлого года мы подвели итоги - пересмотрели земли, попавшие под оккупацию, узнали по каким паям фермеры не могут выплатить средства. Мы взяли на себя выплату всех аренд, и закрыли эти свои обязательства.

Со временем мы увидели, что в определенных регионах снова начинает оживляться рынок земли.

Как влияет на доходность паев их удаленность от фронта?

— Когда открылся рынок земли, никто не мог сказать, сколько она должна стоить. По сути мы сидели между собой в команде и решали, как формировать эту цену. Так появилась доходность 6-8% годовых. Она зависит от качества земли и арендной платы за нее.

Но люди отдают себе отчет, что те преимущества, которые земля имеет по сравнению с другими активами - существенные. Как ни крути – земли не становится больше. Это актив, который в ходе боевых действий имеет малый процент вероятности уничтожения. Он сразу становится твоим и начинает капитализироваться сразу после покупки.

Александр Черный, соучредитель компании "Земинвест"

"Земинвест" имеет опыт на аграрном рынке, на рынке аренды земли, имеет экспертизу во всем, что касается земли. Сегодня спрос превышает предложение – это рынок продавца, а это значит, что большая вероятность купить качественный актив из-за возможности выбора.

За время полномасштабной войны стоимость земли выросла на 20%. Мы наблюдаем огромный интерес к ней со стороны иностранцев. И когда желающих купить станет больше продавцов, мы увидим существенный рост стоимости земельных участков.

В 2024 году на рынок, кроме физических лиц, будут допущены юридические лица, и в перспективе у нас откроется отдельное банковское земельное направление.

А что будет, если на рынок земли допустят иностранцев?

— Когда принимался закон о рынке земли, мне пришлось общаться с одним из инициаторов. Так вот, ситуация была на рынке – полностью устраивала фермеров, потому что они имели очень дешевую аренду и супер доходы. Впоследствии я общался с владельцем одного из крупнейших агропредприятий в мире и он сказал: “То, что у вас фермер зарабатывает 300-500 долларов на гектаре – это не нормально – во всем мире фермер как арендатор должен зарабатывать 150-200 долларов, а я как собственник – должен получать 300-400 долларов с аренды”. Это формула, к которой мы рано или поздно придем.