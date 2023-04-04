Исследовать, чтобы побеждать: рынок частной лабораторной медицины стабилизируется

Несмотря на войну, участники рынка лабораторной медицины расширяют сети приемных пунктов и строят новые лабораторные комплексы, адаптируют свои франчайзинговые программы и перестраивают логистику, активно участвуют в волонтерском движении и оказывают помощь армии.

Разрушение инфраструктуры, невозможность соблюдения норм профилактики и лечения, нарушение логистических связей, что препятствует своевременному и полному обеспечению населения средствами медицинского назначения, – это лишь часть насущных проблем, стоящих сегодня перед украинской медициной.

По информации Минздрава, по состоянию на ноябрь 2022 года в результате военной агрессии были повреждены 958 медицинских учреждений, еще 144 полностью разрушены. Сумма ущерба медицинской инфраструктуры составила почти 1 млрд евро. Потери частной медицины, являющейся важной частью национальной медицинской системы, еще не посчитали. Но, по оценкам экспертов рынка, ее объем сейчас составляет лишь 10-20% от довоенного уровня, который в 2021 году достиг почти $8 млрд. Как сейчас функционирует рынок лабораторно-диагностических исследований, что является важным звеном здравоохранения Украины?

Анамнез

Рынок частных медицинских и лабораторных услуг за последние 10 лет демонстрировал уверенный рост по экспоненте, увеличившись в 4-5 раз. Здесь были представлены как международные сетевые игроки, так и локальные компании, работающие на местных рынках лабораторной диагностики. Их основными конкурентными преимуществами перед государственными медицинскими учреждениями являются не только уровень комфорта и наличие дополнительных сервисов, но и подтвержденное качество тестов, проводимых в кратчайшие сроки на современной лабораторной базе, и их количество составляет от 500 до 1,5 тыс. различных анализов. Но, по оценкам компании Pro-Consulting, рынок лабораторной диагностики значительно просел в 2020 году в период локдауна и жестких ограничений (в частности, на проведение плановых операций), вызванных пандемией коронавируса. Поэтому количество анализов сократилось почти на 23% по сравнению с 2019 годом.

По состоянию на ноябрь 2022 года в результате военной агрессии были повреждены 958 медицинских учреждений, еще 144 полностью разрушены. Сумма ущерба медицинской инфраструктуры составила почти 1 млрд евро

В целом по состоянию на конец 2020 года в Украине около 2800 лабораторных учреждений провели почти 500 млн исследований. Из них 76% приходилось на систему Минздрава, 16% – частные учреждения (14% всех исследований), 7% – ведомственные. Однако, по словам самих операторов, рынок частной лабораторной медицины смог быстро адаптироваться и за 2021 год вырос в 2,5-3 раза. Потом случилось, что один из участников рынка назвал «ударом вверх на гиперзвуковой ракете» — война и падение рынка.

Рынок частных медицинских и лабораторных услуг за последние 10 лет демонстрировал уверенный рост по экспоненте, увеличившись в 4-5 раз

Установление диагноза

Спектр проблем, стоящих перед участниками рынка с началом полномасштабного вторжения, был огромным — от эвакуации сотрудников, ценного оборудования из прифронтовых зон и перезапуска бизнеса в новых локациях до обеспечения достойного уровня заработной платы. И если в вопросах безопасности персонала почти все компании сработали на 100%, поддерживая постоянную связь с командами, активно помогая своим сотрудникам и членам их семей покинуть опасные регионы и устроиться на новом месте, то в финансовых вопросах стратегии разошлись. Кто-то вынужден был сократить штат на треть, чтобы заморозить зарплаты на довоенном уровне, другие смогли оптимизировать расходы так, чтобы не увеличивать цены на свои услуги, а кому-то пришлось прекратить свою деятельность.

На начальном этапе даже большие сети, имеющие запас прочности, прошли через временное закрытие не только офисов и пунктов приемки, но и лабораторий и логистических центров. Особенно остро встал вопрос логистики как по доставке биоматериалов, так и реагентов, имеющих ограниченный срок хранения. Обеспечение надлежащих условий хранения тоже потребовало дополнительных усилий, ведь многие реагенты сохраняются с применением холодильного и другого специального оборудования, которое требует постоянного электропитания. А для тех компаний, у которых не было значительных складских излишков, закупка новых реагентов была затруднена не только логистически, но и из-за роста цен в национальной валюте из-за ее девальвации. Не стоит забывать и о постоянных расходах по аренде помещений — они не только не сократились, но и значительно выросли, особенно в западных регионах Украины, куда релоцировали многие частные лаборатории.

Особенно остро встал вопрос логистики как по доставке биоматериалов, так и реагентов, имеющих ограниченный срок хранения

Выбор стратегии лечения

Несмотря на то что главные операторы рынка смогли вернуться к работе уже через 2-3 месяца, новая реальность, в которой резко сократилась основная целевая аудитория бизнеса — городские женщины 20-45 лет с детьми, в кардинальном пересмотре нуждались в стратегии выживания.

Первая из них – повысить свою активность на рынке, инвестировать в новые продукты, расширять сеть, чтобы максимизировать продажи. Например, темпы роста сети медицинских лабораторий ДИЛА не только не упали, но и значительно интенсифицировались: если в 2021 году открылось 29 новых отделений, то в 2022-м более 40. Большинство из них открылись в западных регионах и крупных городах по обновленной франчайзинговой программе компании, где изменения претерпели не только форматы партнерских отделений, но и подходы к бизнесу в целом.

Вторая, так называемая энергосберегающая, стратегия оптимизировать свою деятельность так, чтобы не генерировать убытки и сохранить свою долю рынка. Такую тактику избрала сеть лабораторий «Синево». Своими приоритетами они называют исправную уплату налогов государству и делать все, чтобы выжить и победить.

Но важно, чтобы эти трудности не сказывались на качественных показателях лабораторных исследований. «В прошлом году около 400 медицинских лабораторий всех форм собственности и подчинения приняли участие в национальной программе внешней оценки качества лабораторных исследований, – говорит Виктория Яновская, президент ОО «Ассоциация обеспечения качества лабораторной медицины». — Это всего на 30% меньше, чем в предыдущие реки. Такое снижение объясняется тем, что в исследовании не смогли принять участие лаборатории на оккупированных и наиболее пострадавших от войны территориях. Я горжусь тем, что большинство моих коллег оказались настоящими патриотами, работающими на благо наших пациентов в режиме 24/7».

Ведущие операторы рынка, в том числе Медицинская лаборатория CSD LAB, присоединились к медицинскому обслуживанию пациентов по Программе медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Такая деятельная поддержка реформы национальной системы здравоохранения и Стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года позволяет еще большему числу украинцев получать бесплатно лабораторные исследования экспертов отрасли.

Прогноз положительный

Большинство игроков рынка лабораторной медицины смотрят на его перспективы со сдержанным оптимизмом. Несмотря на растущую конкуренцию между сетями и различную доступность услуг в регионах Украины, отрасли удалось найти оптимальные стратегии дальнейшего развития и сбалансировать свою ценовую политику так, чтобы оставаться надежным помощником украинцев в поддержании своего здоровья, даже в тяжелых условиях войны.

Большинство игроков рынка лабораторной медицины смотрят на его перспективы со сдержанным оптимизмом.

Медицинская лаборатория CSD LAB — уникальный лабораторный комплекс, предоставляющий полный спектр (более 1500 исследований) лабораторной диагностики по всей Украине. Компания профессионалов, объединенных лозунгом «Точность ради жизни», является лидером проведения патоморфологических исследований в Восточной Европе — каждый третий онкологический диагноз в Украине определяется здесь. Поэтому компания играет важную роль в поддержке общественного здоровья, спасая жизнь украинцев, ведь от скорости диагноза на основе точных лабораторных исследований зависит успешность дальнейшего лечения.

Полномасштабное вторжение, которое началось для компании уничтожением лабораторных офисов в Киевской области, Мариуполе и Харькове, заставило ее активизировать все резервы безопасности персонала и их семей — часть из них была эвакуирована из зоны боевых действий во Львов, где был оборудован второй лабораторный узел. И уже с первых дней сотрудники CSD LAB приняли участие в волонтерском движении — работали в центрах переливания крови, помогали вынужденным переселенцам и участвовали в благотворительных инициативах. Всего за два месяца компания возобновила стабильную работу большинства из своих 76 лабораторных офисов и пунктов приема биоматериала, наладила надежную логистику (сейчас все образцы доставляются на исследования менее чем за 24 часа из всех городов страны), а также привычные для клиентов сервисы.

Сегодня компания продолжает помогать украинцам выстоять в битве за свое здоровое будущее. Благодаря гранту Фонда солидарности UICC для поддержки онкобольных, медицинская лаборатория запустила 6 благотворительных проектов с безвозмездной сдачей анализов для диагностики рака и подбора терапии для онкобольных. Вместе с благотворительным фондом «Больше всего» компания помогает пострадавшим от войны — подопечные фонда получат большие скидки на анализы. Также бесплатно проводятся здесь общеклинические анализы для наших военных. Однако помощь армии этим не ограничивается. Уже в первые две недели войны на нужды ВСУ было перечислено 120 тысяч гривен. В помощь защитникам компания покупает специализированное оборудование – тепловизоры, прицелы ночного видения, коллиматорные прицелы и рации. А также уже неоднократно перечисляла средства в Благотворительный фонд Сергея Притулы. Таким образом, CSD LAB надежно держит позиции на передовой лабораторного фронта.

Медицинская лаборатория ДИЛА является одной из ведущих компаний на рынке медицинской диагностики Украины, современная научно-производственная база которой позволяет проводить более 8 млн исследований для более 2,5 млн пациентов в год. Это первая частная лаборатория в Украине, получившая международную аккредитацию ISO 15189 на соответствие требованиям качества и компетентности.

Медицинская лаборатория показала высокие темпы расширения своей сети, которая сейчас насчитывает более 180 отделений по всей стране. Однако с началом широкомасштабного вторжения стали актуальны совсем другие задачи — забота о безопасности сотрудников, психологическая поддержка персонала и сохранения производства, отделений и одного из складов с реагентами и изделиями медицинского назначения, расположенных в Киевской области в опасном направлении. А уже через две недели компании удалось открыть 14 отделений в Киеве, организовать логистику и наладить процессы, необходимые для продолжения деятельности отделений и возобновления их эффективности в других регионах страны, включая фактически прифронтовые Харьков и Николаев. Сегодня помимо основного лабораторного комплекса ДИЛА в Киеве компания открыла лабораторию во Львове, создав новые рабочие места и предоставив пациентам больше возможностей для получения качественной лабораторной диагностики. Активно используя программу франчайзинга, компания продолжает масштабировать сеть, в частности, путем открытия отделений в новых форматах mini и light.

Как социальная и ответственная компания, миссией которой является забота о здоровье украинцев, ДЕЛА сразу присоединилась к волонтерскому и благотворительному движению, помогая человеческими и материальными ресурсами на фронте и в тылу, приобщаясь к пожертвованиям и оказывая медицинскую помощь. За последний год компания сотрудничала с фондом «Вернись живым», Фондом Валерия Созановского, а также приобщалась к инициативе Фонда Сергея Притулы, передав более 500 тыс. грн в «Народный Байрактар» и 200 тыс. грн «На месть». Кроме того, ДЕЛА активно помогает украинской армии — предоставляет военным 50%-ную скидку на исследования, проводила оперативные исследования в воинских частях для определения резус-фактора и группы крови, закупила 2 аппарата VAC для ускорения заживления ран в областном клиническом госпитале в Ивано-Франковске. и набор прав для парамедиков, спасающих жизнь на войне. В 2022 году ДЕЛА по программе «Сила в единстве» каждые 10 грн по заказу клиентов направила на помощь армии. Всего за год компания предоставила более 12 млн грн помощи, тем самым приблизив нашу общую победу.

Сегодня ДИЛА запустила новую программу помощи военным госпиталям «Помогаем сильнейшим» – большой сбор на нужды лабораторных исследований для военных в крупнейших госпиталях Киева, Одессы, Днепра, Львова и Харькова.

Независимая медицинская лаборатория СМАРТЛАБ – лидер лабораторной диагностики на юге Украины. Два собственных лабораторных комплекса, оснащенных современным оборудованием лучших производителей, расположены в Одессе и Николаеве. Здесь выполняется более 750 видов анализов. Многоуровневая система контроля и управления качеством гарантирует оперативность проведения и точность исследований.

В вооруженной агрессии сеть СМАРТЛАБ насчитывала 108 отделений в 26 городах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, а также в Умани и Кропивницком. Кроме того, высококвалифицированные врачи 10 специальностей диагностического центра компании консультировали пациентов о необходимых исследованиях по установлению диагноза и интерпретировали результаты анализов.

С началом войны 1110 сотрудников компании оказались буквально на передовой линии боевых действий, поэтому компания приложила максимум усилий по обеспечению их безопасности. Несколько отделений сети оказались на оккупированной территории. Но уже через 100 дней после начала войны прием биоматериала был доступен в ежедневном режиме в 96 отделениях в 24 городах Украины. Среди них детское отделение в Николаеве, где сделано все, чтобы маленьким пациентам было максимально комфортно, удобно и интересно.

Как ответственная компания СМАРТЛАБ, помимо своей традиционной социальной программы «День помощи пенсионерам», ввела в марте 2022 года специальную скидку 50% на исследования для людей с инвалидностью I и II группы. Временно перемещенным лицам, получившим скидки по специальной программе помощи, было проведено более 30 000 анализов. Также было разработано несколько акционных комплексов исследований и чекапов «Готовимся к ПОБЕДЕ!» для того, чтобы сохранить здоровье украинцев даже в условиях войны.

Компания является ответственным налогоплательщиком и продолжает открывать новые отделения, создавать рабочие места и говорить специалистов в собственном учебном центре. Здесь оказывают помощь детским домам и благотворительным фондам, в частности, «Корпорации Монстров». На постоянной основе СМАРТЛАБ заботится о защитниках Украины — участвует в благотворительном собрании средств, закупает для ВСУ комплекты амуниции, а также проводит бесплатные анализы, чтобы поддержать и помочь тем, кто защищает наше будущее.