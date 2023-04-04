Досліджувати, щоб перемагати: ринок приватної лабораторної медицини стабілізується

Попри війну учасники ринку лабораторної медицини розширюють мережі приймальних пунктів та будують нові лабораторні комплекси, адаптують свої франчайзингові програми та перебудовують логістику, беруть активну участь у волонтерському русі та надають допомогу армії.

Руйнування інфраструктури, неможливість дотримання норм профілактики та лікування, порушення логістичних зв’язків, що перешкоджає своєчасному та повному забезпеченню населення засобами медичного призначення, — це лише частина нагальних проблем, які стоять сьогодні перед українською медициною.

За інформацією МОЗ, станом на листопад 2022 року внаслідок військової агресії були пошкоджені 958 медичних установ, ще 144 повністю зруйновані. Сума збитків медичної інфраструктури становила майже 1 млрд євро. Втрати приватної медицини, що є важливою частиною національної медичної системи, ще не порахували. Але, за оцінками експертів ринку, її обсяг зараз становить лише 10-20% від довоєнного рівня, який у 2021 році сягав майже $8 млрд. Як зараз функціонує ринок лабораторно-діагностичних досліджень, що є важливою ланкою охорони здоров’я України?

Анамнез

Ринок приватних медичних та лабораторних послуг за останні 10 років демонстрував впевнене зростання за експонентою, збільшившись у 4-5 разів. Тут були представлені як міжнародні мережеві гравці, так і локальні компанії, що працюють лише на місцевих ринках лабораторної діагностики. Їхніми основними конкурентними перевагами перед державними медичними установами є не лише рівень комфорту та наявність додаткових сервісів, а й підтверджена якість тестів, що проводять у найкоротші терміни на сучасній лабораторній базі, та їхня кількість, що становить від 500 до 1,5 тис. різних аналізів. Але, за оцінками компанії Pro-Consulting, ринок лабораторної діагностики значно просів у 2020 році у період локдауну та жорстких обмежень (зокрема на проведення планових операцій), спричинених пандемією коронавірусу. Тому кількість аналізів скоротилася майже на 23% порівняно з 2019 роком.

Станом на листопад 2022 року внаслідок військової агресії були пошкоджені 958 медичних установ, ще 144 повністю зруйновані. Сума збитків медичної інфраструктури становила майже 1 млрд євро

Загалом станом на кінець 2020 року в Україні приблизно 2800 лабораторних установ здійснили майже 500 млн досліджень. З них 76% припадали на систему МОЗ, 16% – приватні установи (14% усіх досліджень), 7% — відомчі. Проте, за словами самих операторів, ринок приватної лабораторної медицини зміг швидко адаптуватися та за 2021 рік зріс у 2,5-3 рази. Потім трапилося те, що один з учасників ринку назвав «ударом угору на гіперзвуковій ракеті» — війна та падіння ринку.

Ринок приватних медичних та лабораторних послуг за останні 10 років демонстрував впевнене зростання за експонентою, збільшившись у 4-5 разів

Встановлення діагнозу

Спектр проблем, які постали перед учасниками ринку з початком повномасштабного вторгнення, був величезним — від евакуації співробітників, цінного обладнання з прифронтових зон та перезапуску бізнесу у нових локаціях до забезпечення гідного рівня заробітної плати. І якщо у питаннях безпеки персоналу майже всі компанії спрацювали на 100%, підтримуючи постійний зв’язок із командами, активно допомагаючи своїм співробітникам та членам їхніх сімей залишити небезпечні регіони та влаштуватися на новому місці, то у фінансових питаннях стратегії розійшлися. Хтось був змушений скоротити штат на третину, щоб заморозити зарплати на довоєнному рівні, інші змогли оптимізувати витрати так, щоб не збільшувати ціни на свої послуги, а комусь довелося припинити свою діяльність.

На початковому етапі навіть великі мережі, що мають запас міцності, пройшли крізь тимчасове закриття не лише офісів та пунктів приймання, а й лабораторій та логістичних центрів. Особливо гостро постало питання логістики як з доставлення біоматеріалів, так і реагентів, що мають обмежений термін зберігання. Забезпечення належних умов зберігання теж потребувало додаткових зусиль, адже багато реагентів зберігаються із застосуванням холодильного та іншого спеціального обладнання, яке потребує постійного електроживлення. А для тих компаній, хто не мав значних складських надлишків, закупівля нових реагентів була ускладнена не лише логістично, а й через зростання цін у національній валюті через її девальвацію. Не варто забувати й про постійні витрати на оренду приміщень — вони не тільки не скоротилися, а й значно зросли, особливо у західних регіонах України, куди релокували багато приватних лабораторій.

Особливо гостро постало питання логістики як з доставлення біоматеріалів, так і реагентів, що мають обмежений термін зберігання

Вибір стратегії лікування

Попри те що головні оператори ринку змогли повернутися до роботи вже за 2-3 місяці, нова реальність, у якій різко скоротилася основна цільова аудиторія бізнесу — міські жінки 20-45 років із дітьми, кардинального перегляду потребували стратегії виживання.

Перша з них — підвищити свою активність на ринку, інвестувати у нові продукти, розширювати мережу, щоб максимізувати продажі. Наприклад, темпи зростання мережі медичних лабораторій ДІЛА не тільки не впали, а й значно інтенсифікувалися: якщо 2021 року відкрилося 29 нових відділень, то 2022-го понад 40. Більшість із них відкрилися у західних регіонах та великих містах за оновленою франчайзинговою програмою компанії, де змін зазнали не тільки формати партнерських відділень, а й підходи до бізнесу загалом.

Друга, так звана енергоощадна, стратегія — оптимізувати свою діяльність так, щоб не генерувати збитки та зберегти свою частку ринку. Таку тактику обрала мережа лабораторій «Сінево». Своїми пріоритетами вони називають справну сплату податків державі та «робити все, щоб вижити та перемогти».

Але принципово важливо, щоб ці труднощі не позначалися на якісних показниках лабораторних досліджень. «Торік майже 400 медичних лабораторій усіх форм власності та підпорядкування взяли участь у національній програмі зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень,— говорить Вікторія Яновська, президентка ГО «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини». — Це лише на 30% менше, ніж у попередні ріки. Таке зниження пояснюється тим, що у дослідженні не змогли взяти участь лабораторії на окупованих та найбільш постраждалих від війни територіях. Я пишаюся тим, що більшість моїх колег виявилися справжніми патріотами, що працюють на благо наших пацієнтів у режимі 24/7».

Провідні оператори ринку, серед яких Медична лабораторія CSD LAB, приєдналися до медичного обслуговування пацієнтів за Програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Така діяльна підтримка реформи національної системи охорони здоров’я та «Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року» дозволяє ще більшій кількості українців отримувати безоплатно лабораторні дослідження експертів галузі.

Прогноз позитивний

Більшість гравців ринку лабораторної медицини дивляться на його перспективи зі стриманим оптимізмом. Попри зростання конкуренції між мережами та різну доступність послуг у регіонах України, галузі вдалося знайти оптимальні стратегії подальшого розвитку та збалансувати свою цінову політику так, щоб залишатися надійним помічником українців у підтриманні свого здоров’я, навіть у важких умовах війни.

Більшість гравців ринку лабораторної медицини дивляться на його перспективи зі стриманим оптимізмом.

Медична лабораторія CSD LAB — унікальний лабораторний комплекс, який надає повний спектр (більш ніж 1500 досліджень) лабораторної діагностики по всій Україні. Компанія професіоналів, об'єднаних гаслом «Точність заради життя», є лідером із проведення патоморфологічних досліджень у Східній Європі — кожен третій онкологічний діагноз в Україні визначається тут. Тому компанія відіграє важливу роль у підтримці громадського здоров'я, рятуючи життя українців, адже від швидкості встановлення діагнозу на основі точних лабораторних досліджень залежить успішність подальшого лікування.

Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося для компанії знищенням лабораторних офісів у Київській області, Маріуполі та Харкові, змусило її активізувати всі резерви для безпеки персоналу та їх сімей — частина з них була евакуйована із зони бойових дій до Львова, де було обладнано другий лабораторний вузол. І вже з перших днів співробітники CSD LAB долучилися до волонтерського руху — працювали в центрах переливання крові, допомагали вимушеним переселенцям та брали участь у благодійних ініціативах. Всього за два місяці компанія відновила стабільну роботу більшості зі своїх 76 лабораторних офісів та пунктів прийому біоматеріалу, налагодила надійну логістику (зараз всі зразки доставляються на дослідження менше ніж за 24 години з усіх міст країни), а також звичні для клієнтів сервіси.

Сьогодні компанія продовжує допомагати українцям вистояти у битві за своє здорове майбутнє. Завдяки гранту Фонду солідарності UICC для підтримки онкохворих медична лабораторія запустила 6 благодійних проєктів з безоплатною здачею аналізів для діагностики раку та підбору терапії для онкохворих. Разом із благодійним фондом «Понад усе» компанія допомагає постраждалим від війни — підопічні фонду отримають великі знижки на аналізи. Також безплатно проводяться тут загальноклінічні аналізи для наших військових. Проте допомога армії цим не обмежується. Вже у перші два тижні війни на потреби ЗСУ було перераховано 120 тисяч гривень. На допомогу захисникам компанія купує спеціалізоване обладнання — тепловізори, приціли нічного бачення, коліматорні приціли та рації. А також вже неодноразово перераховувала кошти до Благодійного фонду Сергія Притули. Таким чином CSD LAB надійно тримає позиції на передовій лабораторного фронту.

Медична лабораторія ДІЛА є однією з провідних компаній на ринку медичної діагностики України, сучасна науково-виробнича база якої дозволяє проводити понад 8 млн досліджень для більш ніж 2,5 млн пацієнтів на рік. Це перша приватна лабораторія в Україні, яка отримала міжнародну акредитацію ISO 15189 на відповідність вимогам якості та компетентності.

Медична лабораторія показала високі темпи розширення своєї мережі, що зараз нараховує понад 180 відділень по всій країні. Однак з початком широкомасштабного вторгнення стали актуальними зовсім інші завдання — турбота про безпеку співробітників, психологічна підтримка персоналу та збереження виробництва, відділень і одного зі складів з реагентами та виробами медичного призначення, розташованих у Київській області в небезпечному напрямку. А вже за два тижні компанії вдалося відкрити 14 відділень у Києві, організувати логістику та налагодити процеси, необхідні для продовження діяльності відділень і відновлення їхньої ефективності в інших регіонах країни, включаючи фактично прифронтові Харків і Миколаїв. Сьогодні крім основного лабораторного комплексу ДІЛА в Києві компанія відкрила лабораторію у Львові, створивши нові робочі місця і надавши пацієнтам більше можливостей для отримання якісної лабораторної діагностики. Активно використовуючи програму франчайзингу, компанія продовжує масштабувати мережу, зокрема шляхом відкриття відділень в нових форматах mini й light.

Як соціальна та відповідальна компанія, місією якої є турбота про здоров'я українців, ДІЛА одразу долучилася до волонтерського та благодійного руху, допомагаючи людськими та матеріальними ресурсами на фронті та в тилу, долучаючись до пожертвувань та надаючи медичну допомогу. За останній рік компанія співпрацювала з фондом «Повернись живим», Фондом Валерія Созановського, а також долучалася до ініціативи Фонду Сергія Притули, передавши понад 500 тис. грн до «Народного Байрактара» та 200 тис. грн «На помсту». Крім того, ДІЛА активно допомагає українській армії — надає військовим 50%-ву знижку на дослідження, проводила оперативні дослідження у військових частинах для визначення резус-фактора та групи крові, закупила 2 апарати VAC для прискорення загоєння ран в обласному клінічному шпиталі в Івано-Франківську та набір рації для парамедиків, які рятують життя на війні. У 2022 році ДІЛА за програмою «Сила в єдності» кожні 10 грн із замовлення клієнтів спрямувала на допомогу армії. Загалом за рік компанія надала понад 12 млн грн допомоги, тим самим наблизивши нашу спільну перемогу.

Сьогодні ДІЛА запустила нову програму допомоги військовим шпиталям «Допомагаємо найсильнішим» - великий збір на потреби лабораторних досліджень для військових у найбільших шпиталях Києва, Одеси, Дніпра, Львова та Харкова.

Незалежна медична лабораторія СМАРТЛАБ — лідер лабораторної діагностики на півдні України. Два власних лабораторних комплекси, що оснащені найсучаснішим обладнанням найкращих виробників, розташовані в Одесі та Миколаєві. Тут виконується понад 750 видів аналізів. Багаторівнева система контролю та управління якістю гарантує оперативність проведення та точність досліджень.

До збройної агресії мережа СМАРТЛАБ налічувала 108 відділень у 26 містах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, а також в Умані та Кропивницькому. Крім того, висококваліфіковані лікарі 10 спеціальностей діагностичного центру компанії консультували пацієнтів про необхідні дослідження для встановлення діагнозу та інтерпретували результати аналізів.

З початком війни 1110 співробітників компанії опинилися буквально на передовій лінії бойових дій, тому компанія доклала максимум зусиль для гарантування їхньої безпеки. Декілька відділень мережі опинилися на окупованій території. Але вже через 100 днів від початку війни приймання біоматеріалу був доступний у щоденному режимі у 96 відділеннях у 24 містах України. Серед яких дитяче відділення у Миколаєві, де зроблено все для того, щоб маленьким пацієнтам було максимально комфортно, зручно та цікаво.

Як відповідальна компанія СМАРТЛАБ, окрім своєї традиційної соціальної програми «День допомоги пенсіонерам», запровадила у березні 2022 року спеціальну знижку 50% на дослідження для людей з інвалідністю І та II групи. Тимчасово переміщеним особам, які отримали знижки за спеціальною програмою допомоги, було проведено понад 30 000 аналізів. Також було розроблено кілька акційних комплексів досліджень та чекапів «Готуємось до ПЕРЕМОГИ!» для того, щоб зберегти здоров'я українців навіть за умов війни.

Компанія є відповідальним платником податків та продовжує відкривати нові відділення, створювати робочі місця та говорити спеціалістів у власному навчальному центрі. Тут надають допомогу дитячим будинкам та благодійним фондам, зокрема «Корпорації Монстрів». На постійній основі СМАРТЛАБ дбає про захисників України — бере участь у благодійних зборах коштів, закуповує для ЗСУ комплекти амуніції, а також проводить безоплатні аналізи, щоб підтримати та допомогти тим, хто боронить наше майбутнє.