Штучний Інтелект для Підприємців: стартує відеокурс з використання ШІ інструментів

Київська школа економіки за підтримки ЄБРР та уряду Швейцарії представляє відеокурс «Штучний інтелект для підприємців в Україні». Серія коротких інформативних відеороликів допоможе підприємцям освоїти використання технологій штучного інтелекту для свого бізнесу.

За даними дослідження ринку МСБ на замовлення ЄБРР після двох років повномасштабної війни, більшості опитаних українських малих і середніх підприємств вдалося стабілізувати свою діяльність та адаптуватися до умов війни. Щоб подолати поточні виклики, підприємцям необхідно бути максимально гнучкими та інноваційними. Навчання та впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси допоможе підприємцям не лише вижити, а й знайти нові шляхи для розвитку навіть у найскладніших умовах.

Курс складається з 10 відео тривалістю до 15 хвилин, що покликані розкрити потенціал штучного інтелекту у різних сферах бізнесу та навчити підприємців ефективно використовувати ці технології:

1. «Як працює ШІ? Як працюють продукти на базі ШІ?»

- Михайло Колісник розповість про найкращі інструменти ШІ, які вже зараз змінюють бізнес-середовище.

2. «Що таке промпт? Як створювати ефективні промпти для роботи з ШІ?»

- Євгеній Франків та Тимофій Милованов поділяться секретами ефективної комунікації з клієнтами за допомогою ШІ.

3. «Як ШІ допомагає в розробці стратегій для МСП»

- Олег Зубченок навчить розробляти бізнес-стратегії, використовуючи ШІ та інструменти стратегічного аналізу.

4. «ШІ у маркетингових кампаніях»

- Володимир Семеніхін розповість, як ШІ може допомогти у розробці бренду, оптимізації SEO стратегій та впровадженні чат-ботів.

5. «Посилення продажів з допомогою ШІ»

- Валентина Сахно поділиться досвідом, як ШІ може збільшити продажі.

6. «Використання ШІ для генерації зображень»

- Михайло Колісник покаже, як створювати зображення та графіку за допомогою ШІ.

7. «Генерація відео- та промороликів за допомогою ШІ»

- Володимир Анпілогов продемонструє, як можна генерувати відео- та проморолики за допомогою ШІ.

8. «Проєктний менеджмент з ШІ»

- Сергій Гвоздьов навчить, як використовувати ШІ для управління проєктами.

9. «Як ШІ допомагає у сфері HR»

- Олена Галушко розкаже, як штучний інтелект може допомогти у сфері управління людським капіталом.

10. «Як ШІ допомагає з персональною ефективністю»

- Тимофій Милованов поділиться, як штучний інтелект може підвищити персональну ефективність.

Окрім навчального відеоматеріалу, курс містить в собі практичні поради, інструменти та промпти для роботи зі штучним інтелектом.

Зареєструватися на відеокурс можна за посиланням.

*Проєкт впроваджується за підтримки ЄБРР та фінансування Швейцарії в рамках Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР (донори Фонду: Італія, Ірландія, Корея, Люксембург, Норвегія, США, Швейцарія, Швеція, Японія та ТайваньБізнес – Фонд Технічного Співробітництва ЄБРР).