Как владелица «Брокард» ведет бизнес в оккупированном Крыму, избегает санкций в Украине и цинично манипулирует в СМИ

С начала полномасштабной войны, украинские власти были наложены санкции и тысячи российских граждан и компаний. Одни из самых громких фамилий и названий компаний – олигархи Ротенберг, Дерипаска, букмекерская компания «Пари Матч». В Украине даже разработана специальная процедура по конфискации имущества. Соответствующее решение принимает СНБО, утверждает президент, реализует Минюст. Окончательный вердикт выносит Высший антикоррупционный суд. Однако остаются многие компании, которые сохранили свой российский след и возобновили работу.

В Украине запрещено любое изменение собственности движимого, недвижимого имущества, корпоративных прав и тому подобное, которым владеют граждане российской федерации. Регламентируется данный запрет постановлением Кабинета Министров Украины №187 от 03.03.2022 года "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации". Данное постановление было принято с целью не допустить избегания конфискации имущества россиян в Украине. Потому что за совершенные преступления русские будут отвечать совместно, как в свое время немецкая нация отвечала за действия нацистов после Второй мировой войны.

С началом полномасштабной агрессии у государства появились все юридические основания арестовать имущество и бизнес россиян, работавший в Украине. Так произошло и с ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон», которыми владела россиянка Татьяна Володина, владелица крупнейшей российской парфюмерной сети «Лэтуаль». В начале апреля 2022 года Бюро экономической безопасности начало уголовное производство №4222102070000092 от 07.04.2022, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5ст.191, ч.2ст.110-2УК Украины. Статья 110-2 УКУ считается особо тяжким преступлением, ведь предусматривает финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

18 мая суд наложил арест на корпоративные права ООО «Брокард» и ООО «Эгзагон». Однако, уже 23 мая в СМИ было сообщено, о покупке кипрских компаний, владевших украинскими ООО «Брокард» и ООО «Эгзагон» французом Бенасеном Филиппом. Новым владельцем украинских активов стал француз, владеющий миноритарной долей в корпорации Interparfums, мирового производителя премиумной парфюмерии. Интересно, что Филипп Бенасен неоднократно посещал Москву по приглашению Володиной. В частности, в 2019 году, Филипп Бенассен посетил презентацию французской продукции под брендом Lanvin в столичном магазине Лэтуаль. Поэтому более очевидно, что соглашение о покупке может быть фиктивно. Расчет на то, что якобы новый владелец француз, поэтому у него украинская власть не решится конфисковать компанию, хоть и приобретена в нарушение действующего законодательства.

В сентябре 2022 года, в украинском реестре был изменен конечный бенефициар с гражданки России Володиной на француза Филиппа Бенсасена. С точки зрения украинского законодательства, данное соглашение не действительно, поскольку Антимонопольный комитет Украины официально заявлял, что не давал разрешения на его проведение, поскольку заморозил рассмотрение таких разрешений до конца действия военного положения. Поэтому каким образом россиянка Володина продала украинские активы до сих пор неизвестно. За год от официального уведомления о продаже так и не было изменено руководство в украинских компаниях, что свидетельствует о влиянии и доступе Володиной к руководству компанией.

Кто такая Татьяна Володина

Татьяна Володина владелица крупнейшей российской сети по продаже косметики и парфюмерии «Лэтуаль». По версии русского Forbes одна из самых богатых женщин в России. За прошедший 2022 год, выручка компании составила 80,48 млрд. рублей, из которых 3,58 млрд. рублей – чистая прибыль.

Компания «Лэтуаль» с 2014 года работает в оккупированном Крыму, невзирая на риски попасть под санкции. Сейчас в оккупированном Крыму работает 8 магазинов в Симферополе, Севастополе, Ялте и Керчи. Компания работает на международно признанной территории Украины, а налоги от хозяйственной деятельности платит в бюджет России. Тем самым финансируют армию агрессора, который пытается уничтожить наше государство и совершает преступления против украинцев. Уплаченные налоги в российскую казну идут на закупку вооружений, убивающих наших граждан. Поэтому наши правоохранительные органы должны еще в 2014 году возбудить уголовное дело против владелицы Брокард.

С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины могут применяться специальные экономические и ограничительные меры в отношении иностранных лиц, несущих такую угрозу. Вышеупомянутые факты свидетельствуют, что гражданка России Татьяна Володина не признает территориальную целостность Украины, более того, зарабатывает средства на оккупированной территории Украины и платит налоги в бюджет России. Согласно статье 3 Закона Украины "О санкциях" - действия иностранного государства, иностранного лица, создающие реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводящие к оккупации территории, в отношении таких лиц налагаются санкции. Работа в оккупированном Крыму предоставляет все основания Совету национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении россиянки, владелицы Брокард Татьяны Володиной.

Брокард отбеливает свою репутацию через СМИ

После смены конечного бенефициара, компания Брокард начала информационную компанию по отбеливанию своей репутации, манипулируя заголовками в СМИ. Например, в компании заявляют, что в украинских правоохранительных органах нет вопросов к деятельности. Однако сейчас расследуется уголовное производство Бюро экономической безопасности №4222102070000092 от 07.04.2022. В подтверждение этого ниже приведено официальное сообщение от Государственного бюро расследований.

Государственное бюро расследований отмечает уголовное производство в отношении компаний ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон»

Достаточно примитивно в заявлении компании Брокард звучит тот факт, что якобы компания помогает украинской армии и платит налоги. Ведь все 9 лет владелица компании параллельно вела и продолжает вести бизнес на оккупированных россией территориях и платила налоги в российский бюджет. Этот факт почему-то в компании не хотят замечать. Также в заявлении компании избегают того факта, что с точки зрения украинского законодательства продажи были не законны, что в свою очередь подтверждает Антимонопольный комитет Украины.

Ответ АМКУ о разрешении на покупку ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон»

Я понимаю, что россияне привыкли вести себя в других странах, как у себя дома и устанавливать правила. Но это время прошло, и отвечать за преступления против украинцев россиянам придется сообща. Удивляет то, что после всех зверств россиян в Украине, после продолжающихся чуть ли не ежедневно ракетных ударов находятся наши сограждане, защищающие российский бизнес. Хочется напомнить, что совестью не торгуют, если она у вас осталась.

В свою очередь украинским властям необходимо напомнить, что каждый день на фронте продолжают гибнуть лучшие сыновья нашего народа для возвращения справедливости для всех нас. Это как минимум не справедливо, когда некоторым россиянам разрешают беспрепятственно работать на оккупированных территориях и платить налоги в российскую казну и разрешать работать в Украине, прикрываясь рабочими местами. Чем тогда чем условный россиянин Дерипаска отличается от россиянки Володиной?