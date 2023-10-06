Як власникам бізнесу знайти свою аудиторію?

Знайти свою цільову аудиторію є ключовим завданням для успішного бізнесу. Звісно, ледве не кожен починаючий бізнесмен має ставити собі важливі питання перед відкриттям власної справи. Ці питання можуть бути ключовими для визначення успішності ініціативи та розвитку бізнесу.

Важливим завданням для вас і вашої команди на початковому етапі співпраці з бізнес-клієнтами є визначення аудиторії та розробка якісного контенту, який зацікавить вашу ЦА. Втілення цих кроків допоможе вам розпочати бізнес на OLX.

Більшість українських підприємців обирає саме OLX, тому що саме на нашому ресурсі можна просто та легко відкрити власну справу, вести свій бізнес зі смартфона, отримувати підтримку від експертів B2B Unit та одержувати ліди із величезної кількості аудиторії потенційних клієнтів/покупців.

Усі, хто пройшов перший етап старту власного бізнесу, тобто визначився із напрямком та розмістив оголошення, мають розуміти, що попереду наступний етап — це конкуренція. Бо там, де є велика аудиторія, є і високий рівень суперництва за клієнта, з яким теж потрібно вміти працювати. Тому маю декілька порад тим, хто вже визначився із напрямком діяльності, проте все ще у пошуках своєї ЦА.

1. Провести попередню аналітику ресурсів

Перед тим як розпочати продажі на OLX, важливо з'ясувати, які ресурси ви маєте на використання для продажу товарів або послуг. Це можуть бути фізичні товари, послуги, або інші ресурси, необхідні для вашого бізнесу.

2. Визначитися з бюджетом

Визначення бюджету — це важливий крок у розвитку вашого бізнесу на OLX. Визначте, скільки ви готові вкладати у рекламу, підтримку, та інші аспекти бізнесу на цій платформі.

3. Сформувати портрет кінцевого споживача

Розробіть чіткий портрет вашої цільової аудиторії. Розуміння потреб та інтересів вашого ідеального клієнта допоможе вам налаштувати свою комунікацію та пропозиції для максимальної ефективності.

4. Сформувати унікальну торговельну пропозицію (УТП)

Визначте, що робить ваші товари чи послуги унікальними. Якщо у вас є щось особливе, що привертає увагу, вкажіть це як УТП. Це допоможе вам виділитися серед конкурентів.

5. Розпочати тестування

Перед тим як запускати повноцінну кампанію, розпочніть тестування. Перевірте заголовки, якість фотографій, описи товарів чи послуг, та інші аспекти оголошень. Аналізуйте результати та вдосконалюйте ваші стратегії на основі отриманих даних.

Усі ці 5 пунктів можна робити самостійно будь-якому початківцю. Також окремо кожен, хто збирається відкрити власний бізнес на OLX або вже його має, проте потребує поради, може отримати її безкоштовно, залишивши заявку та отримавши дзвінок від експертів команди B2B.

Варто також врахувати якість ваших оголошень зі стартом тестування, а це:

Заголовок, який буде індексуватись у тому числі і в Google – про це більше у статті на хабі OLX;

Якість фото;

Опис товару чи послуг, який має збільшувати кількість потенційних клієнтів;

Реклама;

Час розміщення;

Аналітика оголошень та інші не менш важливі поради.

Задача моєї команди на початку нашої співпраці з бізнес-клієнтами — розробка ідеального контенту та пошук аудиторії, якій це цікаво.

B2B Unit налічує 5 напрямків роботи з клієнтами – це групи менеджерів (Sales та VIP teams), які працюють з клієнтами категорій "Нерухомість (RE)", "Авто та запчастини (Auto)", "Робота та сервіси (Jobs&Services)", "Товари (Goods)" та група Hunters, яка займається залученням клієнтів на перших етапах співпраці з OLX.