Как война изменила долю кешлеса, и почему украинцы выбирают безналичность

Уже несколько лет безналичные оплаты в Украине показывают существенный рост: в ІІІ квартале 2023 года держат уровень в 63%. Что этому способствовало, почему кэшлес остается стойкой привычкой украинцев, несмотря на реалии военного времени, и кто он – украинский пользователь безналичных платежей?

Предыдущие годы и плюсы пандемии

Еще в 2018 году доля безналичных платежей и переводов в Украине, по данным Нацбанка, составляла 45% . То есть буквально за несколько последних лет кэшлес вырос на 18%. И теперь 6 из 10 украинцев производят оплаты без использования наличных денег.

Данные по оплатам в NovaPay коррелируют с этими цифрами. Естественно, этому способствовала и общемировая тенденция и государственная политика. Но было и то, что неожиданно сказалось. Сначала Covid-19, когда все пытались ограничить контакт с кем-либо и чем-либо, в том числе и с деньгами. А в 2022-м росте доли безналичных платежей на 7%, например, в нашей системе, способствовали блекауты из-за обстрелов российских ракет. Если говорить о примере Новой почты и NovaPay, то при отключении света операторы отделений часто не могли принять наложенный платеж, так как не работали кассовые аппараты. Следовательно, клиенты платили за посылки через мобильное приложение и услугу «Автосписание».

Что происходит в военное время

Как ни странно, с начала войны кэшлес не упал. Несмотря на начало войны, по сравнению с январем 2022 года, по данным НБУ, доля безналичных операций не просто не уменьшилась, а выросла на 11% и по состоянию на апрель 2022 года составил 71%. Можно строить разные гипотезы, почему так произошло. Одна из них - отъезд значительной части украинцев за границу, где кешлес - мост, там проще заплатить картой, чем снимать наличные. Другая гипотеза – из-за большой части покупок онлайн волонтерской помощи. Но и здесь Украина показала свое приближение к европейским практикам. В мае 2022 года этот показатель несущественно изменился и составил 69%, так же, как и осенью прошлого года – тогда он был на уровне 68,1%. Этот год показал незначительное падение - 62% во втором квартале и 63% сейчас, однако это рабочие колебания, которые говорят о том, что украинцы все равно предпочитают безналичные платежи.

Ситуация по отраслям и странам

По данным MasterCard , наиболее заметно частота безналичных оплат в Украине растет в категориях, которыми мы пользуемся ежедневно:

коммунальные услуги – где 75% клиентов осуществляют оплаты в безналичной форме всегда или чаще,

лекарства – 61% кэшлес-покупок,

билеты на междугородний транспорт – 47%,

одежда и обувь – 46%,

проезд в городском общественном транспорте – 26%.

В целом в мире, по нашим наблюдениям, доля расчетов картой несколько выше, чем в Украине. Глобальный всплеск безналичных оплат произошел во время пандемии COVID-19 – 30% роста . Она отличается от страны к стране: в США это – 80%, в Германии – 76%, в Литве, имеющей подобную Украине историю, и где работает один из офисов NovaPay – 70%. То есть нам есть, куда расти.

Кто основной пользователь

Нечего и говорить, что кэшлес - быстро и удобно для покупателей. Не вдаваясь в теории о типах поколений, X, Y и Z, уже давно можно прожить не день и даже не неделю без наличных денег. Пользователи кэшлес – уже давно не только молодые люди, имеющие смартфоны, пользующиеся интернетом, соцсетями и совершающие покупки онлайн. Это и пенсионеры, которые платят, по крайней мере, за коммунальные услуги и телефон онлайн. Это и люди среднего возраста, которые почувствовали преимущества кэшлеса и не хотят возвращаться к тому, чтобы носить с собой кошелек. Одним словом, это те, кто выбирает цифровой образ жизни и цифровой стиль покупок.

Учитывая, что кэшлес – это давно норма для потребителей, а к тому же экономнее для бизнеса и прозрачнее для государства, думаю, что мы продолжим наблюдать тренд перехода на безналичные расчеты, в том числе благодаря кэшбекам, акциям продавцов, усилиям международных платежных. систем и т.д. В целом, по прогнозам , процент наличных платежей в 2025 году составит всего 10% всех транзакций. При синергии всех участников процесса и, что немаловажно, государства этот прогноз точно осуществится, несмотря на всех черных лебедей. Ведь самое главное для этого – карты и смартфоны у клиентов, а также инфраструктура и желания у бизнеса – есть.