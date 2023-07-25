Как поддержать грантами малый бизнес во время войны: кейс "Астарты" и Райффайзен Банка

Развитие малого бизнеса – залог послевоенного восстановления Украины. Именно так считают в агрохолдинге "Астарта" и Райффайзен Банке. В прошлом году крупные игроки вместе с партнерами запустили грантовую программу "Сміливі"

В рамках программы предпринимателям из регионов предоставляли необходимое оборудование для собственного дела. Во время первой волны помогли 25 проектам, создавшим более 200 новых рабочих мест. А недавно запустили вторую волну инициативы.

Приводим историю уникальной программы грантов и рассказываем, почему поддержка малого бизнеса во время войны чрезвычайно важна.

Как запустили грантовую программу "Сміливі"

В начале полномасштабного вторжения компания "Астарта" вместе с партнерами создала гуманитарный проект Common Help UA. В рамках инициативы помогали людям с разными вопросами: с эвакуацией, расселением, обеспечением едой, одеждой и лекарствами. Поддерживали медицинские учреждения и пострадавшие общины. Помогали с восстановлением зданий и обустройством помещений для внутренне перемещенных лиц – ремонтировали и подготавливали эти места. Оказывали психологическую поддержку.

"Мы видели людей, которые потеряли все, остались без дома, работы, денег. Фактически они выживали благодаря дотациям, которые получали либо от государства - а это меньше, чем минимальная зарплата - либо от иностранных доноров. Это даже не систематические выплаты. Возник вопрос самообеспечения этих людей. Мы начали общаться по поводу этой потребности", - рассказывает руководитель управления корпоративного партнерства и коммуникаций “Астарта” Лилия Марачканец.

В апреле 2022 года в Common Help UA впервые помогли экономической самостоятельности - передали эвакуированным людям семена овощей, чтобы они могли вырастить овощи и фрукты на участках в местах, где начали жить. Волонтеры сосредоточились на помощи сельским общинам, которые имели землю для обработки и получения продуктов питания. Инициатива понравилась людям: они начали выращивать овощи и обратились с предложением открыть цехи по консервированию. В "Астарте" поддержали производство и посылали консервированные овощи и варенье внутренне перемещенным лицам, а также во фронтовые регионы.

Продолжая исследовать тему и общаясь с людьми, в агрохолдинге убедились, что есть потребность в экономическом самообеспечении людей как для внутренне перемещенных лиц, так и для всех остальных.

"В нашей стране ухудшилось экономическое состояние, доходы снизились, предприятия закрылись, рынки сбыта и логистические пути нарушены. Поэтому мы считаем одной из наших главных целей поддержку и восстановление экономики. Как большой бизнес, мы делаем все возможное, чтобы наша деятельность приносила государству налоги, людям зарплаты, а нашим поставщикам – финансовый оборот", – объясняет Лилия Марачканец.

В такой критической ситуации в "Астарте" решили сосредоточиться на проектах по поддержке малого и среднего бизнеса, которые помогают создать рабочие места и источники доходов для людей. С этой идеей обратились к давнему партнеру Райффайзен Банку, с которым компания имела многолетний опыт сотрудничества и общие ценности.

Мы считаем одной из наших главных целей поддержку и восстановление экономики. Как крупный бизнес, мы делаем все возможное, чтобы наша деятельность приносила государству налоги, людям зарплаты, а нашим поставщикам – финансовый оборот. Лилия Марочканец руководитель управления корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарты"

Оказалось, что в Райффайзен Банке также задавались этим вопросом. "Начиная с первых дней войны компания сделала все возможное, чтобы помочь стране. Это был наш способ быстро помочь в тогдашних условиях. Нас беспокоили текущие проблемы, поэтому мы не ждали, как сложится ситуация, не раздумывали, как сделать выгоднее. Мы пытались максимально помочь стране устоять в это сложное время", - вспоминает руководитель департамента коммуникаций и связей с общественностью Райффайзен Банка Лилия Зубарева.

У компании было несколько крупных гуманитарных проектов. Однако для банка было важно сотрудничать с людьми, создающими стоимость, с теми, кто развивает бизнес. Поэтому в Райффайзене начали искать проект, который был бы больше, чем просто гуманитарная помощь пострадавшим от войны.

Команды быстро разработали условия программы: будут помогать не деньгами, а оборудованием малым предпринимателям на определенных территориях.

"Мы делали и это тоже, но хотели запустить что-то положительное и динамичное. Искали проекты, где могли бы дать возможность людям самим помогать себе, разрешить им быть активными участниками. Ведь когда ты оказываешь помощь в нужное время и правильным образом, она имеет устойчивый эффект", – говорит Лилия Зубарева.

Между "Астартой" и Райффайзен Банком состоялся диалог на эту тему. Оказалось, что обе компании заинтересованы, чтобы помощь создавала что-то большее. Вместе решили начать проект для украинцев, стремящихся развивать свое дело и восстанавливать экономику. Команды быстро разработали условия программы: будут помогать не деньгами, а оборудованием малым предпринимателям на определенных территориях. Подготавливая критерии, учли те локации в Украине, к развитию которых политики или инфлюенсеры не прилагают усилия.

"Это те места, куда не доходит журналист, блогер или влиятельная личность. Но именно там и есть Украина, соль земли", – отмечает руководитель департамента коммуникаций Райффайзен Банка.

Главной целью программы стала помощь тем, кто потерял все из-за войны и релоцировался. Проект должен был отражать философию людей, которые вопреки всем трагическим обстоятельствам готовы были взять ответственность за свою жизнь и не потеряли смелость и способность строить новое. Поэтому его назвали "Сміливі".

Лилия Зубарева, руководитель департамента коммуникаций и связей с общественностью Райффайзен Банка

"Мы хотели поддержать людей, которые, несмотря на препятствия пускают новые корни, создают новую жизнь. Эта философия стала основой нашего проекта. Мы помогаем тем, кого не замечают политики или блогеры, тем, о ком не пишут в социальных сетях. Работаем там, где есть козы, огороды - где есть реальная жизнь, настоящая Украина, которую мы любим. Страна держится благодаря людям оттуда, поэтому мы начали эту грантовую программу", - объясняет Лилия Зубарева.

Администрирование взяла на себя "Астарта", Райффайзен Банк стал финансовым партнером, а партнерами по внедрению - благотворительные фонды "Повір у себе" и "Світло надії". Со второй волны к проекту также присоединилась платформа "Дія. Бізнес Полтава".

Какие условия получения грантов для малых предпринимателей

Первая волна проекта стартовала в ноябре 2022 года, вторая – в мае 2023 года. За две волны бюджет программы составил 10 млн грн. Условия почти не изменились. Инициатива предоставляет гранты не деньгами, а поддерживает людей оборудованием и материалами, чтобы они могли начать экономическую деятельность по самозанятости или микропредпринимательству. Победители грантовой программы могут получить оборудование или материалы стоимостью до 70 тысяч гривен. Для этого им необходимо пройти отбор и обучение, составить свой бизнес-план и защитить его перед экспертами.

Заявку на грант могут подать три категории участников: самозанятые, микропредприниматели и ветераны-военнослужащие.

Самозанятые – это совершеннолетние лица, желающие запустить собственное дело. Предпочтение отдается внутренне перемещенным лицам, семьям военнослужащих, лицам из незащищенных групп населения в Полтавской, Винницкой, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях. Эти люди могут даже не оформлять юридическое лицо для своей деятельности. К примеру, это может быть безработная женщина, которая живет в деревне. Она не знает, как зарегистрировать ФЛП, но может вырастить помидоры и огурцы в своем огороде, реализовать их и получить прибыль.

Вторая категория – микропредприниматели, юридически зарегистрированные в Полтавской, Винницкой, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областях и имеющие опыт по предпринимательству не менее трех месяцев до объявления старта конкурса.

Третья категория – ветераны-военнослужащие, имеющие бизнес-идею и готовые к ее внедрению.

Проект действует только на подконтрольных Украине территориях, поскольку компании не сотрудничают с оккупированными территориями, где функционируют враждебные структуры. Приветствуется, если участники создают дополнительные рабочие места. Особенно если это работа для незащищенных категорий. Такие участники имеют большую возможность получить поддержку для реализации своих идей.

"Люди опираются на свой опыт и учитывают потребности рынка. Когда мы отбираем участников, мы проводим для них обучение. Предварительно они представляют документы и заявку, где описывают свой проект. На первом этапе эксперты оценивают идеи и отбирают участников с наиболее релевантными. Для них проводится обучение продолжительностью в неделю-две, после этого они готовят свои бизнес-планы", - рассказывает Лилия Марачканец.

После получения гранта еще полгода проводят мониторинговый процесс – наблюдают, как предприниматель развивает свою деятельность. Он представляет экономические показатели своей работы - прибыль, количество уплаченных налогов, создание рабочих мест и так далее. Если у человека возникают вопросы о ведении бизнеса, эксперты проекта могут проконсультировать и оказать помощь. Но эти полгода – не весь период взаимодействия с участниками.

Наша цель состоит в том, чтобы эти бизнесы стали успешными и способными содержать себя, а также могли расширяться и создавать экосистему вокруг. Такие бизнесы стимулируют создание других микробизнесов рядом - именно так работает экономика в здоровых обществах Лилия Зубарева руководитель департамента коммуникаций и связей с общественностью Райффайзен Банка

"Поскольку эти предприниматели находятся на территории, где у нас есть свой бизнес, они являются нашей целевой аудиторией в экосистеме. Там наши предприятия и работники, мы видим, как они развивают свой бизнес. Знаем о них и даже получаем фидбек по качеству их услуг или товаров от наших коллег. Поэтому это устойчивое взаимодействие и работа в рамках экосистемы", – объясняет руководитель коммуникаций "Астарты".

В прошлом году в конкурсе победили 25 проектов из поданных 220. В этот раз заявку на грант уже подали 341 человек, из них планируют отобрать 45 победителей.

"Наша цель состоит в том, чтобы эти бизнесы стали успешными и способными содержать себя, а также могли расширяться и создавать экосистему вокруг себя. Такие бизнесы стимулируют создание других микробизнесов рядом – именно так работает экономика в здоровых обществах", – уверена Лилия Зубарева.

Какие предприниматели принимают участие в проекте

Чтобы люди узнали о грантовой программе, организаторы проводят встречи в общинах с помощью местных властей. Встречаются с предпринимателями, представляют проект, отвечают на вопросы.

"Приходит достаточно много людей. Те, кто не нашел нас в интернете, видят нас на встречах или узнают нас от своих друзей и знакомых. Также у нас есть своя аудитория, которая следит за нами. Так что информация о грантах очень быстро распространяется и получает большой охват", - отмечает Лилия Марачканец.

Лилия Марачканец, руководитель управления корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарты"

Заявки на грант подают люди из разных отраслей, часто – маленькие фермеры из сельскохозяйственного сектора. Это тепличные домохозяйства, многие проекты по животноводству, производству сыров, джемов, консервации. Впрочем, программа не фокусируется только на поддержке ферм и выбирает разные направления. Это могут быть проекты по шитью, цехи мебели, обучающие курсы, реабилитационные услуги, маленькие магазины и кофейни, бизнесы по здоровью и красоте – все услуги и сервисы, которых не хватает в маленьких общинах.

Организаторов больше цепляют не бизнес-идеи, а именно люди и их истории.

"Нам представляли многие проекты. Возможно, такой бизнес не всех поразит – теплицы, сыроварни, мастерские одежды или мебели. Конечно, эти проекты должны соответствовать здравому смыслу и базовым принципам экономической целесообразности и эффективности. Однако, в первую очередь, мы рассматривали не масштабность бизнесов, а мотивацию людей, их истории", - рассказывает Лилия Зубарева.

К примеру, в программе участвовала швейная фабрика, которая потеряла все в Луганске, смогла отстроиться на Харьковщине, а затем снова должна была переехать.

"Эта история меня особенно поразила, поскольку это пример людей дважды потерявших все, но не сломавшихся. Были женщины, самостоятельно воспитывающие детей и строящие свой бизнес. Они рассчитывают только на себя. Был семейный бизнес с тепличным хозяйством, люди имеют очень классную семейную традицию, строят что-то значительное на земле. Есть смысл возрождать такой бизнес, потому что это нечто украинское, аутентичное. Эти истории поражают своим разнообразием. Каждая из них запоминается чем-то исключительным", – вспоминает руководитель департамента коммуникаций Райффайзен Банка.

Почему поддержка малого бизнеса очень важна во время войны

Как отмечают организаторы, этот проект стал для них настоящей социальной инициативой, направленной на помощь тем людям, которые остаются без внимания и вне камер. Они продолжают работать над проектом "Сміливі 2.0", цель – развивать эту программу и придать ей больше оборотов. Лилия Зубарева подчеркивает:

"У нас есть разные проекты, все они важны. Но эта программа для нас особенная – мы стремимся, чтобы она стала максимально практичной и полезной. Мы все мечтаем о победном будущем, восстановлении Украины и росте экономики. Однако сейчас фокусируемся на конкретных, малых шагах, а не на отдаленном будущем. Действуем здесь и сейчас там, где мы нужны.

Реальность создается простыми людьми, простыми руками в обычных цехах. Поэтому мы идем туда, где есть реальный бизнес, и работаем с реальными людьми, а не с воображаемыми идеальными предпринимателями. Знаем, что свое дело требует больших усилий, иногда сопровождается поражениями, не только победами.

Реальность создается простыми людьми, простыми руками в простых цехах

Я вижу, как в Украине понемногу возникает все больше бизнесов. Это здоровый тренд на самозанятость. Малые бизнесы становятся средними, некоторые из них вырастают в большие. Такую динамику приятно наблюдать. Сама идея предпринимательства была всегда. Сейчас украинцы меняются, не боятся начать что-то свое. Женщины хотят быть предпринимателями, семьи думают о том, как создать свой бизнес – эти идеи распространяются. Больше становится круг людей, которые позволяют себе ментально понять, что не желают работать на кого-то.

Перед нами разворачивается великая история обновления страны. Это будет настоящая сага, в которой роль малого и среднего бизнеса будет очень важна. Люди будут создавать на местах экономическую жизнь, будут первыми восстанавливать жизнь на своей территории. Они будут первыми заваривать кофе, открывать парикмахерские, предлагать свежую выпечку или хлеб, лечить зубы. Даже маленькие детские сады будут организовать именно они. Они будут лидерами по восстановлению. Поэтому задача крупных игроков – создать условия и поддержать эти инициативы. Поскольку именно эти люди, несмотря на войну и сложные условия, создают мощную основу экономической состоятельности нашей страны".