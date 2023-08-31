Kernel: Здійснена на вимогу кредиторів допемісія акцій не порушує права міноритаріїв

Всі дії Kernel щодо випуску акцій відповідають чинному законодавству ЄС. Процес додаткової емісії та аукціону супроводжували провідні європейські юридичні фірми. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Наразі Kernel перебуває в процесі реструктуризації більшої частини кредиторської заборгованості, загальна сума якої перевищує $1,4 млрд. Одна з вимог кредиторів — залучити акціонерний капітал у сумі як мінімум 60 млн доларів США. Відповідно Рада Директорів Kernel прийняла рішення про випуск додаткових акцій, про що завчасно повідомила.

Kernel вирішив випустити акції тільки серед існуючих акціонерів і, зокрема, тільки серед так званих «кваліфікованих» інвесторів. Це рішення повністю відповідає законодавству ЄС та є поширеною європейською ринковою практикою, яка дозволяє випускати акції швидко — без підготовки проспекту емісії, залучення фінансових та юридичних радників та посередників, проведення роуд-шоу тощо.

Оферту щодо допемісії акцій було проведено у форматі голландського аукціону. Відповідно до нього, ціну і кількість акцій визначає не сама компанія, а акціонери-учасники.

"На це рішення в першу чергу вплинуло бажання Kernel залучити необхідну суму згідно з вимогами кредиторів, а не продати акції за певною ціною. Компанія усвідомлювала труднощі із встановленням чіткої ціни акцій, оскільки в Україні тривають бойові дії, наші виробничі та експортні потужності регулярно вражають російські ракети, морський експорт заблоковано", — йдеться в заяві.

В Kernel запевнили, що приймаючи рішення щодо розміщення акцій, керувалися виключно інтересами компанії та її акціонерів, суворо дотримуючись норм міжнародного законодавства.

"Всі дії компанії щодо випуску акцій відповідають чинному законодавству ЄС. Провідні юридичні фірми Люксембургу та Польщі супроводжували процес додаткової емісії, підготовки та проведення аукціону. Ми повністю впевнені у своїх діях і їх відповідності нормам європейського законодавства", — заявили в Kernel