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Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств — Гетманцев
Ще 520 підприємств оформлено для транспортування.
Станом на 22 квітня за допомогою державної програми релокації підприємств вдалося перемістити 400 компаній. З них 190 компаній уже розпочали роботу.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено до безпечних локацій, 190 з них уже працюють", — написав Гетманцев.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Гетманцева, 520 заявок від підприємств передано на транспортування.
Нагадаємо, що 17 березня в Україні запрацювала урядова програма, метою якої є допомогти бізнесу перевезти свої потужності з територій, де ведуться бойові дії, до більш безпечних регіонів у Західній Україні.