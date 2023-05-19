Як власниця «Брокард» веде бізнес в окупованому Криму, уникає санкцій в Україні та цинічно маніпулює в ЗМІ

З початку повномасштабної війни, українською владою було накладено санкції та тисячі російських громадян та компаній. Одні з найбільш гучних прізвищ та назв компаній є олігархи Ротенберг, Дерипаска, букмекерська компанія «Парі Матч». В Україні навіть розроблена спеціальна процедура, з приводу конфіскації майна. Відповідне рішення ухвалює РНБО, затверджує президент, реалізує Мін'юст. Остаточний вердикт виносить Вищий антикорупційний суд. Проте залишається багато компаній, які зберегли свій російський слід та відновили роботу.

В Україні заборонено будь-яку зміну власності рухомого, нерухомого майна, корпоративних прав, тощо, яким володіють громадяни російської федерації. Регламентується дана заборона постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації". Дана постанова була прийнята з метою не допустити уникнення конфіскації майна росіян в Україні. Тому що за вчинені злочини, росіяни будуть відповідати спільно, як свого часу німецька нація відповідала за дії нацистів після Другої світової війни.

З початком повномасштабної агресії, в держави з’явилися всі юридичні підстави арештувати майно і бізнес росіян, який працював в Україні. Так сталося і з компанією ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон», якими володіла росіянка Тетяна Володіна, власниця найбільшої російської парфумерної мережі «Лэтуаль». На початку квітня 2022 року, Бюро економічної безпеки розпочало кримінальне провадження №4222102070000092від 07.04.2022,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.110-2КК України. Стаття 110-2 ККУ вважається особливо тяжким злочином, адже передбачає фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

18 травня, суд наклав арешт на корпоративні права ТОВ «Брокард» та ТОВ «Егзагон». Проте, вже 23 травня в ЗМІ було повідомлено, про купівлю кіпрських компаній, які володіли українськими ТОВ «Брокард» та ТОВ «Егзагон» французом Бенасеном Філіпом. Новим власником українських активів став француз, який володіє міноритарною часткою в корпорації Interparfums, світового виробника преміумної парфумерії. Цікаво, що Філіп Бенасен неодноразово відвідував Москву на запрошення Володіної. Зокрема, в 2019 році, Філіп Бенасен відвідав презентацію французької продукції під брендом Lanvin в московському магазині Лэтуаль. Тому більш як очевидно, що угода про купівлю може бути фіктивно. Розрахунок на те, що нібито новий власник француз, тому в нього українська влада не наважиться конфіскувати компанію, хоч і придбана в порушення чинного законодавства.

У вересні 2022 року, в українському реєстрі було змінено кінцевого бенефіціара з громадянки рф Володіної на француза Філіпа Бенсасена. З точки зору українського законодавства, дана угода не є дійсною, оскільки Антимонопольний комітет України офіційно заявляв, що не давав дозволу на її проведення, оскільки заморозив розгляд таких дозволів до кінця дії воєнного стану. Тому яким чином росіянка Володіна продала українські активи досі не відомо. За рік від офіційного повідомлення про продаж, так і не було змінено керівництво в українських компаніях, що свідчить про вплив та доступ Володіної до керівництва компанією.

Хто така Тетяна Володіна

Тетяна Володіна власниця найбільшої російської мережі по продажу косметики та парфумерії «Лэтуаль». За версією російського Forbes одна з найбагатших жінок в рф. За минулий 2022 рік, виручка компанії склала 80,48 млрд. рублів, з яких 3,58 млрд. рублів чистий прибуток.

Компанія «Лэтуаль» з 2014 року працює в окупованому Криму, незважаючи на ризики потрапити під санкції. Наразі, в окупованому Криму працює 8 магазинів, у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Керчі. Компанія працює на міжнародно-визнаній території України, а податки від господарської діяльності сплачує до бюджету росії. Тим самим фінансують армію агресора, який намагається знищити нашу державу та здійснює злочини проти українців. Сплачені податки в російську казну йдуть на закупівлю озброєння, яке вбиває наших громадян. Тому наші правоохоронні органи мали б ще в 2014 році порушити кримінальну справу проти власниці Брокард.

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, можуть застосовуватися спеціальні економічні та обмежувальні заходи щодо іноземних осіб, які несуть таку загрозу. Вищезазначені факти свідчать, що громадянка рф Тетяна Володіна не визнає територіальну цілісність України, більше того, заробляє кошти на окупованій території України та сплачує податки в бюджет росії. Згідно з статті 3 Закону України «Про санкції» - дії іноземної держави, іноземної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, щодо таких осіб накладаються санкції. Робота в окупованому Криму надає всі підстави Раді національної безпеки та оборони України застосувати санкції, щодо росіянки, власниці Брокард Тетяни Володіної.

Брокард відбілює свою репутацію через ЗМІ

Після зміни кінцевого бенефіціара, компанія Брокард розпочала інформаційну компанію по відбілюванню своєї репутації, маніпулюючи заголовками в ЗМІ. Наприклад в компанії заявляють, що в українських правоохоронних органах немає питань до діяльності. Проте, наразі розслідується кримінальне провадження Бюро економічної безпеки №4222102070000092 від 07.04.2022. В підтвердження цього, нижче наведено офіційне повідомлення від Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань зазначає про кримінальне провадження щодо компаній ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон»

Досить примітивно в заяві компанії Брокард звучить той факт, що нібито компанія допомагає українській армії та сплачує податки. Адже всі 9 років, власниця компанії паралельно вела та продовжує вести бізнес на окупованих росією територіях та сплачувала податки в російський бюджет. Цього факту чомусь в компанії не хочуть помічати. Також в заяві компанії уникають того факту, що з точки зору українського законодавства продаж був не законний, що в свою чергу підтверджує Антимонопольний комітет України.

Відповідь АМКУ щодо дозволу на купівлю ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон»

Я розумію, що росіяни звикли вести себе в інших країнах, як в себе в вдома та встановлювати правила. Але цей час пройшов, і відповідати за злочини проти українців росіянам доведеться спільно. Дивує те, що після всіх звірств росіян в Україні, після ракетних ударів які продовжуються ледь не щоденно, знаходяться наші співгромадяни, які захищають російський бізнес. Хочеться нагадати таким, що совістю не торгують, якщо вона у вас залишилась.

В свою чергу українській владі необхідно нагадати, що кожен день на фронті продовжують гинути найкращі сини нашого народу задля повернення справедливості для всіх нас. Це як мінімум не справедливо, коли деяким росіянам дозволяють безперешкодно працювати на окупованих територіях і сплачувати податки в російську казну, та дозволяти працювати в Україні, прикриваючись робочими місцями. Чим тоді чим умовний росіянин Дерипаска відрізняється від росіянки Володіної?