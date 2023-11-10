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“Інвестори в землю під час війни - це ті хто вірить у майбутнє України”, - Олександр Чорний, співзасновник компанії “Земінвест”
Український ринок землі вважається одним із найбільш перспективних інструментів для інвестування. Відкритий два роки тому, сьогодні він пропонує вкладатись за самою вигідною ціною.
Про те, як почати інвестувати у землю, скільки приносить доходу земельний пай, про перспективи і майбутнє ринку Delo.ua поговорило зі співзасновником компанії “Земінвест”, Олександром Чорним.
Як зʼявилась ідея створення компанії “Земінвест”?
— Так сталось, що разом з партнерами я був дотичним до створення й організації іншого нашого продукту - компанії “Доброзем”, яка планувалась, як прогресивний на сьогоднішній день маркетплейс з купівлі-продажу землі. Ми всі розуміли, що відкривається земельний ринок, що він буде новим - зі своїми складностями, як для продавців, так і покупців - це будуть люди з інших всесвітів. Компанія “Доброзем” повинна була допомогти всім.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У ході роботи над створенням “Доброзему” ми зрозуміли, що й інвестори зіткнуться з необхідністю вирішення нових незвичних питань - тому що портрет інвестора показував, що це буде людина, яка не матиме попереднього досвіду такого інвестування. Ми зрозуміли високий потенціал цього напрямку, й так виникла ідея створення “Земінвесту”, як сервісу, який допоможе інвестору без експертизи в аграрних питаннях максимально комфортно і безпечно для себе інвестувати гроші. Після цього почалась робота над створенням проекту, який робили не за калькою, а з власного досвіду. У серпні 2021 року ми запустились, і на сьогоднішній день є флагманами в цьому напрямку.
Який портрет клієнта “Земінвесту”?
— Я хочу зняти капелюха перед людьми, які зараз продовжують інвестувати в сільськогосподарську землю. Ми бачимо, як за короткий час еволюціонував портрет нашого клієнта - це людина вже з наявністю певного досвіду, з розумінням своїх дій тощо. Люди задають чіткі питання, і починають орієнтуватись в певних стратегіях. Інвестор вже має бачення й приємно бути дотичним до цього ринку.
Від якої суми можна почати інвестувати в землю?
— На сьогоднішній день сума з якої ви можете почати інвестувати на ринку землі дорівнює вартості одного паю. Це умовно кажучи 2 Га і вище, і ціна на них близько 4 тис доларів. Додайте суміжні витрати і виходить достатньо низький поріг входу в районі 4250 доларів.
Якщо ми кажемо про рівень доходу, то на початку інвестування я все ж рекомендую вкладати в землю 20-25% від свого портфелю, тому що в такому випадку буде легко прорахувати ризики та рівень достатку.
"Земінвест" співпрацює з інвестиційними школами з метою підвищення рівня фінансової освіти населення. Був створений перший освітній телеграм канал «Земінвестор» про земельні інвестиції.
Якщо порівнювати з іншими інвестиційними інструментами - до чого можна прирівняти землю за ризиками і дохідністю?
— Земля на сьогодні за своїми характеристиками наближена до ринку комерційної і некомерційної нерухомості. Єдине на чому потрібно наголосити - за 10-12 років земля наблизиться до нерухомості з точки зору ринку. Зараз же земля перебуває на “ціновому дні”. Війна не сприяє розвитку цього ринку. Але ми прекрасно розуміємо на прикладах наших сусідів що земля подорожчає в рази найближчим часом. Тому я кажу, що через 10 років ми вийдемо на мередіанну ціну, і вже не буде можливості планування доходу х3 чи х4.
Таким чином, за 10 років ми вийдемо на таку ж прогнозовану дохідність, як і нерухомість.
На що потрібно звертати увагу обираючи посередника на цьому ринку?
— Наш земельний ринок ще дуже молодий - він існує всього два роки. Зараз всі учасники займаються підготовкою підґрунтя для інвестування. Зараз компанії умовно поділились на старі і нові, але всі вони є піонерами цього руху.
Сьогодні в Україні є компанії, які надають виключно посередницькі послуги, коли проблеми виплат чи ризики залишаються на клієнті. Інші компанії надають ще й послуги управління ділянками. Ми, наприклад, беремо на себе всі питання виплат - тобто інвестор вкладає гроші а далі ми беремо на себе супровід всього проєкту і гарантуємо йому виплати - це класичний пасивний дохід.
Що відбувалось на ринку на початку повномасштабного вторгнення, і яка ситуація зараз?
— На ринку відчувався шок - ніхто не розумів, що буде далі. Всі займались вирішенням власний питань безпеки.
Що стосується “Земінвесту”, то значна частина наших співробітників виїхала, але й багато залишилось в Україні. Ми відкрилися у липні 2022 року, коли відчули, що більше не можемо стояти на холді. На кінець року ми побачили відновлення інтересу до інвестування.
Інвестори в землю під час війни - це ті, хто вірить у майбутнє України. Я попереджав людей, що якщо вони мають сумніви, то краще нехай не поспішають з інвестиціями у землю, бо це буде вкладення у внутрішні переживання, що не піде на користь.
Які потреби ринку закриває "Земінвест"
· Пошук ділянок, створення та постійне поповнення власного «земельного банку»
· Перевірка ділянок
· Консультації щодо земельних інвестицій
· Оформлення пропозиції, земельного інвестиційного портфелю
· Юридичні консультації
· Оформлення угод (купівлі-продажу й управління)
· Управління земельним активом
· Виплати пасивного доходу
· Забезпечення виходу з інвестиції після закінчення угоди управління
На кінець минулого року ми підбили підсумки - переглянули землі, які потрапили під окупацію, дізнались по яким паям фермери не можуть виплатити кошти. Ми взяли на себе виплату всіх оренд, і закрили ці свої зобовʼязання.
З часом ми побачили що в певних регіонах знову починає пожвавлюватись ринок землі.
Як впливає на дохідність паїв їхня віддаленість від лінії фронту?
— Коли відкрився ринок землі, ніхто не міг сказати скільки вона повинна коштувати. По суті, ми сиділи між собою в команді й вирішували, як формувати цю ціну. Так зʼявилась дохідність 6-8% річних. Вона залежить від якості землі і орендної плати за неї.
Але люди усвідомлюють, що ті переваги, які земля має у порівнянні з іншими активами - суттєві. Як не крути - землі не стає більше. Це актив, який під час бойових дій має малий відсоток вірогідності знищення. Він відразу стає твоїм і починає капіталізуватись одразу після купівлі.
“Земінвест” має досвід на аграрному ринку, на ринку оренди землі, має експертизу в усьому що стосується землі. Сьогодні попит перевищує пропозицію - це ринок продавця, а це значить, що більша вірогідність купити якісний актив через можливість вибору.
За час повномасштабної війни вартість землі виросла на 20%. Ми спостерігаємо величезний інтерес до неї з боку іноземців. І коли бажаючих купити стане більше за продавців, ми побачимо суттєве зростання вартості земельних ділянок.
У 2024 році на ринок крім фізичних осіб будуть допущені юридичні особи, і у перспективі у нас відкриється окремий банківський земельний напрямок.
А що буде коли на ринок землі допустять іноземців?
— Коли приймався закон про ринок землі мені довелось спілкуватись з одним з ініціаторів. Так от, ситуація що була на ринку - повністю влаштовувала фермерів, тому що вони мали дуже дешеву оренду і супер доходи. Згодом я спілкувався з власником одного з найбільших агропідприємств у світі і він сказав: “Те, що у вас фермер заробляє 300-500 доларів на гектарі - це не нормально - у всьому світі фермер як орендар повинен заробляти 150-200 доларів, а я як власник - повинен отримувати 300-400 доларів з оренди”. Це формула до якої ми рано чи пізно прийдемо.