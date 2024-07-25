Искусственный Интеллект для Предпринимателей: стартует видеокурс по использованию ИИ инструментов

Киевская школа экономики при поддержке ЕБРР и правительства Швейцарии представляет видеокурс «Искусственный интеллект для предпринимателей в Украине». Серия небольших информативных видеороликов поможет бизнесменам освоить внедрение технологий искусственного интеллекта для собственного бизнеса.

По данным исследования рынка МПБ по заказу ЕБРР после двух лет полномасштабной войны, большинству опрошенных украинских малых и средних предприятий удалось стабилизировать свою деятельность и адаптироваться к условиям войны. Чтобы справиться с текущими вызовами, предпринимателям необходимо быть максимально гибкими и инновационными. Учеба и внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы поможет предпринимателям не только выжить, но и найти новые пути для развития даже в самых сложных условиях.

Курс состоит из 10 видео продолжительностью до 15 минут, призванных раскрыть потенциал искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса и научить предпринимателей эффективно использовать эти технологии:

1. « Как работает ИИ? Как работают продукты на базе ИИ?

- Михаил Колесник расскажет о лучших инструментах ИИ, которые уже сейчас меняют бизнес-среду.

2. « Что такое промпт? Как создавать эффективные промпты для работы с ИИ? »

– Евгений Франков и Тимофей Милованов поделятся секретами эффективной коммуникации с клиентами с помощью ИИ.

3. « Как ИИ помогает в разработке стратегий для МСП»

- Олег Зубченко научит разрабатывать бизнес-стратегии, используя ИИ и инструменты стратегического анализа.

4. « ИИ в маркетинговых кампаниях»

– Владимир Семенихин расскажет, как ИИ может помочь в разработке бренда, оптимизации SEO стратегий и внедрении чат-ботов.

5. « Усиление продаж с помощью ИИ»

– Валентина Сахно поделится опытом, как ИИ может увеличить продажи.

6. « Использование ИИ для генерации изображений »

– Михаил Колесник покажет, как создавать изображения и графику с помощью ИИ.

7. « Генерация видео- и промороликов с помощью ИИ»

- Владимир Анпилогов продемонстрирует, как можно генерировать видео- и проморолики с помощью ИИ.

8. « Проектный менеджмент по ИИ»

– Сергей Гвоздев научит, как использовать ИИ для управления проектами.

9. « Как ИИ помогает в сфере HR»

– Елена Галушко расскажет, как искусственный интеллект может помочь в сфере управления человеческим капиталом.

10. « Как ИИ помогает с персональной эффективностью»

– Тимофей Милованов поделится, как искусственный интеллект может повысить персональную эффективность.

Кроме учебного видеоматериала, курс включает в себя практические советы, инструменты и промпты для работы с искусственным интеллектом.

Зарегистрироваться на видеокурс можно по ссылке .

*Проект внедряется при поддержке ЕБРР и финансировании Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР (доноры Фонда: Италия, Ирландия, Корея, Люксембург, Норвегия, США, Швейцария, Швеция, Япония и ТайваньБизнес – Фонд Технического Сотрудничества ЕБРР).