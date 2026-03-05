- Категория
Кипр меняет налоговые правила и дает сигнал криптоинвесторам
Кипр всегда интересовал украинских предпринимателей не только своим умеренным климатом, но и привлекательным налоговым режимом, понятным и гибким корпоративным правом и репутацией в ЕС. Кстати, по информации Кипрского посольства в Киеве на сентябрь 2025 года на острове находилось 28 000 украинских переселенцев.
Недавно Кипр провел новую налоговую реформу. Очевидно, она затронет не только граждан, но и многих людей, которые выбирали остров для структурирования бизнеса.
Комплексная налоговая реформа, которую парламент одобрил 22 декабря 2025 года, а законы опубликовали в Government Gazette 31 декабря 2025 года, фактически пересобрала ключевые правила игры. Она одновременно затронула несколько фундаментальных блоков налогового права, ранее существовавших как отдельные режимы, исключения или "комфортные зоны", а теперь выстроенные в единую систему с новой логикой взаимодействия и новыми триггерами налогообложения.
Налоговое резидентство: "60-дневное правило" стало более гибким, а корпоративная резидентность – более жесткой
Для целей 60-дневного правила налогового резидентства больше не требуется, чтобы лицо не являлось налоговым резидентом другой юрисдикции в том же налоговом году.
Что это означает практически (и где риски):
- Это решение выглядит как шаг навстречу мобильным предпринимателям (в т.ч. живущим "между странами"), но фактически оно повышает вероятность двойного резидентства.
- Отныне вопрос "Я резидент Кипра?" нельзя рассматривать изолированно от вопроса "Не признает ли меня резидентом другая страна?" – даже если Кипр больше не требует "non-resident elsewhere" для 60-дневного теста.
- В случае конфликта ключевым становится DTT-анализ (tie-breaker) и доказательная база (центр жизненных интересов, обычное место жительства и т.п.).
Компании: тест "инкорпорации" как дополнительный триггер резидентности
Кроме традиционного критерия фактического управления и контроля, вводится дополнительный: компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Кипра о компаниях, будет считаться налоговым резидентом Кипра независимо от того, признается ли она налоговым резидентом другого государства. Исключение – если иное будет предусмотрено положениями международного договора об избежании двойного налогообложения.
Криптоактивы: специальная ставка 8% – сигнал, что Кипр видит будущее в виртуальных активах
До реформы 2026 года на Кипре не было специального режима для криптоактивов. Налоговые последствия зависели от квалификации деятельности. Такая модель создавала неопределенность: налоговый режим зависел от фактических обстоятельств и оценки налогового органа.
Реформа 2026 меняет логику. Ключевым становится сам факт отчуждения криптоактива с прибылью, а не интенсивность или системность торговли. Теперь доходы любого лица от отчуждения криптоактивов облагаются налогом по специальной ставке 8%. Это комплексный подход к налогообложению операций с виртуальными активами, впервые получивший четкое законодательное закрепление.
Это можно рассматривать как принципиальный политический сигнал: несмотря на высокую волатильность крипторинков, регуляторные потрясения, банкротства отдельных игроков, санкционные ограничения и усиление требований финансового мониторинга Кипр демонстрирует стратегическую позицию. Юрисдикция исходит из того, что виртуальные активы являются полноценным классом активов, который будет интегрироваться в финансовую систему и создает прозрачный и предполагаемый налоговый режим для инвесторов.
Что считается отчуждением криптоактивов:
- продажа;
- дарение (рассматривается как форма отчуждения актива. Если на момент дарения рыночная стоимость криптоактива превышает его стоимость приобретения (себестоимость), у дарителя возникает налогооблагаемая прибыль, которая подлежит налогообложению по ставке 8%. Получатель актива налог на момент получения, как правило, не уплачивается. Но для него формируется новая база – обычно рыночная стоимость на дату получения, которая будет учитываться при дальнейшем отчуждении.
- обмен одного криптоактива на другой;
- использование криптоактива как средства платежа.
Это означает, что налогово значимы являються не только операции с "выведением в фиат", но и обмен криптоактивов между собой или оплата товаров и услуг криптой.
Майнинг – вне специального режима
Специальная ставка 8% не применяется к криптоактивам, полученным в результате майнинга. Доходы, связанные с таким майнингом, а также дальнейшее отчуждение соответствующих активов подлежат налогообложению по общим правилам кипрского налогового законодательства. Их налоговая квалификация требует отдельного анализа с учетом статуса плательщика и характера деятельности.
Это означает, что разные виды деятельности в сфере виртуальных активов могут облагаться налогом по разным моделям.
Ущерб от отчуждения криптоактивов можно зачислять только против доходов от таких же операций в пределах того же налогового года. Они:
- не переносятся на следующие годы;
- не могут использоваться для уменьшения других видов доходов;
- не подлежат групповому зачету.
Операции, не подпадающие под определение криптоактивов согласно регламенту MiCA или выходящие за пределы специального режима, облагаются налогом по общим правилам.
Поэтому для активных трейдеров и инвесторов меняется логика управления налоговыми результатами: синхронизация доходов и убытков в пределах одного года становится критически важной, а структура операций требует планирования транзакций, а не после подачи декларации.
Что сделать в 2026 году, чтобы не потерять ставку или статус
Налоговое резидентство (физические лица)
- Проверить риски двойного налогового резидентства.
- Подготовить доказательную базу для применения международного договора об избежании двойного налогообложения (центр жизненных интересов, постоянное жилье, место жительства семьи, фактическое управление бизнесом).
Криптоинвесторам:
- Определить, какие операции создают налоговое событие: продажа, обмен, дарение или использование криптоактива в качестве средства платежа.
- Помнить, что ущерб учитывается только в пределах одного налогового года и не переносится на следующие годы.
- Отделить криптоактивы, полученные путем майнинга, поскольку специальный режим к ним не применяется.
Этой реформой Кипр вроде бы соглашается, что мир изменился и стоит адаптироваться. Больше прозрачности, больше правил, но и больше определенности. Однако это напоминание: свобода движения и капитала всегда идет рядом с ответственностью и внимательным планированием.