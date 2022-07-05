Из консультантов в бойцы: как работники сети магазинов электроники взялись за оружие

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупантов, десятки тысяч украинцев разных профессий, которые до этого никогда даже не держали оружие в руках, добровольно встали на защиту Родины.

В каждой крупной украинской компании обязательно есть сотрудники, которые после 24 февраля временно покинули работу и пошли в ряды ВСУ или ТРО.

К примеру, в известной сети магазинов электроники и бытовой техники Фокстрот таких героев оказалось около сотни. В компании их называют #ротаФокстрота – это директоры магазинов, продавцы-консультанты, сервис-менеджеры, кладовщики и грузчики, менеджеры всех уровней из разных уголков страны. Есть среди них и две защитницы, которые также несут службу в армии.

Все эти люди в мирное время занимались любимым делом: кто помогал покупателям сделать правильный выбор товара; кто-то успел выстраивать карьеру к руководителю магазина, а кто-то эти магазины проектировал, чтобы всем посетителям было уютно и комфортно.

Для Олега Марковича компания Фокстрот была первым и единственным местом работы. При мирной жизни Олег больше 11 лет помогал украинцам в выборе бытовой техники, работая в магазинах сети во Львове. В 2014-м он пошел добровольцем в АТО, а после службы вернулся к работе в Фокстрот.

Уже в должности директора он открывал новый магазин в ТЦ Forum Lviv, и не раз был отмечен как лучший работник сети с сильнейшей командой в регионе. Но в феврале 2022 года, занимая должность руководителя магазина, он снова пошел на службу в ВСУ и дает достойный отпор врагу на передовой.

Олег Маркович на фронте

Евгений из Новомосковска также сегодня среди украинских защитников в ВСУ. Последние полгода он работал в Фокстроте на позиции младшего кладовщика. Всегда отзывчивый, вежливый и вежливый парень. Через короткое время стал неотъемлемым членом команды магазина. Мечтал, что когда-нибудь вступит на службу в ГСЧС, станет пожарным и будет спасать людей. Но война переиграла планы: Евгений получил повестку в первый же день, и, ни на секунду не колеблясь, пошел в военкомат. На следующий день собрал вещи и отправился защищать родную землю.

Евгений получил повестку в первый день вторжения

Денис до войны имел 10-летний опыт работы в проектировании магазинов бытовой техники. В сети Фокстрот работал четыре года. Начинал с должности проектировщика и через год стал руководителем группы по развитию новых форматов.

Именно благодаря Денису и его команде рождались проекты новых, современных и привлекательных магазинов сети Фокстрот, которые каждый раз радовали глаз. Так будет и дальше, ведь Денис убежден, что после войны он восстановит все разрушенные магазины на зависть всем врагам.

Другой наш герой Саша работал в Васильковском Фокстроте уже шесть лет. Целеустремленный и трудолюбивый парень когда-то начинал с должности охранника, а к началу вторжения занимал должность заместителя управляющего магазином.

«В мирное время я очень любил делать то, что умею: помогать людям и делать их счастливыми!», – говорит Саша. С первых дней российской агрессии Александр служит в ТРО родного города. Также он активно помогал эвакуировать товар во время российских войск в Киевской области.

В мирную жизнь Артём Сидоренко был заместителем директора магазина. Молодой и одновременно отважный 24-летний парень из Киева уже в первый день уехал на один из блокпостов, чтобы узнать первоочередные потребности военных. Объявил среди своих друзей и знакомых сбор средств и начал привозить все, что было необходимо: амуницию военным, необходимую технику.

Артем Сидоренко с отцом

Артем помогает как военным, так и пострадавшим от действий агрессора. Не раз развозил продукты в освобожденную от оккупантов Бородянку. Как заместитель директора магазина Фокстрот в ТРЦ Dream добровольно участвовал в эвакуации товара из тех объектов, которые на период активных боевых действий в Киевской области были законсервированы.

«Хочу, чтобы России не было», – такова позиция Артема, которую разделяет каждый украинец.

Коллектив Фокстрота активно помогают армии и украинцам

«Сейчас наши коллеги вместо бейджа-визитки носят шевроны ВСУ, а вместо рабочего компьютера пользуются автоматами. Это о нашей фокстротовской «сотне». География – вся Украина: от Херсона до Львова и от Ковеля до Конотопа. Гордимся коллегами! После нашей победы мы обязательно соберемся и лично пожмем руку каждому», – говорит Алексей Зозуля, CEO Фокстрот .