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Как логистика может придать бизнесу дополнительную ценность
Каждый третий бизнес работает со сторонними операторами для выполнения своих логистических задач. Именно логистические операторы ответственны за сокращение расходов для своих клиентов, а также улучшение процесса перевозок.
Впрочем, на этом сотрудничество не должно ограничиваться. С правильными подходами и особенно партнерами логистика может не только удовлетворять базовые потребности бизнеса, но и открывать новые возможности, расширять аудиторию и даже выступать дополнительным источником дохода.
Партнерские отделения
Одним из самых эффективных взаимодействий бизнеса с логистическим оператором есть партнерские отделения. Это точки получения и отправки почтовых посылок, работающих на мощностях другой компании – сетевого ритейлера, АЗС, аптеки и т.д.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Речь не просто об отдельном стенде в помещении, которое работает автономно и почти не пересекается с партнером. Это сервис, полностью интегрированный в другой бизнес: точками часто являются, собственно, кассы, а обслуживанием занимается персонал компании, прошедший соответствующий тренинг.
В Украине логистический рынок развился таким образом, что клиенты привыкли к автономным отделениям, где предлагают исключительно почтовые сервисы. Впрочем, в Европе эта отрасль построена именно по партнерской схеме. В Польше, например оператор DPD Poland активно развивает сеть на мощностях ритейлера Żabka, а в Великобритании логистическая компания Hermes открывает отделения на базе супермаркетов Tesco.
Для конечного потребителя преимущество такого подхода заключается в снижении цен на услуги и мультисервисности. Благодаря партнерским отделениям почтово-логистический оператор не несет дополнительных расходов на аренду и поддержку помещений. Кроме того, такие точки, как правило, размещают в популярнейших локациях района. Соответственно, человек может совмещать сразу несколько дел — заправить автомобиль и отправить посылку или, например, зайти в супермаркет и забрать интернет-заказ.
Из этого вытекают и преимущества для бизнеса — увеличение количества посетителей, соответственно, и доходов. К примеру, в Австралии выяснили , что магазины благодаря почтовым отделениям значительно повышают осведомленность о своем бренде в локальной аудитории. Опросы показали, что 60% пользователей почтовых услуг заходили в такие точки впервые и, наконец, покупали что-то и у партнера.
Мы в Украине видим похожую динамику. Например, треть клиентов нашего почтового отделения у одного из ритейл-партнеров постепенно стала пользоваться и его услугами, значительная часть — на постоянной основе.
Мы в Meest Почта делаем ставку именно на партнерские отделения как альтернативу автономным. Уже сейчас по всей стране у нас работают сотни таких точек в сетях Сильпо, Rozetka, OKKO и других крупных компаний. И здесь мы отчетливо видим преимущества мультисервисности: во многих магазинах Rozetka, например, установлены кабинки для переодевания, где можно примерить заказанную вещь. А в «Сильпо» можно воспользоваться всеми преимуществами крупного ритейлера и одновременно отправить или получить посылку.
Бесплатная доставка
Онлайн-коммерция в Украине продолжает получать все большее распространение. По данным Kantar Ukraine, в прошлом году ее доля в ритейле составила 11%, а уже в текущем году мы прогнозируем рост показателя до 13%. И именно логистика и ее инструменты являются одним из драйверов роста.
К примеру, бесплатная доставка, которая, согласно исследованиям , способна увеличить конверсию интернет-магазина по меньшей мере на 30%. Причина этого проста: покупатели ее банально любят. По данным Shopify, каждый третий человек будет покупать офлайн , чтобы не переплачивать за перевозку посылки. А согласно другим исследованиям, большинство пользователей даже согласятся на увеличение срока доставки – главное не тратить больше денег.
Соответственно сейчас интернет-магазинам важно предлагать такую опцию клиентам. И внедрить ее можно без значительных затрат, если это сделать в партнерстве с почтовым оператором.
Мы в Meest Почта, например, в этом году начали предлагать бесплатную доставку клиентам нескольких крупных бизнесов с интернет-магазинами: Эпицентр, Megasport, Comfy. И тоже увидели положительную динамику. К примеру, за первый месяц действия этой акции Comfy увеличил количество проданных товаров на 11%. А уже на третий этот показатель составил около 25%.
Для интернет-пользователей деньги на перевозку выдаются дополнительными затратами — а психология человека устроена так, что негатив от потери для нас ощутимее радости от выгоды. Соответственно, покупатели готовы приложить дополнительные усилия, чтобы получить услугу бесплатно — подождать на посылку дольше или даже сделать больше заказа.
Полноценная интеграция
Партнерство бизнеса и логистического партнера можно развить далеко за рамки партнерских отделений. Например, внедрить перевозку между этими точками в исполнении оператора – то есть отдать логистику полностью на аутсорс.
Дело в том, что в перевозках есть три масштабных этапа: получение посылки, ее транспортировка — то, что мы называем магистральными перевозками, — и выдача. Первый и третий этап, где происходит непосредственное взаимодействие с клиентами, стоят логистическим компаниям не меньше, а обычно и больше, чем, собственно, трансфер посылки.
Когда бизнес внедряет партнерские отделения, то вопрос с получением и выдателями посылок закрывается автоматически. Соответственно бизнес значительно экономит средства на логистике полного цикла. Это особенно актуально для маленьких и средних компаний, которые не могут позволить себе работу с оператором в обычном формате, в то же время инвестируют значительные деньги в собственные логистические нужды.
Кроме того, формат партнёрских отделений в сочетании с логистикой на аутсорсе выводит сотрудничество двух компаний на новый уровень. Бизнес заинтересован, чтобы его перевозки проходили эффективно, следовательно, будет соответственно относиться к своим задачам по отделениям — и наоборот.