Кипр меняет налоговые правила и дает сигнал криптоинвесторам

Кипр всегда интересовал украинских предпринимателей не только своим умеренным климатом, но и привлекательным налоговым режимом, понятным и гибким корпоративным правом и репутацией в ЕС. Кстати, по информации Кипрского посольства в Киеве на сентябрь 2025 года на острове находилось 28 000 украинских переселенцев.

Недавно Кипр провел новую налоговую реформу. Очевидно, она затронет не только граждан, но и многих людей, которые выбирали остров для структурирования бизнеса.

Комплексная налоговая реформа, которую парламент одобрил 22 декабря 2025 года, а законы опубликовали в Government Gazette 31 декабря 2025 года, фактически пересобрала ключевые правила игры. Она одновременно затронула несколько фундаментальных блоков налогового права, ранее существовавших как отдельные режимы, исключения или "комфортные зоны", а теперь выстроенные в единую систему с новой логикой взаимодействия и новыми триггерами налогообложения.

Налоговое резидентство: "60-дневное правило" стало более гибким, а корпоративная резидентность – более жесткой

Для целей 60-дневного правила налогового резидентства больше не требуется, чтобы лицо не являлось налоговым резидентом другой юрисдикции в том же налоговом году.

Что это означает практически (и где риски):

  • Это решение выглядит как шаг навстречу мобильным предпринимателям (в т.ч. живущим "между странами"), но фактически оно повышает вероятность двойного резидентства.
  • Отныне вопрос "Я резидент Кипра?" нельзя рассматривать изолированно от вопроса "Не признает ли меня резидентом другая страна?" – даже если Кипр больше не требует "non-resident elsewhere" для 60-дневного теста.
  • В случае конфликта ключевым становится DTT-анализ (tie-breaker) и доказательная база (центр жизненных интересов, обычное место жительства и т.п.).

Компании: тест "инкорпорации" как дополнительный триггер резидентности

Кроме традиционного критерия фактического управления и контроля, вводится дополнительный: компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Кипра о компаниях, будет считаться налоговым резидентом Кипра независимо от того, признается ли она налоговым резидентом другого государства. Исключение – если иное будет предусмотрено положениями международного договора об избежании двойного налогообложения.

Криптоактивы: специальная ставка 8% – сигнал, что Кипр видит будущее в виртуальных активах

До реформы 2026 года на Кипре не было специального режима для криптоактивов. Налоговые последствия зависели от квалификации деятельности. Такая модель создавала неопределенность: налоговый режим зависел от фактических обстоятельств и оценки налогового органа.

Реформа 2026 меняет логику. Ключевым становится сам факт отчуждения криптоактива с прибылью, а не интенсивность или системность торговли. Теперь доходы любого лица от отчуждения криптоактивов облагаются налогом по специальной ставке 8%. Это комплексный подход к налогообложению операций с виртуальными активами, впервые получивший четкое законодательное закрепление.

Это можно рассматривать как принципиальный политический сигнал: несмотря на высокую волатильность крипторинков, регуляторные потрясения, банкротства отдельных игроков, санкционные ограничения и усиление требований финансового мониторинга Кипр демонстрирует стратегическую позицию. Юрисдикция исходит из того, что виртуальные активы являются полноценным классом активов, который будет интегрироваться в финансовую систему и создает прозрачный и предполагаемый налоговый режим для инвесторов.

Что считается отчуждением криптоактивов:

  • продажа;
  • дарение (рассматривается как форма отчуждения актива. Если на момент дарения рыночная стоимость криптоактива превышает его стоимость приобретения (себестоимость), у дарителя возникает налогооблагаемая прибыль, которая подлежит налогообложению по ставке 8%. Получатель актива налог на момент получения, как правило, не уплачивается. Но для него формируется новая база – обычно рыночная стоимость на дату получения, которая будет учитываться при дальнейшем отчуждении.
  • обмен одного криптоактива на другой;
  • использование криптоактива как средства платежа.

Это означает, что налогово значимы являються не только операции с "выведением в фиат", но и обмен криптоактивов между собой или оплата товаров и услуг криптой.

Майнинг – вне специального режима

Специальная ставка 8% не применяется к криптоактивам, полученным в результате майнинга. Доходы, связанные с таким майнингом, а также дальнейшее отчуждение соответствующих активов подлежат налогообложению по общим правилам кипрского налогового законодательства. Их налоговая квалификация требует отдельного анализа с учетом статуса плательщика и характера деятельности.

Это означает, что разные виды деятельности в сфере виртуальных активов могут облагаться налогом по разным моделям.

Ущерб от отчуждения криптоактивов можно зачислять только против доходов от таких же операций в пределах того же налогового года. Они:

  • не переносятся на следующие годы;
  • не могут использоваться для уменьшения других видов доходов;
  • не подлежат групповому зачету.

Операции, не подпадающие под определение криптоактивов согласно регламенту MiCA или выходящие за пределы специального режима, облагаются налогом по общим правилам.

Поэтому для активных трейдеров и инвесторов меняется логика управления налоговыми результатами: синхронизация доходов и убытков в пределах одного года становится критически важной, а структура операций требует планирования транзакций, а не после подачи декларации.

Что сделать в 2026 году, чтобы не потерять ставку или статус

Налоговое резидентство (физические лица)

  • Проверить риски двойного налогового резидентства.
  • Подготовить доказательную базу для применения международного договора об избежании двойного налогообложения (центр жизненных интересов, постоянное жилье, место жительства семьи, фактическое управление бизнесом).

Криптоинвесторам:

  • Определить, какие операции создают налоговое событие: продажа, обмен, дарение или использование криптоактива в качестве средства платежа.
  • Помнить, что ущерб учитывается только в пределах одного налогового года и не переносится на следующие годы.
  • Отделить криптоактивы, полученные путем майнинга, поскольку специальный режим к ним не применяется.

Этой реформой Кипр вроде бы соглашается, что мир изменился и стоит адаптироваться. Больше прозрачности, больше правил, но и больше определенности. Однако это напоминание: свобода движения и капитала всегда идет рядом с ответственностью и внимательным планированием.