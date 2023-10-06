Как владельцам бизнеса найти свою аудиторию?

Найти свою целевую аудиторию является ключевой задачей успешного бизнеса. Естественно, чуть ли не каждый начинающий бизнесмен должен задавать себе важные вопросы перед открытием собственного дела. Эти вопросы могут быть ключевыми для определения успеваемости инициативы и развития бизнеса.

Важной задачей для вас и вашей команды на начальном этапе сотрудничества с бизнес-клиентами является определение аудитории и разработка качественного контента, который заинтересует вашу ЦА. Воплощение этих шагов поможет вам начать бизнес на OLX .

Большинство украинских предпринимателей выбирают именно OLX, потому что именно на нашем ресурсе можно просто и легко открыть собственное дело, вести свой бизнес со смартфона, получать поддержку от экспертов B2B Unit и получать лиды из огромного количества аудитории потенциальных клиентов/покупателей.

Все прошедшие первый этап старта собственного бизнеса, то есть определившиеся с направлением и разместившие объявления, должны понимать, что впереди следующий этап — это конкуренция. Там, где есть большая аудитория, есть и высокий уровень соперничества за клиента, с которым тоже нужно уметь работать. Поэтому у меня есть несколько советов тем, кто уже определился с направлением деятельности, однако все еще в поисках своей ЦА.

1. Провести предварительную аналитику ресурсов

Перед началом продаж на OLX важно выяснить, какие ресурсы вы имеете на использование для продажи товаров или услуг. Это могут быть физические товары, услуги или другие ресурсы, необходимые для вашего бизнеса.

2. Определиться с бюджетом

Определение бюджета – это важный шаг в развитии вашего бизнеса на OLX. Определите, сколько вы готовы вкладывать в рекламу, поддержку и другие аспекты бизнеса на этой платформе.

3. Сформировать портрет конечного потребителя

Разработайте четкий портрет вашей целевой аудитории. Понимание потребностей и интересов идеального клиента поможет вам настроить свою коммуникацию и предложения для максимальной эффективности.

4. Сформировать уникальное торговое предложение (УТП)

Определите, что делает ваши товары или услуги уникальными. Если у вас есть что-то особенное, что привлекает внимание, укажите это как УТП. Это поможет вам выделиться среди конкурентов.

5. Начать тестирование

Перед запуском полноценной кампании начните тестирование. Проверьте заголовки, качество фотографий, описания товаров или услуг и другие аспекты объявлений. Анализируйте результаты и усовершенствуйте ваши стратегии на основе полученных данных.

Все эти 5 пунктов можно делать самостоятельно любому начинающему. Также отдельно каждый, кто собирается открыть собственный бизнес на OLX или уже имеет, однако нуждается в совете, может получить его бесплатно, оставив заявку и получив звонок от экспертов команды B2B .

Следует также учесть качество ваших объявлений со стартом тестирования, а это:

Заголовок, который будет индексироваться в том числе и в Google – об этом больше в статье на хабе OLX;

Качество фото;

Описание товара или услуг, которое должно увеличивать количество потенциальных клиентов;

Реклама;

Время размещения;

Аналитика объявлений и другие не менее важные советы.

Задача моей команды в начале нашего сотрудничества с бизнес-клиентами — разработка идеального контента и поиск интересующей аудитории.

B2B Unit насчитывает пять направлений работы с клиентами – это группы менеджеров (Sales и VIP teams), которые работают с клиентами категорий "Недвижимость (RE)", "Авто и запчасти (Auto)", "Работа и сервисы (Jobs&Services)", " Товары (Goods)" и группа Hunters, занимающаяся привлечением клиентов на первых этапах сотрудничества с OLX.