Как начиналось Delo.ua и откуда взялся инвестор

В начале весны 2003 года мы, основатели и руководители ИнвестГазеты, думали о развитии. ИнвестГазета в то время была успешным, рентабельным и авторитетным изданием. Однако изданием нишевым. Нашей темой была приватизация и фондовый рынок. В этом мы являлись лидерами рынка.

Нам хотелось большего: перейти к освещению общеэкономических, деловых, политических и социальных тем. Тем более что в те годы экономика развивалась довольно бурно, и мы хотели, что называется, быть в тренде.

Мы думали о партнерах и инвесторах. И они на рынке были. Мы входили в стадию переговоров, определяли денежные параметры. Медийный бизнес интересовал как финансовых, так и профессиональных инвесторов.

В один из дней весны 2003 года мне позвонил по телефону Юрий Яковенко, авторитетный и успешный инвестбанкир. Он хотел встретиться. Конечно, договорились о встрече. Юрий приехал на встречу не один. С ним было двое мужчин.

Они представились как издатели и журналисты из Чехии. Рекомендации Юрия Яковенко весили немало, поэтому мы сразу начали разговор в доверительной атмосфере. Чешские гости были профессиональными медийщиками. Один из них, Мирослав Павел, был руководителем и акционером издательства Economia – крупнейшего в деловом сегменте чешской прессы. Второй, Милан Сыручек, известный журналист и писатель, а также консультант по ведению бизнеса в Украине, поскольку имел релевантный и разносторонний опыт.

Оба коллеги говорили на русском, а господин Милан еще и на украинском языке. Ну и я благодаря нескольким годам жизни в Чехии немного понимал чешский.

Также важно, что гости представляли интересы германской издательской группы Handelsblatt, ведущей германской деловой газеты и ряда медийных проектов.

Итак, наша встреча продолжалась, Мирослав Павел рассказывал об издательстве, которым он руководит. В составе издательства находилась ежедневная газета Hospodářské noviny, еженедельный журнал Ekonom, специальное приложение для публикации официальной информации государственных органов и биржевой информации. Также было издание о маркетинговом бизнесе и ряд профессиональных ежемесячных журналов.

Я слушал господина Павела и не верил своим ушам. Мирослав рассказывал о моем издательстве: о действующих сегментах и о тех, которые были пока только в проекте. У нас был еженедельный журнал, у нас было приложение для официальной информации, у нас была солидная индустрия деловых ивентов (у чехов и немцев они тоже были). Нам не хватало ежедневной деловой газеты, но мы готовы были ее запустить. Фактически мы имели то, в чем нуждался инвестор, а нам нужен был их опыт в определенных аспектах и деньги. Мы посмотрим на структуру персонала почти так, как у чехов и немцев. Очень важно знакомство с руководителями подразделений. В частности, такими руководителями были коммерческий директор Игорь Чубак и Галина Панченко, будущая главная редактор “Дела”.

Итак, мы и чешские коллеги думали в одинаковом направлении. Они нашли то, что походило на бизнес, который они вели в Германии и Чехии. Они знали, как вкладывать деньги в такой бизнес. Мы нашли профессионального инвестора

Начались обоюдные визиты: Киев-Прага-Братислава-Дюссельдорф (где размещался Handelsblatt). Мы подружились. К переговорам присоединились германские специалисты. Присоединяйтесь финансисты. Всё это было долго и тщательно. По моему мнению, мы в каком-то моменте потеряли темп. Ведь организационно и структурно мы были готовы делать ежедневную газету весной 2004 года, однако процесс согласований продолжался до весны 2005 года. Рыночная конъюнктура несколько изменилась – появились ежедневные деловые газеты "Экономические известия" и "Коммерсант". Но решение было принято, и летом 2005 года работа закипела.

Кстати, Инвестгазета не мгновенно стала единственным желаемым партнером мощных европейских издателей. Длительная конкуренция. Чешские специалисты посещали коллег из "Бизнеса" - рыночного лидера бизнеспрессы на тот момент. Финансовые аппетиты владельцев "Бизнеса" показались чехам слишком высокими. К тому же офицерское прошлое руководителей "Бизнеса" не придало чехам доверия. Еще одним претендентом на партнерство рассматривался влиятельный деловой еженедельник "Контракты". Кажется, коллеги из Контрактов в то время вели переговоры с потенциальными мощными украинскими инвесторами. И там было предложено больший объем премий и инвестиций.

Здесь следует отметить, что участие иностранных инвесторов предусматривало передачу им контрольной доли в уставном капитале. Не все потенциальные инвесторы на это соглашались. Ведь, еще раз вспомню, в те годы, 2003-2005, дела в медиа-бизнесе шли хорошо, медиакомпании имели неплохую капитализацию.

В нашем случае была создана новая компания "Издательство Экономика". Из трех украинских учредителей один продал свою долю и вышел из бизнеса, а двое: Игорь Ляшенко и Станислав Шум остались миноритарными участниками и продолжили работу в новой компании над медийными проектами.