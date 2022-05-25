Компания ASBIS передала Украине еще 10 автомобилей скорой медицинской помощи

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Международная компания ASBIS Enterprise передала 10 автомобилей скорой помощи в города, наиболее нуждающиеся в этом: Краматорск (2 автомобиля), Северодонецк (2 автомобиля), Днепр (2 автомобиля), Николаев (2 автомобиля), Харьков, Запорожье.

Автомобили скорой помощи полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием. Кроме того, в каждый из автомобилей добавлено значительное количество медикаментов, необходимых для оказания неотложной медицинской помощи на местах. Теперь пострадавших и пострадавших можно оперативно перемещать в больницы или бомбоубежища с минимальной угрозой их жизни.

Данный проект был реализован вместе с Общественной организацией Zeilen van Vrijheid (Паруса Свободы), которую возглавляет Вероника Муцей и Общественной организацией Своим, которую возглавляет Татьяна Яворская.

Украинские города на Востоке Украины с первых дней войны стоят на передовой. Сегодня большинство городов этого региона находятся на грани гуманитарной катастрофы. С 24 февраля по сей день, Краматорск, Харьков, Северодонецк, Днепр, Запорожье, Николаев под постоянными обстрелами и бомбардировкой. Во многих из этих городов полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что делает невозможным оказание квалифицированной медицинской помощи раненым и пострадавшим. Благодаря передаче автомобилей скорой помощи, укомплектованных специальным медицинским оборудованием и медикаментами, врачам удастся спасти еще больше жизней.

Международная компания ASBIS Enterprise, которая в Украине представлена компаниями АСБИС-Украина, Breezy Украина, iOn и iSupport, внимательно мониторит ситуацию и сама инициирует выделение поддержки там, где она наиболее востребована и необходима. В апреле 2022 года компания передала 10 автомобилей скорой помощи, которые уже больше месяца спасают жизнь людей в Чернигове, Харькове, Донбассе и Николаеве.

"Мы продолжаем помогать Украине в это нелегкое время. Наш следующий шаг, который приблизит к победе – это доставка 10 авто скорой помощи городам, которые в этом нуждаются. Сегодня наша деятельность направлена на снижение гуманитарных рисков. Для нас большая честь передать в города Восточного региона автомобили, укомплектованные специальным медицинским оборудованием, которые помогут сохранить еще больше жизней. Мы благодарны каждому, кто защищает и защищает нашу страну. Итого к победе" - директор компании АСБИС-Украина, Виталий Мельниченко.

Компании, принявшие участие в проекте

ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) специализируется на проектной дистрибуции (VAD: value-added distribution), решениях для рынков В2В и реализации ИТ продукции от мировых известных производителей, и обеспечивает полный цикл их распространения, сочетая международный охват с широким ассортиментом. Сотрудничая с лидерами ИТ-индустрии, наша команда экспертов создает эффективные решения для компаний и организаций, объединяя оборудование и программное обеспечение, облачные сервисы и технологии.

В Украине в состав холдинга входят компании АСБИС-Украина, iOn, Breezy и iSupport.

Больше информации: www.asbis.com

Компания Асбис-Украина – один из ведущих дистрибьюторов компьютерной техники и комплектующих, потребительской электроники и решений для бизнеса. Мы – часть международного холдинга ASBISc Enterprises PLC, которая представлена почти в 30 странах по всему миру. В Украине наш портфель насчитывает 50+ брендов и 1500+ продуктов.

Вместе с нашими партнерами мы делаем новые технологии доступными и понятными каждому. Наша цель – поддержка Украинской экономики и обеспечения рабочими местами наших сотрудников.

Больше информации: www.asbis.ua

Breezy Украина является частью международного холдинга ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB). Наша миссия – быть надежным партнером, который реализует для своих партнеров и клиентов лучшие условия для обмена и покупки гаджетов мировых производителей, давая им вторую жизнь. Больше информации: https://breezy.ua/ru

iOn (Ай Он) – официальный представитель Apple в Украине со статусом Apple Premium Reseller, предоставляемый компаниям с высокими стандартами сервиса. Сейчас в Украине мы обеспечиваем работу 4 фирменных офлайн Apple магазинов и интернет продаж любимой техники. Мы предлагаем полный ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, часов Apple Watch, планшетов iPad и беспроводных наушников AirPods, а также полный список аксессуаров и программного обеспечения. iOn – это центр компетенции Apple в Украине, куда вы всегда можете обратиться по любым вопросам и получить профессиональную консультацию по любому продукту от специалистов официального представителя Apple Premium Reseller.

Подробнее: www.ion.ua

iSupport - авторизованный центр сервисного обслуживания техники Apple, Logitech, B&O. Многие годы мы делаем так, чтобы ваши гаджеты работали идеально и бесперебойно при любых условиях. Тестируем, диагностируем, ремонтируем – быстро, качественно и с гарантией. Мы постоянно улучшаем качество сервиса клиента и добавляем новые опции.

Больше информации: https://isupport.ua/

Общественная организация "Zeilen van Vrijheid" (Благотворительный фонд "Паруса Свободы"), которую возглавляет украинка Вероника Муцей. Общественная организация, созданная в Нидерландах в начале марта 2022 года во избежание гуманитарной катастрофы в Украине. Основная деятельность - подбор, доставка авто скорой помощи, комплектация их специальным медицинским оборудованием и медикаментами Организация привлекла более 100 волонтеров из разных стран мира, организацией передано в Украину более 70 укомплектованных автомобилей скорой помощи, более 140 тонн медикаментов, которые доставлены в города, наиболее пострадавшие в результате военных действий. реализует свои проекты благодаря финансовой помощи представителей бизнеса, некоммерческого партнерства и пожертвования

Больше информации: https://zeilenvanvrijheid.nl/

Общественная организация "Своим", руководителем которой является Татьяна Яворская

Коммунальное некоммерческое предприятие "Городская больница №3", г. Краматорск. это многопрофильное учреждение здравоохранения вторичного уровня, объединяющее поликлинику и стационар и входящее в сеть учреждений здравоохранения города Краматорска.

Больше информации: https://kmugb3.lic.org.ua/

Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Николаев. Коммунальное некоммерческое предприятие по оказанию экстренной медицинской помощи и медицины в результате катастроф.

КНП "Северодонецка городская многопрофильная больница", г. Северодонецк. Больница оказывает стационарную и амбулаторную вторичную медицинскую помощь жителям Северодонецкого городского территориального общества и жителям окрестных населенных пунктов Северодонецкого района.

Больше информации: https://smbl.com.ua/

Краматорский городской совет, отдел здравоохранения, г. Краматорск. Основной задачей органа является обеспечение в пределах предоставленных полномочий доступности и бесплатности медицинского обслуживания населения города Краматорска.

Больше информации: https://krm.gov.ua/rada/viddil-ohorony-zdorov-ya/

Коммунальное предприятие "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", г. Днепр. Коммунальное унитарное некоммерческое предприятие, которое предоставляет услуги экстренной медицинской помощи любым лицам в порядке и на условиях, установленных законодательством Украины.

Больше информации: https://emddnipro.itmed.org/

Коммунальное некоммерческое предприятие "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", г. Запорожье. Коммунальное некоммерческое предприятие по оказанию экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, г. Харьков. Коммунальное учреждение здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи в Харьковской области

Подробнее: https://emd.kh.ua/pro-nas/pro-tsentr-ekstrenoji-medichnoji-dopomogi-ta-meditsina-katastrof