«Нужно строить систему гражданской обороны страны, тогда ни одному агрессору не захочется напасть на Украину» — Виктор Иванчик

Война поставила новые задачи перед бизнесом и благотворительными организациями, и здесь практика построения «Астартой» социально ответственного бизнеса и поддержки местных общин как никогда пригодились. Об опыте привлечения помощи от иностранных доноров и украинских партнеров, поддержки сотрудников и локальных общин, перемещенных лиц и военных, использования IT-решений для нужд гуманитарных инициатив и объединения бизнеса вокруг платформы Common Help UA в интервью Delo.ua рассказывает CEO агропромхолдинга "Астарта" Виктор Иванчик.

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О роли гуманитарной помощи в бизнесе

– Как изменились приоритеты бизнеса «Астарты» с началом полномасштабной войны?

- С тех пор все личное подчинено общему. Поэтому, прежде всего, мы сфокусировались на решении гуманитарных проблем и помощи военным.

География деятельности холдинга включает территорию от Харьковской области до Тернопольской. И так получилось, что именно в эти общины прибывало много людей, переезжавших из районов активных боевых действий в более безопасные места. Тогда мы поставили перед собой задачу помочь общинам справиться с этим большим наплывом людей, поэтому предоставляли продукты питания, вещи первой необходимости, обустраивали места для временного проживания. Одновременно начали сотрудничать с военно-гражданскими администрациями. Доставляли нужные грузы, в том числе в районы боевых действий, а на обратном пути вывозили людей, которые хотели эвакуироваться.

– Это и стало началом гуманитарного проекта Common Help UA ?

– Это стало миссией для нашей команды. И мы поняли, что нужно систематизировать эту работу, чтобы быть более эффективными и увеличить объемы помощи. Уже в марте 2022 совместно с благотворительным фондом «Поверь в себя» мы решили создать гуманитарный проект Common Help UA .

– Проект помог вывести благотворительную деятельность «Астарты» на новый уровень?

- Во время острой фазы войны проект помог мобилизовать команду, придал новые смыслы и направил ее энергию на поиск новых решений в критических условиях.

Существенно масштабировал социальную деятельность "Астарты". Если раньше к нашим социальным инициативам приобщались сотни работников, то сегодня их уже тысячи.

Для обеспечения полной прозрачности всех процессов наши специалисты разработали цифровую платформу.

За эти 10 месяцев нам удалось помочь более 799 тысячам украинцев, пострадавших в результате войны и 433 медицинским и социальным учреждениям Украины.

Об сотрудничестве бизнеса и привлечении партнеров

– Вокруг Common Help UA объединились более 25 международных и украинских организаций. Это была ваша целенаправленная работа по привлечению доноров?

– Сотрудничество с каждым донором имеет свои особенности. Но самое главное для них то, что они видят, кто, когда и как получил их помощь. Мы не устраивали специальных промоакций или крупных фандрейзинговых мероприятий, при этом предоставляем каждому нашему партнеру подробные отчеты о результатах совместного проекта. Так можно проследить, как росла наша помощь.

Первым отозвался наш давний партнер – Посольство Швейцарии в Украине. Правительство Швейцарии профинансировало 5100 тонн продуктов питания для территориальных общин. Сейчас идет еще один общий проект — восстанавливаем инклюзивно-ресурсный центр в Бородянке, разрушенный во время российской оккупации.

Почти одновременно сработали горизонтальные связи наших работников, и мы наладили сотрудничество с португальским сообществом украинцев Ukrainian Refugees UAPT. Организатор Роман Куртиш. Они отправили в Польшу самолетами более 100 тонн медикаментов, одежды и продуктов питания. А мы своими грузовиками привезли их в Украину и через свои хабы передали больницам и людям.

Мощную помощь оказали также украинцы, имеющие бизнес в Кливленде, США. С началом войны в 2014 году Александр Шараневич и Андрей Воецкий основали благотворительную организацию Cleveland Maidan Association, которая с тех пор оказывает гуманитарную помощь Украине. А с февраля 2022 года они лично возили гуманитарную помощь в обычных сумках. Позже наладили перевозку грузовым транспортом и предоставили нам десятки тонн медицинских изделий, которые мы распределили между медучреждениями.

- Какова география поставок гуманитарных грузов?

– Они идут к нам из США, Канады, Португалии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Грузии, Швеции, Испании, Польши и Франции.

– Непросто наладить логистику – доставлять грузы из этих стран, особенно в условиях полномасштабной войны.

– Помог многолетний опыт внешнеэкономической деятельности логистической службы «Астарты». На основе своих активов мы создали сеть региональных хабов, где принимали и сортировали гуманитарные грузы, а затем распределяли их по всей территории Украины.

Важной наработкой для нас стало сотрудничество со Всемирной продовольственной организацией ООН. На первых этапах мы перевозили гуманитарные грузы. Это были международные и внутренние перевозки. Затем начали участвовать в их тендерах на поставку продуктов питания. Результат нашего сотрудничества на сегодняшний день — более 17200 тонн доставленного украинцам продовольствия.

Я считаю, что украинский бизнес способен производить качественную продукцию для обеспечения продовольственных программ международной организации как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому наше текущее сотрудничество имеет хорошую перспективу.

- К гуманитарным инициативам приобщаются в основном внутренние меценаты или внешние международные партнеры?

- Примерно поровну. Но часть наших проектов – это не только гуманитарная или благотворительная помощь, они призваны развивать малый и средний бизнес в общинах. Затем эти предприниматели смогут вместе с большим бизнесом стать основой восстановления Украины.

Три года подряд мы вместе с "Пакт Украина" и при поддержке правительства Канады реализуем программу "Крылья", которая помогает женщинам в сельской местности начать собственное дело. Уже профинансированы десятки бизнес-идей.

Когда мы показали результаты этого проекта нашему партнеру, немецкому банку по развитию DEG, им понравился наш подход и в ноябре прошлого года они предоставили 1 миллион евро грантовых средств для финансирования 60 местных агробизнесов, которые производят продукты питания, перерабатывают сельхозпродукцию, предоставляют услуги (проект «Курс на независимость»). Похожий проект «Смелые» реализуем с Райффайзен Банком — поддерживаем малых предпринимателей, которые из-за войны были на грани выживания.

– Вы упомянули об опыте партнерства с немецким банком развития. А кто еще решается вкладывать средства в развитие украинского бизнеса во время войны и легко ли привлекать таких инвесторов?

– С банками мы работаем почти 25 лет. С началом публичной истории компании ключевым элементом динамичного развития является способность привлекать кредиты. У нас хорошая репутация и кредитная история, поэтому они поддерживали нас во время всех кризисов времен независимости Украины. И в 2022 году нам также удалось найти понимание и продолжить финансирование компании. Практически все наши партнерские банки сохранили свою активность в Украине. Да, они существенно сократили программы финансирования и поддерживают только компании с безупречной репутацей и надежными бизнес-проектами. Потому у нас нет проблем с финансированием. Но держим наш кредитный портфель достаточно консервативным.

- В той помощи, которая поступает Украине, по вашему мнению, чего больше - кредитов или грантового финансирования?

- Что касается военной помощи, то я вижу, что это безвозвратная финансовая помощь, вооружение, оборудование и т.д. Безусловно, параллельно с этим идет и кредитная помощь, которую нужно будет возвращать. И это нормально. Что касается бизнеса, это только кредитная, за исключением донатов на гуманитарные проекты.

Что касается ценностного подхода, то важно учитывать, что Европа переходит к парадигме устойчивого развития и готова финансировать аналогичные проекты в Украине. И это серьезная возможность начинать развивать подобные программы уже сейчас. Это проекты по декарбонизации и энергоэффективности. И наша компания здесь может быть пионером. Мы всегда стараемся быть в авангарде современных тенденций и уже работаем по этому направлению с банками и мощными мировыми игроками.

О вызовах войны для бизнеса

– Сейчас в Украине есть проблемы с распределением электроэнергии, а многие мощности ветровой и солнечной энергетики были разрушены россией. Как нехватка электричества сказалась на деятельности компании?

– Акцент на автономности в энергопотреблении мы делали и до полномасштабной войны, ведь нам критически важно обеспечить непрерывность производства. Почти десять лет назад мы построили биоэнергетический комплекс, производящий биогаз из органических остатков сахарного производства и благодаря которому наш соперерабатывающий завод на 100% обеспечен и биогазом, и электроэнергией. Все наши животноводческие комплексы и элеваторы снабжены генераторами для автономной работы. Сахарные заводы в сезон переработки тоже самостоятельно генерируют электроэнергию. Я считаю, что децентрализация снабжения электроэнергией будет новой культурой.

- Аграрный бизнес за почти год широкомасштабной войны понес большие потери. Насколько ощутимы эти потери для "Астарты"? Как вы храните бизнес и имеете при этом ресурсы для помощи гражданам и военным?

- Наши активы находятся в основном в центре и на западе страны, поэтому мы почти ничего не потеряли. А то, что потеряли, для нас очень болезненная тема. В апреле в Харьковской области российский самолет выпустил управляемую ракету в наш трактор, в результате чего погиб сотрудник. Это великая трагедия.

На поле боя погибли и 13 наших мобилизованных сотрудников, 21 был ранен. Сегодня 346 сотрудников нашей компании защищают нас в рядах Вооруженных Сил Украины. Мы обеспечиваем их всем необходимым, выплачиваем заработную плату, поддерживаем их семьи и будем продолжать эту работу до нашей Победы.

С февраля прошлого года наша компания максимально мобилизовалась, чтобы сохранить людей, помочь эвакуированным семьям, сохранить активы, рабочие места и объемы производства продуктов питания, продолжить платить налоги и оказывать помощь. Есть цифры. В 2022 году мы заплатили больше налогов, чем в 2021-м - 1,620 млрд грн против 1,59 млрд грн. Финансовая оценка благотворительных взносов и гуманитарной помощи проекту Common Help UA – почти 600 млн грн. Кроме того, 41 млн грн направлены на проекты по развитию предпринимательства.

О взаимодействии с правительством и восстановлении Украины

- Как сегодня налажено сотрудничество с украинским правительством? Какие видите недоразумения бизнеса и государства?

– Мы можем найти множество негативных примеров, но я хочу сфокусироваться на положительных. С первых дней полномасштабной войны мы тесно общаемся с военно-гражданскими администрациями, отвечаем на все их запросы, среди прочей помощи передали и 139 транспортных средств.

Партнерство с государством в этом смысле улучшилось, и я хочу, чтобы именно эти наработки легли в основу дальнейшего сотрудничества власти с бизнесом. Государство должно быть настоящим партнером бизнеса при условии, что партнерство — это взаимное доверие и уважение.

А обязанность бизнеса вести свою деятельность прозрачно, нравственно и ответственно.

Ни одна из сторон не может искать себе оправданий вроде сложной ситуации, войны или «не ко времени». Потому что мы не построим новую Украину и в Евросоюз не сможем войти с гордо поднятой головой.

– На каких вопросах и направлениях придется сфокусироваться бизнесу, благотворительным организациям и правительству во время восстановления страны после победы?

– Сначала нужно будет решать самые неотложные вопросы. Это восстановление жилья, модернизация энергетики, восстановление окружающей среды, особенно поврежденных войной почв. Все это нужно будет делать с учетом требований устойчивого развития – экологического, социального и управленческого постоянства – и на базе современных ИТ-решений, которые сегодня позволяют эффективно воевать, а затем помогут эффективно восстанавливать экономику.

Важным условием послевоенного обновления будет возможность выхода украинского бизнеса на мировые рынки. Во время войны украинцам удалось создать новую культуру благотворительной и гуманитарной деятельности. И я хочу, чтобы мы эту культуру и наши совместные усилия перенесли в бизнес и создали экосистему социально ответственного бизнеса, чтобы выйти на внешние рынки с нашими технологиями и товарами с большой добавленной стоимостью. Мир должен знать бренд Украины не только как бренд смелого, мужественного и стойкого народа, но и как бренд Украины и народа, способного производить современную высокотехнологичную и качественную продукцию. И это важно. Мы должны создавать производство здесь, в Украине, чтобы наши наиболее предприимчивые люди вернулись из-за границы для создания новых производств.

- Считаете, что те, кто сейчас за границей, вернутся?

– Они вернутся, когда мы здесь начнем эту деятельность. Мы (те, кто никуда не уехал, не собирался и никогда не уедет) должны создать этот фундамент для наших детей, внуков, которые сейчас учатся или временно проживают за границей. Вернувшись сюда, они могут использовать этот фундамент и восстанавливать или по-новому строить страну.

– Какова роль благотворительных фондов, в частности платформы Common Help UA, в послевоенном восстановлении?

– Безусловно, мы максимально приобщимся к восстановлению. Из-за образовательных инициатив. Развитие образования – одна из ключевых инвестиций в восстановление Украины и помощь людям адаптироваться к новым реалиям. Через проекты по развитию предпринимательства. Проекты "Курс на независимость", "Крылья", "Смелые", о которых я говорил, уже показали свою жизнеспособность. Их нужно максимально тиражировать.

Большинству волонтеров и фондов нужно будет переориентироваться на поддержку военных программ на гражданские, гуманитарные программы развития. Думаю, места хватит всем.

Однако мы понимаем, что с Победой Украины угроза вторжения не исчезнет. Нам нужно будет строить систему гражданской обороны страны, готовить людей к возможному сопротивлению. Чтобы подготовить сотни тысяч, а то и миллионы людей (подчеркиваю, только при необходимости) оставить свои гражданские рабочие места и встать на защиту Родины, нужны очень серьезные капиталовложения и усилия. Но когда мы это сделаем, а мы это сделаем обязательно , ни одному агрессору не захочется напасть на Украину, потому что они будут понимать, что наша страна способна защитить себя. Это вопрос уже сегодняшней повестки дня, и все должны объединить усилия в этом направлении, потому что это наше будущее.