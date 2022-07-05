- Тип
- Бізнес-фронт
- Категорія
- Бізнес
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З консультантів у бійці: як працівники мережі магазинів електроніки взялися за зброю
Від початку повномасштабного вторгнення до України російських окупантів, десятки тисяч українців різних професій, які до цього ніколи навіть не тримали зброї в руках, добровільно стали на захист Батьківщини.
У кожній великій українській компанії обов’язково є співробітники, які після 24 лютого тимчасово покинули роботу і пішли до лав ЗСУ або ТРО. Наприклад, у відомій мережі магазинів електроніки та побутової техніки Фокстрот таких героїв виявилось близько сотні. У компанії їх називають #ротаФокстрота - це директори магазинів, продавці-консультанти, сервіс-менеджери, комірники та вантажники, менеджери всіх рівнів із різних куточків країни. Є серед них і дві захисниці, які також наразі несуть службу в армії.
Всі ці люди у мирний час займались улюбленою справою: хтось допомагав покупцям зробити правильний вибір товару; хтось уже встиг вибудовати кар’єру до керівника магазину, а хтось ці магазини проєктував, щоб усім відвідувачам було затишно й комфортно.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для Олега Марковича компанія Фокстрот була першим і єдиним місцем роботи. За мирного життя Олег понад 11 років допомагав українцям у виборі побутової техніки, працюючи в магазинах мережі у Львові. У 2014-му він пішов добровольцем в АТО, а після служби - повернувся до роботи у Фокстрот. Вже на посаді директора він відкривав новий магазин у ТЦ Forum Lviv, і не одноразово був відзначений, як кращий працівник мережі з найсильнішою командою у регіоні. Але у лютому 2022 року, обіймавши посаду керівника магазину, він знову пішов на службу в ЗСУ та наразі дає гідну відсіч ворогу на передовій.
Євген з Новомосковська також сьогодні серед українських захисників у ЗСУ. Останні півроку він працював у Фокстроті на позиції молодшого комірника. Завжди чуйний, чемний і ввічливий хлопець. За короткий час став невід‘ємним членом команди магазину. Мріяв, що колись вступить на службу до МНС, стане пожежником і буде рятувати людей. Та війна трохи переграла плани: Євген отримав повістку у перший же день, і, ні на мить не вагаючись, пішов до військкомату. Наступного дня вже збирав речі та відправився захищати рідну землю.
Денис до війни мав 10-річний досвід роботи у проектуванні магазинів побутової техніки. В мережі Фокстрот працював чотири роки. Починав з посади проектувальника та за рік став керівником групи з розвитку нових форматів. Саме завдяки Денису та його команді народжувались проекти нових, сучасних і привабливих магазинів мережі Фокстрот, які щоразу радували око. Так буде і надалі, адже Денис переконаний, що після війни він відновить всі зруйновані магазини на заздрість всім ворогам.
Інший наш герой Сашко працював у Васильківському Фокстроті вже шість років. Цілеспрямований і працьовитий хлопець колись починав з посади охоронця, а на початок війни - обіймав посаду заступника керуючого магазином.
«В мирний час я дуже любив робити те, що вмію: допомагати людям і робити їх щасливими!», - говорить Сашко. З перших днів російської агресії Олександр служить в ТРО рідного міста. Також він активно допомагав евакуювати товар під час перебування російських військ у Київській області.
У мирне життя Артем Сидоренко був заступником директора магазину. Молодий та водночас відважний 24-річний хлопець з Києва уже в перший день поїхав на один з блок-постів, щоб дізнатися першочергові потреби військових. Оголосив серед своїх друзів та знайомих збір коштів і почав привозити все, що було необхідно: амуніцію військовим, необхідну техніку.
Артем допомагає як військовим, так і людям, що постраждали від дій агресора. Не раз розвозив продукти у звільнену від окупантів Бородянку. Як заступник директора магазину Фокстрот в ТРЦ Dream добровільно брав участь в евакуації товару з тих об’єктів, які на період активних бойових дій на Київщині були законсервовані.
«Хочу, щоб росії не було», – така позиція Артема, яку розділяє чи не кожен українець.
«Зараз наші колеги замість бейджа-візитівки носять шеврони ЗСУ, а замість робочого комп’ютера користуються автоматами. Це про нашу фокстротівську «сотню». Географія – вся Україна: від Херсона до Львова, і від Ковеля до Конотопа. Пишаємося колегами! Після нашої перемоги ми обов’язково зберемося і особисто потиснемо руку кожному», – говорить Олексій Зозуля, CEO Фокстрот.