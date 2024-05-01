Як бізнесу отримати факторингове фінансування — покрокова інструкція від А до Я

Дізнайтеся, як перевірити бізнес на відповідність обовʼязковим критеріям для залучення фінансування

Державна програма "Доступний факторинг" створена для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу і надає можливість отримувати факторингове фінансування за доступною ставкою 13% річних.

То ж як скористатися, корисною для ММСП, державною програмою "Доступний факторинг" - розповідаємо покроково.

Перший крок. Самоперевірка.

Потенційний позичальник може самостійно перевірити, чи відповідає його бізнес обов’язковим критеріям для залучення доступного фінансування за програмою "Доступний факторинг".

Отже, ваше підприємство має відноситись до мікро-, малого або середнього бізнесу. Реєстрація - тільки на підконтрольній території України, а кінцевий бенефіціарний власник— резидент України.

Також підприємство, що хоче скористатись програмою, не може бути банкрутом (або мати порушену справу про банкрутство) або мати заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Після успішної самоперевірки, можна переходити до вибору банку з-поміж уповноважених банків-факторів, які підписали угоду із Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Наразі відповідні угоди уклали сім банків-факторів: АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ «МТБ Банк», АТ «КОМІНБАНК», АТ "КБ «ГЛОБУС», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». ФРП продовжує активно працювати над розширенням переліку факторів.

Умови даної програми для позичальника однакові, незалежно від обраного банку. Але, обираючи банк-фактор, бізнес може керуватися наступним:

Досвід співпраці позичальника і банку в минулому. Якщо такий досвід був, банк, вочевидь, вже має деяку інформацію про позичальника, відповідно, формальних процедур буде менше.

Розмір комісії. Залежно від банка, комісії можуть коливатися у рамках від 0,01% до 3%.

Клієнтоорієнтованість та сервіс.

Швидкість прийняття рішення та видачі коштів.

Тому є сенс зв’язатись із кількома банками, оцінити їх конкурентні переваги та обговорити умови майбутньої співпраці.

Другий крок. Відступлення права вимоги.

Підприємець має передбачити в договорі із замовником (товари, послуги) можливість відступлення права боргової вимоги. Факторинг надається на умовах відступлення права вимоги оплати. Відповідно, щоб мати можливість укласти договір факторингу з банком, потрібно передбачити можливість відступлення права вимоги у договорі із замовником. Після чого підприємство поставляє товар (послуги) замовнику на умовах відстрочки платежу.

Крок третій. Договір факторингу.

Підприємство і банк-фактор укладають договір факторингу. За умовами державної програми, підприємство може отримати факторингове фінансування у розмірі до 95% від вартості поставки. Але при цьому, отримане фінансування не має перевищувати 150 млн грн (в тому числі — на групу пов’язаних компаній), з урахуванням отриманого фінансування за програмами "Доступні кредити 5-7-9" та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9".

Це важливий момент, на який варто зважати. Адже, за даними дослідження Програма розвитку ООН (UNDP), близько 25% малих та середніх підприємств України активно користуються державними чи міжнародними програмами підтримки підприємництва. Тому, у випадку співпраці з банками за програмами "Доступні кредити 5-7-9" та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", підприємство має враховувати сумарний обсяг залученого фінансування по всім фінансовим продуктам.

Після укладення договору з банком-фактором підприємство направляє своєму замовнику повідомлення про відступлення права вимоги.

Протягом строку дії договору (до 360 днів) підприємець сплачує за користування факторинговим фінансуванням фіксовані 13% річних. Відсотковий платіж розраховується на підставі кількості днів, впродовж яких постачальник користується даними фінансовими ресурсами на підставі відстрочення платежу. Різницю між базовою та компенсаційною винагородою банку-фактору сплачує ФРП. Наразі така різниця становить майже 16%.

Важливо на етапі користування факторинговим фінансуванням (до закриття оплати замовником) чітко дотримуватись графіку сплати відсотків. У випадку прострочення з боку підприємства, банк-фактор може призупинити його участь у програмі. Тоді — ставка зросте до базової.

Четвертий крок. Замовник розраховується з банком-фактором

Замовник оплачує уповноваженому банку-фактору за поставлений товар (або послуги), що фактично означає завершення факторингу по конкретній поставці.

Строк користування факторинговим фінансуванням не має перевищувати 360 днів. Після остаточного розрахунку підприємець, за потреби, має право звернутись до уповноваженого фактору про надання фінансування під наступну поставку. На практиці саме так працює цей інструмент для регулярних поставок.

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Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Точка зору автора, викладена у цій публікації, не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.