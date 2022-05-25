Компанія ASBIS передала Україні ще 10 автомобілів швидкої медичної допомоги

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Міжнародна компанія ASBIS Enterprise передала 10 автомобілів швидкої допомоги в міста, які найбільше цього потребують: Краматорськ (2 автомобілі), Сєвєродонецьк (2 автомобілі), Дніпро (2 автомобілі), Миколаїв (2 автомобілі), Харків, Запоріжжя.

Автомобілі швидкої допомоги повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням. Крім того, в кожен з автомобілів додано значну кількість медикаментів, що є необхідними для надання невідкладної медичної допомоги на місцях. Тепер потерпілих та постраждалих можливо оперативно переміщувати в лікарні або бомбосховища з мінімальною загрозою для їх життя. Даний проект було реалізовано разом з Громадською організацією "Zeilen van Vrijheid" (Вітрила Свободи), яку очолює Вероніка Муцей та Громадською організацією “Своїм”, яку очолює Тетяна Яворська.

Українські міста на Сході України з перших днів війни стоять на передовій. Сьогодні більшість міст цього регіону знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. З 24 лютого до цього дня, Краматорськ, Харків, Сєвєродонецьк, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв під постійними обстрілами та бомбардуванням. У багатьох з цих міст повністю знищені об’єкти критичної інфраструктури, що унеможливлює надання кваліфікованої медичної допомоги пораненим та постраждалим. Завдяки передачі автомобілів швидкої допомоги, укомплектованих спеціальним медичним обладнанням та медикаментами, лікарям вдасться врятувати ще більше життів.

Міжнародна компанія ASBIS Enterprise, яка в Україні представлена компаніями АСБІС-Україна, Breezy Україна, iOn та iSupport, уважно моніторить ситуацію та сама ініціює виділення підтримки там, де вона є найбільш затребуваною та необхідною. У квітні 2022 року, компанія передала 10 автомобілів швидкої допомоги, які вже понад місяць рятують життя людей у Чернігові, Харкові, Донбасі та Миколаєві.

"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей нелегкий час. Наш наступний крок, який приблизить до перемоги – це доставка 10 авто швидкої допомоги містам, які найбільше цього потребують. Сьогодні наша діяльність спрямована на зниження гуманітарних ризиків. Для нас велика честь передати в міста Східного регіону автомобілі, укомплектовані спеціальним медичним обладнання, які допоможуть зберегти ще більше життів. Ми вдячні кожному, хто захищає та обороняє нашу країну. Разом до перемоги" - директор компанії АСБІС-Україна, Віталій Мельниченко.

Компанії, які взяли участь у проєкті

ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) спеціалізується на проєктній дистрибуції (VAD: value-added distribution), рішеннях для В2В ринків та реалізації ІТ продукції від світових відомих виробників, та забезпечує повний цикл їх розповсюдження, поєднуючи міжнародне охоплення з широким асортиментом продуктів. Співпрацюючи з лідерами ІТ-індустрії, наша команда експертів створює ефективні рішення для компаній та організацій, поєднуючи обладнання та програмне забезпечення, хмарні сервіси та технології.

В Україні до складу холдинга входять компанії АСБІС-Україна, iOn, Breezy та iSupport.

Більше інформації: www.asbis.com

Компанія АСБІС-Україна – один з провідних дистриб’юторів комп’ютерної техніки та комплектуючих, споживчої електроніки та рішень для бізнесу. Ми - частина міжнародного холдингу ASBISc Enterprises PLC, яка представлена майже в 30 країнах по всьому світу. В Україні наш портфель нараховує 50+ брендів та 1500+ продуктів.

Разом з нашими партнерами ми робимо нові технології доступними та зрозумілими кожному. Наша ціль підтримка Української економіки та забезпечення робочими місцями наших співробітників.

Більше інформації: www.asbis.ua

Breezy Україна – частина міжнародного холдингу ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB). Наша місія бути надійним партнером, який реалізовує для своїх партнерів та клієнтів найкращі умови для обміну та купівлі гаджетів світових виробників, даючи їм друге життя. Більше інформації: https://breezy.ua/ua

iOn (Ай Он) – офіційний представник Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller, який надається компаніям з високими стандартами сервісу. Наразі, в Україні ми забезпечуємо роботу 4 фірмових офлайн Apple магазинів та інтернет продажів улюбленої техніки. Ми пропонуємо повний асортимент комп'ютерів Mac, смартфонів iPhone, годинників Apple Watch, планшетів iPad і безпровідних навушників AirPods, а також повний перелік аксесуарів та програмного забезпечення. iOn – це центр компетенції Apple в Україні, куди ви завжди можете звернутися з будь-яким питанням і отримати професійну консультацію з будь-якого продукту від спеціалістів офіційного представника Apple Premium Reseller.

Більше інформації: www.ion.ua

iSupport - авторизований центр сервісного обслуговування техніки Apple, Logitech, B&O.Багато років ми робимо так, щоби ваші гаджети працювали ідеально й безперебійно за будь-яких умов. Тестуємо, діагностуємо, ремонтуємо – швидко, якісно і з гарантією. Ми постійно покращуємо якість клієнтського сервісу та додаємо нові опції.

Більше інформації: https://isupport.ua/

Громадська організація "Zeilen van Vrijheid" (Благодійний фонд "Вітрила Свободи), яку очолює українка Вероніка Муцей. Громадська організація, створена у Нідерландах на початку березня 2022 року з метою уникнення гуманітарної катастрофи в Україні. Основна діяльність - підбір, доставка авто швидкої допомоги, комплектація їх спеціальним медичним обладнанням та медикаментами. Організація залучила більш ніж 100 волонтерів з різних країн світу. Наразі, організацією передано в Україну понад 70 укомплектованих автомобілів швидкої допомоги, більше 140 тон медикаментів, які доставлені в міста, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій. Фонд реалізовує свої проекти завдяки фінансовій допомозі представників бізнесу, некомерційного партнерства та пожертвування

Більше інформації: https://zeilenvanvrijheid.nl/

Громадська організація "Своїм", керівником якої є Тетяна Яворська

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №3", м. Краматорськ. це багатопрофільний заклад охорони здоров’я вторинного рівня, що об’єднує поліклініку та стаціонар і входить до мережі закладів охорони здоров’я міста Краматорська.

Більше інформації: https://kmugb3.lic.org.ua/

Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Миколаїв. Комунальне некомерційне підприємство по наданню екстреної медичної допомоги та медицини внаслідок катастроф.

КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня", м. Сєвєродонецьк. Лікарня надає стаціонарну та амбулаторну вторинну медичну допомогу мешканцям Сєвєродонецької міської територіальної громади та мешканцям навколишніх населених пунктів Сєвєродонецького району.

Більше інформації: https://smbl.com.ua/

Краматорська міська рада відділ охорони здоров’я, м. Краматорськ. Основним завдання органу є забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення міста Краматорськ.

Більше інформації: https://krm.gov.ua/rada/viddil-ohorony-zdorov-ya/

Комунальне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", м. Дніпро. Комунальне унітарне некомерційне підприємство, що надає послуги екстреної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством України.

Більше інформації: https://emddnipro.itmed.org/

Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", м. Запоріжжя. Комунальне некомерційне підприємство по наданню екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Харків. Комунальний заклад охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги в Харківській області

Більше інформації: https://emd.kh.ua/pro-nas/pro-tsentr-ekstrenoji-medichnoji-dopomogi-ta-meditsina-katastrof