Кипр меняет налоговые правила и дает сигнал криптоинвесторам

Кипр всегда интересовал украинских предпринимателей не только своим умеренным климатом, но и привлекательным налоговым режимом, понятным и гибким корпоративным правом и репутацией в ЕС. Кстати, по информации Кипрского посольства в Киеве на сентябрь 2025 года на острове находилось 28 000 украинских переселенцев.

Недавно Кипр провел новую налоговую реформу. Очевидно, она затронет не только граждан, но и многих людей, которые выбирали остров для структурирования бизнеса.

Комплексная налоговая реформа, которую парламент одобрил 22 декабря 2025 года, а законы опубликовали в Government Gazette 31 декабря 2025 года, фактически пересобрала ключевые правила игры. Она одновременно затронула несколько фундаментальных блоков налогового права, ранее существовавших как отдельные режимы, исключения или "комфортные зоны", а теперь выстроенные в единую систему с новой логикой взаимодействия и новыми триггерами налогообложения.

Налоговое резидентство: "60-дневное правило" стало более гибким, а корпоративная резидентность – более жесткой

Для целей 60-дневного правила налогового резидентства больше не требуется, чтобы лицо не являлось налоговым резидентом другой юрисдикции в том же налоговом году.

Что это означает практически (и где риски):

Это решение выглядит как шаг навстречу мобильным предпринимателям (в т.ч. живущим "между странами"), но фактически оно повышает вероятность двойного резидентства.

Отныне вопрос "Я резидент Кипра?" нельзя рассматривать изолированно от вопроса "Не признает ли меня резидентом другая страна?" – даже если Кипр больше не требует "non-resident elsewhere" для 60-дневного теста.

В случае конфликта ключевым становится DTT-анализ (tie-breaker) и доказательная база (центр жизненных интересов, обычное место жительства и т.п.).

Компании: тест "инкорпорации" как дополнительный триггер резидентности

Кроме традиционного критерия фактического управления и контроля, вводится дополнительный: компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Кипра о компаниях, будет считаться налоговым резидентом Кипра независимо от того, признается ли она налоговым резидентом другого государства. Исключение – если иное будет предусмотрено положениями международного договора об избежании двойного налогообложения.

Криптоактивы: специальная ставка 8% – сигнал, что Кипр видит будущее в виртуальных активах

До реформы 2026 года на Кипре не было специального режима для криптоактивов. Налоговые последствия зависели от квалификации деятельности. Такая модель создавала неопределенность: налоговый режим зависел от фактических обстоятельств и оценки налогового органа.

Реформа 2026 меняет логику. Ключевым становится сам факт отчуждения криптоактива с прибылью, а не интенсивность или системность торговли. Теперь доходы любого лица от отчуждения криптоактивов облагаются налогом по специальной ставке 8%. Это комплексный подход к налогообложению операций с виртуальными активами, впервые получивший четкое законодательное закрепление.

Это можно рассматривать как принципиальный политический сигнал: несмотря на высокую волатильность крипторинков, регуляторные потрясения, банкротства отдельных игроков, санкционные ограничения и усиление требований финансового мониторинга Кипр демонстрирует стратегическую позицию. Юрисдикция исходит из того, что виртуальные активы являются полноценным классом активов, который будет интегрироваться в финансовую систему и создает прозрачный и предполагаемый налоговый режим для инвесторов.

Что считается отчуждением криптоактивов:

продажа;

дарение (рассматривается как форма отчуждения актива. Если на момент дарения рыночная стоимость криптоактива превышает его стоимость приобретения (себестоимость), у дарителя возникает налогооблагаемая прибыль, которая подлежит налогообложению по ставке 8%. Получатель актива налог на момент получения, как правило, не уплачивается. Но для него формируется новая база – обычно рыночная стоимость на дату получения, которая будет учитываться при дальнейшем отчуждении.

обмен одного криптоактива на другой;

использование криптоактива как средства платежа.

Это означает, что налогово значимы являються не только операции с "выведением в фиат", но и обмен криптоактивов между собой или оплата товаров и услуг криптой.

Майнинг – вне специального режима

Специальная ставка 8% не применяется к криптоактивам, полученным в результате майнинга. Доходы, связанные с таким майнингом, а также дальнейшее отчуждение соответствующих активов подлежат налогообложению по общим правилам кипрского налогового законодательства. Их налоговая квалификация требует отдельного анализа с учетом статуса плательщика и характера деятельности.

Это означает, что разные виды деятельности в сфере виртуальных активов могут облагаться налогом по разным моделям.

Ущерб от отчуждения криптоактивов можно зачислять только против доходов от таких же операций в пределах того же налогового года. Они:

не переносятся на следующие годы;

не могут использоваться для уменьшения других видов доходов;

не подлежат групповому зачету.

Операции, не подпадающие под определение криптоактивов согласно регламенту MiCA или выходящие за пределы специального режима, облагаются налогом по общим правилам.

Поэтому для активных трейдеров и инвесторов меняется логика управления налоговыми результатами: синхронизация доходов и убытков в пределах одного года становится критически важной, а структура операций требует планирования транзакций, а не после подачи декларации.

Что сделать в 2026 году, чтобы не потерять ставку или статус

Налоговое резидентство (физические лица)

Проверить риски двойного налогового резидентства.

Подготовить доказательную базу для применения международного договора об избежании двойного налогообложения (центр жизненных интересов, постоянное жилье, место жительства семьи, фактическое управление бизнесом).

Криптоинвесторам:

Определить, какие операции создают налоговое событие: продажа, обмен, дарение или использование криптоактива в качестве средства платежа.

Помнить, что ущерб учитывается только в пределах одного налогового года и не переносится на следующие годы.

Отделить криптоактивы, полученные путем майнинга, поскольку специальный режим к ним не применяется.

Этой реформой Кипр вроде бы соглашается, что мир изменился и стоит адаптироваться. Больше прозрачности, больше правил, но и больше определенности. Однако это напоминание: свобода движения и капитала всегда идет рядом с ответственностью и внимательным планированием.