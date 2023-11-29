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Як логістика може надати бізнесу додаткову цінність
Кожний третій бізнес працює зі сторонніми операторами для виконання власних логістичних задач. Саме логістичні оператори відповідальні за зменшення витрат для своїх клієнтів, а також покращення процесу перевезень.
Втім, на цьому це співробітництво не має обмежуватися. З правильними підходами — та особливо партнерами — логістика може не лише задовольняти базові потреби бізнесу, але й відкривати нові можливості, розширяти аудиторію і навіть виступати додатковим джерелом доходу.
Партнерські відділення
Одним з найефективніших взаємодій бізнесу з логістичним оператором є партнерські відділення. Це точки отримання та відправлення поштових посилок, що працюють на потужностях іншої компанії — мережевого ритейлера, АЗС, аптеки тощо.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Мова не просто про окремий стенд в приміщенні, що працює автономно та майже не перетинається з партнером. Це сервіс, що повністю інтегрований в інший бізнес: точками часто є, власне, каси, а обслуговуванням займається персонал компанії, що пройшов відповідний тренінг.
В Україні логістичний ринок розвинувся таким чином, що клієнти звикли до автономних окремих відділень, де пропонують виключно поштові сервіси. Втім, в Європі ця галузь побудована саме по партнерській схемі. У Польщі, наприклад, оператор DPD Poland активно розвиває мережу на потужностях ритейлера Żabka, а у Великобританії логістична компанія Hermes відкриває відділення на базі супермаркетів Tesco.
Для кінцевого споживача перевага такого підходу — у зменшенні цін на послуги та мультисервісності. Завдяки партнерським відділенням поштово-логістичний оператор не несе додаткових витрат на оренду та підтримку приміщень. Крім того, такі точки, як правило, розміщують у найпопулярніших локаціях району. Відповідно, людина може поєднувати одразу декілька справ — заправити автомобіль та відправити посилку чи, наприклад, зайти у супермаркет та заразом забрати інтернет-замовлення.
З цього випливають і переваги для бізнесу — збільшення кількості відвідувачів, відповідно, й доходів. Наприклад, в Австралії з’ясували, що магазини завдяки поштовим відділенням значно підвищують обізнаність про свій бренд у локальної аудиторії. Опитування показали, що 60% користувачів поштових послуг заходили у такі точки вперше й, зрештою, купували щось і у партнера.
Ми в Україні бачимо схожу динаміку. Наприклад, третина клієнтів нашого поштового відділення у одного з ритейл-партнерів, поступово стала користуватися і його послугами, значна частина — на постійній основі.
Ми в Meest Пошта робимо ставку саме на партнерські відділення як альтернативу автономним. Уже зараз по всій країні у нас працюють сотні таких точок у мережах «Сільпо», Rozetka, OKKO та інших великих компаній. І тут ми чітко бачимо переваги мультисервісності: у багатьох магазинах Rozetka, наприклад, встановлені кабінки для переодягання, де одразу можна приміряти замовлену річ. А в «Сільпо» можна скористатися всіма перевагами великого ритейлера і водночас відправити чи отримати посилку.
Безкоштовна доставка
Онлайн-комерція в Україні продовжує отримувати все більше поширення. За даними Kantar Ukraine, минулого року її доля в ритейлі становила 11%, а вже цього року ми прогнозуємо зростання показника до 13%. І саме логістика та її інструменти є одним з драйверів росту.
Наприклад, безкоштовна доставка, яка, згідно з дослідженнями, здатна збільшити конверсію інтернет-магазину щонайменше на 30%. Причина цього проста: покупці банально її люблять. За даними Shopify, кожна третя людина буде купляти офлайн, щоб не переплачувати за перевезення посилки. А згідно з іншими досліджень, більшість користувачів навіть погодяться на збільшення терміну доставки — головне не витрачати більше грошей.
Відповідно, зараз інтернет-магазинам важливо пропонувати таку опцію клієнтам. І впровадити її можна без значних витрат, якщо зробити це у партнерстві з поштовим оператором.
Ми в Meest Пошта, наприклад, цього року почали пропонувати безкоштовну доставку для клієнтів декількох великих бізнесів з інтернет-магазинами: Епіцентр, Megasport, Comfy. І також побачили позитивну динаміку. Наприклад, за перший місяць дії цієї акції Comfy збільшив кількість проданих товарів на 11%. А вже на третій цей показник становив майже 25%.
Для інтернет-користувачів гроші на перевезення видаються додатковими витратами — а психологія людини влаштована так, що негатив від втрати для нас більш відчутний за радість від вигоди. Відповідно, покупці готові докласти додаткових зусиль, щоб отримати послугу безкоштовно — почекати на посилку довше або навіть зробити більшим саме замовлення.
Повноцінна інтеграція
Партнерство бізнесу й логістичного партнера можна розвинути далеко за межі партнерських відділень. Наприклад, впровадити перевезення між цими точками у виконанні оператора — іншими словами, віддати логістику повністю на аутсорс.
Річ у тім, що у перевезеннях є три масштабних етапи: отримання посилки, її транспортування — те, що ми називаємо магістральними перевезеннями — та видача. Перший та третій етап, де відбувається безпосередньо взаємодія з клієнтами, коштують логістичним компаніям не менше — а зазвичай і більше — ніж, власне, трансфер посилки.
Коли бізнес впроваджує у себе партнерські відділення, то питання з отриманням та видачами посилок закривається автоматично. Відповідно, бізнес значно економить кошти на логістиці повного циклу. Це особливо актуально для маленьких та середніх компаній, що не можуть дозволити собі роботу з оператором у звичному форматі, водночас інвестують значні гроші у власні логістичні потреби.
Крім того, формат партнерських відділень у поєднанні з логістикою на аутсорсі виводить співробітництво двох компаній на новий рівень. Бізнес зацікавлений, щоб його перевезення проходили ефективно, отже буде відповідно ставитися до своїх задач щодо відділень — і навпаки.