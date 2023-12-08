"Кернел" переніс дату виходу з Варшавської фондової біржі

Український агрохолдинг "Кернел" який є найбільшим виробником соняшникової олії в Україні та працює під брендами “Щедрий Дар”, “Стожар” та “Чумак Золото”, продовжив процедуру виключення своїх акцій з Варшавської фондової біржі до січня наступного року.

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Про це пише Forbes.

За інформацією, отриманою від Управління фінансового нагляду Польщі, "Кернел" повідомив, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської біржі триває через аналіз додаткових доказів.

26 жовтня агрохолдинг "Кернел" заявляв, що вихід компанії з біржі буде завершено у жовтні 2023 року.

Зауважимо, компанія "Кернел" подала заявку до Управління фінансового нагляду Польщі про вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ) ще 15 травня. У своїй офіційній заяві "Кернел" пояснив це рішення відсутністю переваг від продовження перебування на біржі. При цьому, акції компанії торгуються та ВФБ з 2007 року.

Окрім того, у квітні з'явилася інформація про те, що у засновника агрохолдингу Андрія Веревського, може бути конкретна причина – можливість дешевого викупу акцій та повернення контролю над холдингом.

Додамо, що "Кернел" також продовжила до 30 червня 2024 року термін дії відмови від виплати довоєнних кредитних зобов'язань (waivers), загальний обсяг яких складає $773 млн. Згідно з її повідомленням на Варшавській фондовій біржі, компанія сплачуватиме лише відсотки за всіма кредитами, що були взяті до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.