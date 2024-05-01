Как бизнесу получить факторинговое финансирование – пошаговая инструкция от А до Я

Узнайте, как проверить бизнес на соответствие обязательным критериям для привлечения финансирования

Государственная программа «Доступный факторинг» создана для поддержки микро-, малого и среднего бизнеса и дает возможность получать факторинговое финансирование по доступной ставке 13% годовых.

Так как воспользоваться, полезной для ММСП, государственной программой «Доступный факторинг» – рассказываем пошагово.

Первый шаг. Самопроверка

Потенциальный заемщик может самостоятельно проверить, отвечает ли его бизнес обязательным критериям для привлечения доступного финансирования по программе "Доступный факторинг".

Следовательно, ваше предприятие должно относиться к микро-, малому или среднему бизнесу. Регистрация – только на подконтрольной территории Украины, а конечный бенефициарный собственник – резидент Украины.

Также предприятие, желающее воспользоваться программой, не может быть банкротом (или иметь возбужденное дело о банкротстве) или иметь задолженности перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования.

После успешной самопроверки, можно переходить к выбору банка из числа уполномоченных банков-факторов, подписавших соглашение с Фондом развития предпринимательства (ФРП). Соответствующие соглашения заключили семь банков-факторов: АО «ТАСКОМБАНК», ПАО «МТБ Банк», АО «КОМИНБАНК», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «ОТП БАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР». ФРП продолжает активно работать над расширением перечня факторов.

Условия данной программы для заемщика одинаковы независимо от выбранного банка. Но, выбирая банк-фактор, бизнес может руководствоваться следующим:

Опыт сотрудничества заемщика и банка в прошлом. Если такой опыт был, у банка, очевидно, уже есть некоторая информация о заемщике, соответственно, формальных процедур будет меньше.

Размер комиссии. В зависимости от банка комиссии могут колебаться в рамках от 0,01% до 3%.

Клиентоориентированность и сервис.

Быстрота принятия решения и выдачи средств.

Поэтому смысл связаться с несколькими банками, оценить их конкурентные преимущества и обсудить условия будущего сотрудничества.

Второй шаг. Уступка права требования

Предприниматель должен предусмотреть в договоре с заказчиком (товары, услуги) возможность уступки права долгового требования. Факторинг предоставляется на условиях уступки права требования оплаты. Соответственно, чтобы иметь возможность заключить договор факторинга с банком, следует предусмотреть возможность уступки права требования в договоре с заказчиком. После чего предприятие поставляет товар (услуги) заказчику на условиях отсрочки платежа.

Шаг третий. Договор факторинга

Предприятие и банк-фактор заключают договор факторинга. По условиям государственной программы предприятие может получить факторинговое финансирование в размере до 95% от стоимости поставки. Но при этом полученное финансирование не должно превышать 150 млн грн (в том числе — на группу связанных компаний), с учетом полученного финансирования по программам Доступные кредиты 5-7-9 и Доступный финансовый лизинг 5-7-9. ".

Это важный момент, с которым стоит учитывать. По данным исследования Программа развития ООН (UNDP), около 25% малых и средних предприятий Украины активно пользуются государственными или международными программами поддержки предпринимательства. Поэтому, в случае сотрудничества с банками по программам "Доступные кредиты 5-7-9" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9", предприятие должно учитывать суммарный объем привлеченного финансирования по всем финансовым продуктам.

После заключения договора с банком-фактором предприятие направляет своему заказчику уведомление об уступке права требования.

В течение срока действия договора (до 360 дней) предприниматель платит за пользование факторинговым финансированием фиксированных 13% годовых. Процентный платеж рассчитывается из числа дней, в течение которых поставщик пользуется данными финансовыми ресурсами из отсрочки платежа. Разницу между базовым и компенсационным вознаграждением банку-фактору платит ФРП. Пока такая разница составляет почти 16%.

Важно на этапе пользования факторинговым финансированием (до закрытия оплаты заказчиком) четко соблюдать график уплаты процентов. В случае просрочки со стороны предприятия банк-фактор может приостановить его участие в программе. Тогда ставка вырастет до базовой.

Четвертый шаг. Заказчик рассчитывается с банком-фактором

Заказчик оплачивает уполномоченный банк-фактор за поставленный товар (или услуги), что фактически означает завершение факторинга по конкретной поставке.

Срок пользования факторинговым финансированием не должен превышать 360 дней. После окончательного расчета предприниматель в случае необходимости имеет право обратиться к уполномоченному фактору о предоставлении финансирования под следующую поставку. На практике именно так работает инструмент для регулярных поставок.

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Эта публикация стала возможной благодаря поддержке проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса". Мнение автора, изложенное в этой публикации, не обязательно отражает взгляды USAID или Правительства Соединенных Штатов.