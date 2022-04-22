Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий - Гетманцев

Еще 520 предприятий оформлены для транспортировки.

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По состоянию на 22 апреля, с помощью государственной программы релокации предприятий удалось переместить 400 компаний. Из них 190 компаний уже приступили к работе.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – написал Гетманцев.

По словам Гетманцева, 520 заявок от предприятий переданы на транспортировку.

Напомним, что 17 марта в Украине заработала правительственная программа, цель которой — помочь бизнесу перевезти свои мощности с территорий, где ведутся боевые действия, в более безопасные регионы в Западной Украине.