Бізнес
Дата публікації
Кіпр змінює податкові правила і дає сигнал криптоінвесторам

Кіпр завжди цікавив українських підприємців не лише своїм помірним кліматом, а і привабливим податковим режимом, зрозумілим та гнучким корпоративним правом та репутацією в ЄС. До речі, за інформацією Кіпрського посольства в Києві станом на вересень 2025 року на острові перебувало 28 000 українських переселенців.

Нещодавно Кіпр провів нову податкову реформу. Вочевидь вона зачепить не лише громадян, а і багатьох людей, які обирали острів для структурування бізнесу. 

Комплексна податкова реформа, яку парламент схвалив 22 грудня 2025 року, а закони опублікували в Government Gazette 31 грудня 2025 року, фактично перезібрала ключові правила гри. Вона одночасно зачепила кілька фундаментальних блоків податкового права, які раніше існували як окремі режими, винятки або "комфортні зони", а тепер вибудувані в єдину систему з новою логікою взаємодії та новими тригерами оподаткування.

Податкове резидентство: "60-денне правило" стало гнучкішим, а корпоративна резидентність – жорсткішою

Для цілей 60-денного правила податкового резидентства більше не потрібно, щоб особа не була податковим резидентом іншої юрисдикції в тому ж податковому році.  

Що це означає практично (і де ризики):

  • Це рішення виглядає як крок назустріч мобільним підприємцям (у т.ч. тим, хто живе "між країнами"), але фактично воно підвищує ймовірність подвійного резидентства.
  • Відтепер питання"Чи я резидент Кіпру?" не можна розглядати ізольовано від питання "Чи не визнає мене резидентом інша країна?" – навіть якщо Кіпр більше не вимагає "non-resident elsewhere" для 60-денного тесту.
  • У разі конфлікту ключовим стає DTT-аналіз (tie-breaker) та доказова база (центр життєвих інтересів, звичне місце проживання тощо).

Компанії: тест "інкорпорації" як додатковий тригер резидентності

Окрім традиційного критерію фактичного управління та контролю запроваджується додатковий: компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру про компанії, вважатиметься податковим резидентом Кіпру незалежно від того, чи визнається вона податковим резидентом іншої держави. Виключення – якщо інше буде передбачено положеннями міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Криптоактиви: спеціальна ставка 8% – сигнал, що Кіпр бачить майбутнє у віртуальних активах

До реформи 2026 року на Кіпрі не існувало спеціального режиму для криптоактивів. Податкові наслідки залежали від кваліфікації діяльності. Така модель створювала невизначеність: податковий режим залежав від фактичних обставин і оцінки податкового органу.

Реформа 2026 року змінює логіку. Ключовим стає сам факт відчуження криптоактиву з прибутком, а не інтенсивність або системність торгівлі. Тепер прибутки будь-якої особи від відчуження криптоактивів оподатковуються за спеціальною ставкою 8%. Це комплексний підхід до оподаткування операцій із віртуальними активами, який вперше отримав чітке законодавче закріплення. 

Це можна розглядати як принциповий політичний сигнал: попри високу волатильність крипторинків, регуляторні потрясіння, банкрутства окремих гравців, санкційні обмеження та посилення вимог фінансового моніторингу, Кіпр демонструє стратегічну позицію. Юрисдикція виходить із того, що віртуальні активи є повноцінним класом активів, який буде інтегруватися у фінансову систему, і створює прозорий та передбачуваний податковий режим для інвесторів.

Що вважається відчуженням криптоактивів:

  • продаж;
  • дарування (розглядається як форма відчуження активу. Якщо на момент дарування ринкова вартість криптоактиву перевищує його вартість придбання (собівартість), у дарувальника виникає оподатковуваний прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 8%. Отримувач активу податок на момент отримання, як правило, не сплачує. Але для нього формується нова база – зазвичай ринкова вартість на дату отримання, яка буде враховуватися при подальшому відчуженні.
  • обмін одного криптоактиву на інший;
  • використання криптоактиву як засобу платежу.

Це означає, що податково значущими є не лише операції з "виведенням у фіат", а й обмін криптоактивів між собою або оплата товарів і послуг криптою.

Майнінг – поза спеціальним режимом

Спеціальна ставка 8% не застосовується до криптоактивів, отриманих у результаті майнінгу. Доходи, пов’язані з таким майнінгом, а також подальше відчуження відповідних активів підлягають оподаткуванню за загальними правилами кіпрського податкового законодавства. Їх податкова кваліфікація потребує окремого аналізу з урахуванням статусу платника та характеру діяльності.

Це означає, що різні види діяльності у сфері віртуальних активів можуть оподатковуватися за різними моделями.

Збитки від відчуження криптоактивів можна зараховувати лише проти прибутків від таких самих операцій у межах того самого податкового року. Вони:

  • не переносяться на наступні роки;
  • не можуть використовуватися для зменшення інших видів доходів;
  • не підлягають груповому заліку.

Операції, які не підпадають під визначення криптоактивів згідно з регламентом MiCA або виходять за межі спеціального режиму, оподатковуються за загальними правилами.

Тож для активних трейдерів та інвесторів змінюється логіка управління податковими результатами: синхронізація прибутків і збитків в межах одного року стає критично важливою, а структура операцій потребує планування до здійснення транзакцій, а не після подання декларації.

Що зробити у 2026 році, щоб не втратити ставку або статус

Податкове резидентство (фізичні особи)

  • Перевірити ризики подвійного податкового резидентства.
  • Підготувати належну доказову базу для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування (центр життєвих інтересів, постійне житло, місце проживання сім’ї, фактичне управління бізнесом).

Криптоінвесторам:

  • Визначити, які операції створюють податкову подію: продаж, обмін, дарування або використання криптоактиву як засобу платежу.
  • Пам’ятати, що збитки враховуються лише в межах одного податкового року і не переносяться на наступні роки. 
  • Відокремити криптоактиви, отримані шляхом майнінгу, оскільки спеціальний режим до них не застосовується.

Цією реформою Кіпр ніби погоджується, що світ змінився і варто адаптуватися. Більше прозорості, більше правил, але й більше визначеності. Та водночас це нагадування: свобода руху й капіталу завжди йде поруч із відповідальністю та уважним плануванням.