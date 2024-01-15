Як війна змінила частку кешлес, і чому українці обирають безготівку

Вже кілька років поспіль безготівкові оплати в Україні показують суттєве зростання: у ІІІ кварталі 2023 року тримають рівень у 63%. Що цьому сприяло, чому кешлес залишається стійкою звичкою українців, незважаючи на реалії воєнного часу, і хто він - український користувач безготівкових платежів?

Попередні роки і плюси пандемії

Ще в 2018 році частка безготівкових платежів і переказів в Україні, за даними Нацбанку, складала 45%. Тобто, буквально за кілька останніх років кешлес виріс на 18%. І тепер 6 із 10 українців здійснюють оплати без використання готівки.

Дані по оплатам в NovaPay корелюють з цими цифрами. Звісно, цьому сприяла і загальносвітова тенденція, і державна політика. Але було і те, що неочікувано далося взнаки. Спочатку Covid-19, коли всі намагались обмежити контакт з будь-ким і будь-чим, в тому числі і з грошима. А у 2022-ому зростанню частки безготівкових платежів на 7%, наприклад, у нашій системі, сприяли блекаути через обстріли російських ракет. Якщо говорити про приклад Нової пошти і NovaPay, то під час відключень світла оператори відділень часто не могли прийняти післяплату, бо не працювали касові апарати. Відтак, клієнти сплачували за посилки через мобільний додаток і послугу «Автосписання».

Що відбувається у воєнний час

Як не дивно, з початку війни кешлес “не впав”. Незважаючи на початок війни, у порівнянні з січнем 2022 року, за даними НБУ, частка безготівкових операцій не просто не зменшилась, а зросла на 11% і станом на квітень 2022 року становила 71%. Можна будувати різні гіпотези, чому так сталось. Одна із них - відʼїзд значної частини українців за кордон, де кешлес - маст, там точно простіше заплатити карткою, аніж знімати готівку. Інша гіпотеза - через велику частину покупок онлайн волонтерської допомоги. Але й тут Україна показала своє наближення до європейських практик. У травні 2022 року цей показник несуттєво змінився і становив 69%, так само, як і восени минулого року - тоді він був на рівні 68,1%. Цей рік показав незначне падіння - 62% у другому кварталі і 63% нині, проте це “робочі коливання”, які говорять про те, що українці все одно віддають перевагу безготівковим платежам.

Ситуація по галузям і країнам

За даними MasterCard, найбільш помітно частота безготівкових оплат в Україні зростає у категоріях, якими ми користуємось ледь не щодня:

комунальні послуги – де 75% клієнтів здійснюють оплати у безготівковій формі завжди або найчастіше,

ліки - 61% кешлес-покупок,

квитки на міжміський транспорт - 47%,

одяг та взуття - 46%,

проїзд у міському громадському транспорті - 26%.

Загалом в світі, за нашими спостереженнями, частка розрахунків карткою дещо вища, ніж в Україні. Глобальний сплеск безготівкових оплат відбувся під час пандемії COVID-19 – 30% зростання. Вона відрізняється від країни до країни: в США це – 80%, в Німеччині – 76%, в Литві, яка має подібну до України історію, і де працює один із офісів NovaPay, – 70%. Тобто, нам є, куди зростати.

Хто основний користувач кешлес

Годі й казати, що кешлес - швидко та зручно для покупців. Не вдаючись в теорії про типи поколінь, X, Y та Z, вже давно можна прожити не день і навіть не тиждень без готівки. Користувачі кешлес - вже давно не тільки молоді люди, які мають смартфони, користуються інтернетом, соцмережами і здійснюють покупки онлайн. Це і пенсіонери, які сплачують принаймні за комунальні послуги і телефон онлайн. Це і люди середнього віку, які відчули переваги кешлес і не хочуть повертатись до того, щоб носити з собою гаманець. Одним словом, це ті, хто обирає цифровий стиль життя і цифровий стиль покупок.

Зважаючи на те, що кешлес - це давно норма для споживачів, а до того ж економніше для бізнесу й прозоріше для держави, думаю, що ми продовжимо спостерігати тренд переходу на безготівкові розрахунки, в тому числі у завдяки кешбекам, акціям продавців, зусиллям міжнародних платіжних систем тощо. Загалом, за прогнозами, відсоток готівкових платежів у 2025 році складатиме всього 10% від усіх транзакцій. При синергії всіх учасників процесу і, що важливо, держави, цей прогноз точно здійсниться, попри всіх чорних лебедів. Адже найголовніше для цього – картки і смартфони у клієнтів, а також інфраструктура і бажання у бізнесу, – є.