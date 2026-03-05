Кіпр змінює податкові правила і дає сигнал криптоінвесторам

Кіпр завжди цікавив українських підприємців не лише своїм помірним кліматом, а і привабливим податковим режимом, зрозумілим та гнучким корпоративним правом та репутацією в ЄС. До речі, за інформацією Кіпрського посольства в Києві станом на вересень 2025 року на острові перебувало 28 000 українських переселенців.

Нещодавно Кіпр провів нову податкову реформу. Вочевидь вона зачепить не лише громадян, а і багатьох людей, які обирали острів для структурування бізнесу.

Комплексна податкова реформа, яку парламент схвалив 22 грудня 2025 року, а закони опублікували в Government Gazette 31 грудня 2025 року, фактично перезібрала ключові правила гри. Вона одночасно зачепила кілька фундаментальних блоків податкового права, які раніше існували як окремі режими, винятки або "комфортні зони", а тепер вибудувані в єдину систему з новою логікою взаємодії та новими тригерами оподаткування.

Податкове резидентство: "60-денне правило" стало гнучкішим, а корпоративна резидентність – жорсткішою

Для цілей 60-денного правила податкового резидентства більше не потрібно, щоб особа не була податковим резидентом іншої юрисдикції в тому ж податковому році.

Що це означає практично (і де ризики):

Це рішення виглядає як крок назустріч мобільним підприємцям (у т.ч. тим, хто живе "між країнами"), але фактично воно підвищує ймовірність подвійного резидентства.

Відтепер питання"Чи я резидент Кіпру?" не можна розглядати ізольовано від питання "Чи не визнає мене резидентом інша країна?" – навіть якщо Кіпр більше не вимагає "non-resident elsewhere" для 60-денного тесту.

У разі конфлікту ключовим стає DTT-аналіз (tie-breaker) та доказова база (центр життєвих інтересів, звичне місце проживання тощо).

Компанії: тест "інкорпорації" як додатковий тригер резидентності

Окрім традиційного критерію фактичного управління та контролю запроваджується додатковий: компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру про компанії, вважатиметься податковим резидентом Кіпру незалежно від того, чи визнається вона податковим резидентом іншої держави. Виключення – якщо інше буде передбачено положеннями міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Криптоактиви: спеціальна ставка 8% – сигнал, що Кіпр бачить майбутнє у віртуальних активах

До реформи 2026 року на Кіпрі не існувало спеціального режиму для криптоактивів. Податкові наслідки залежали від кваліфікації діяльності. Така модель створювала невизначеність: податковий режим залежав від фактичних обставин і оцінки податкового органу.

Реформа 2026 року змінює логіку. Ключовим стає сам факт відчуження криптоактиву з прибутком, а не інтенсивність або системність торгівлі. Тепер прибутки будь-якої особи від відчуження криптоактивів оподатковуються за спеціальною ставкою 8%. Це комплексний підхід до оподаткування операцій із віртуальними активами, який вперше отримав чітке законодавче закріплення.

Це можна розглядати як принциповий політичний сигнал: попри високу волатильність крипторинків, регуляторні потрясіння, банкрутства окремих гравців, санкційні обмеження та посилення вимог фінансового моніторингу, Кіпр демонструє стратегічну позицію. Юрисдикція виходить із того, що віртуальні активи є повноцінним класом активів, який буде інтегруватися у фінансову систему, і створює прозорий та передбачуваний податковий режим для інвесторів.

Що вважається відчуженням криптоактивів:

продаж;

дарування (розглядається як форма відчуження активу. Якщо на момент дарування ринкова вартість криптоактиву перевищує його вартість придбання (собівартість), у дарувальника виникає оподатковуваний прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 8%. Отримувач активу податок на момент отримання, як правило, не сплачує. Але для нього формується нова база – зазвичай ринкова вартість на дату отримання, яка буде враховуватися при подальшому відчуженні.

обмін одного криптоактиву на інший;

використання криптоактиву як засобу платежу.

Це означає, що податково значущими є не лише операції з "виведенням у фіат", а й обмін криптоактивів між собою або оплата товарів і послуг криптою.

Майнінг – поза спеціальним режимом

Спеціальна ставка 8% не застосовується до криптоактивів, отриманих у результаті майнінгу. Доходи, пов’язані з таким майнінгом, а також подальше відчуження відповідних активів підлягають оподаткуванню за загальними правилами кіпрського податкового законодавства. Їх податкова кваліфікація потребує окремого аналізу з урахуванням статусу платника та характеру діяльності.

Це означає, що різні види діяльності у сфері віртуальних активів можуть оподатковуватися за різними моделями.

Збитки від відчуження криптоактивів можна зараховувати лише проти прибутків від таких самих операцій у межах того самого податкового року. Вони:

не переносяться на наступні роки;

не можуть використовуватися для зменшення інших видів доходів;

не підлягають груповому заліку.

Операції, які не підпадають під визначення криптоактивів згідно з регламентом MiCA або виходять за межі спеціального режиму, оподатковуються за загальними правилами.

Тож для активних трейдерів та інвесторів змінюється логіка управління податковими результатами: синхронізація прибутків і збитків в межах одного року стає критично важливою, а структура операцій потребує планування до здійснення транзакцій, а не після подання декларації.

Що зробити у 2026 році, щоб не втратити ставку або статус

Податкове резидентство (фізичні особи)

Перевірити ризики подвійного податкового резидентства.

Підготувати належну доказову базу для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування (центр життєвих інтересів, постійне житло, місце проживання сім’ї, фактичне управління бізнесом).

Криптоінвесторам:

Визначити, які операції створюють податкову подію: продаж, обмін, дарування або використання криптоактиву як засобу платежу.

Пам’ятати, що збитки враховуються лише в межах одного податкового року і не переносяться на наступні роки.

Відокремити криптоактиви, отримані шляхом майнінгу, оскільки спеціальний режим до них не застосовується.

Цією реформою Кіпр ніби погоджується, що світ змінився і варто адаптуватися. Більше прозорості, більше правил, але й більше визначеності. Та водночас це нагадування: свобода руху й капіталу завжди йде поруч із відповідальністю та уважним плануванням.