"Кернел" перенес дату выхода из Варшавской фондовой биржи

Украинский агрохолдинг "Кернел" - крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и работает под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак Золото", продолжил процедуру исключения своих акций с Варшавской фондовой биржи до января следующего года.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет Forbes.

По информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, "Кернел" сообщил, что производство по исключению компании из Варшавской биржи продолжается из-за анализа дополнительных доказательств.

26 октября агрохолдинг "Кернел" заявлял, что выход компании с биржи будет завершен в октябре 2023 года.

Отметим, компания "Кернел" подала заявку в Управление финансового надзора Польши об изъятии своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ) еще 15 мая. В своем официальном заявлении "Кернел" объяснил это решение отсутствием преимуществ от продления пребывания на бирже. При этом акции компании торгуются и ВФБ с 2007 года.

Кроме того, в апреле появилась информация о том, что у основателя агрохолдинга Андрея Веревского может быть конкретная причина – возможность дешевого выкупа акций и возвращение контроля над холдингом.

Добавим, что "Кернел" также продлила до 30 июня 2024 года срок действия отказа от выплаты довоенных кредитных обязательств (waivers), общий объем которых составляет $773 млн. Согласно ее сообщению на Варшавской фондовой бирже, компания будет платить только проценты по всем кредитам, взятым к полномасштабному вторжению РФ в Украину.